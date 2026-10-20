Dacă vrei un Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB în rate, diferența reală nu este dată de prețul afișat la raft, ci de costul total acumulat pe întreaga perioadă a contractului. Îl poți lua la portare, sau la liber din retail și cu un abonament separat, iar în cifre cele două ajung surprinzător de aproape.

În costul total intră:

abonamentul, inclusiv creșterea de preț aplicabilă după expirarea perioadei promoționale

ratele pentru telefon și numărul de luni pe care sunt eșalonate

avansul solicitat la portare, dacă există

opțiunile și serviciile recurente care devin plătite după perioada gratuită (cum ar fi HBO Max)

comisioanele de finanțare și dobânzile, dacă telefonul e cumpărat în rate din retail

ce rămâne de achitat dacă închizi contractul mai devreme de expirarea perioadei minime contractuale

Concluzia acestei comparații: pe 36 de luni, cele două rute ajung în aceeași zonă de cost, dar diferă la cum plătești și la ce primești. La operator, prin portare, telefonul te costă cel mai puțin ca dispozitiv: 7.425,31 lei pe 36 de luni, cu cea mai mică rată lunară (107,83 lei/lună), însă cu un avans de 3.543,36 lei la semnare. În retail, telefonul finanțat pe 36 de luni are 0 lei avans, dar dobânda și comisionul îl urcă la 7.992–9.108 lei, peste prețul de la operator. În plus, pachetul de la operator include servicii mult mai generoase pentru aproximativ aceiași bani.

Oferta de portare cu telefon în rate îți permite să achiziționezi un telefon sau gadget în rate lunare direct pe factură atunci când îți portezi numărul la Vodafone și alegi un abonament Vodafone. Prețul terminalului beneficiază de o reducere față de prețul de listă.

Condițiile de acces, așa cum sunt comunicate oficial:

Portarea numărului. Oferta este destinată clienților care își transferă numărul din altă rețea (abonament sau cartelă preplătită) și încheie un contract de servicii

Perioada contractuală minimă. Abonamentul mobil se încheie pe o perioadă minimă de 24 de luni, însă ratele la echipament pot fi eșalonate pe 24 sau 36 de luni, în funcție de oferta aleasă

Analiza de bonitate. Nivelul avansului depinde de profilul financiar, istoricul de plată și abonamentul selectat. Când bonitatea este limitată, operatorul poate solicita un avans inițial mai mare

Flexibilitate contractuală. Poți achita abonamentul pe 24 de luni și ratele telefonului pe 36 de luni. La finalul celor 24 de luni, linia de voce poate trece pe cartelă preplătită timp de 12 luni, în timp ce ultimele 12 rate ale telefonului se achită în continuare lunar

Plată integrală. Poți alege și plata integrală a telefonului la momentul achiziției

De reținut: rata și avansul afișate în campanie sunt un punct de plecare, nu o valoare garantată pentru toți clienții. Rezultatul analizei financiare se vede la finalizarea ofertei.

Modelul Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB (12GB RAM) este vârful de gamă Android al anului 2026, cu salturi la nivel de procesor, ecran și cameră.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: cip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 personalizat pentru Galaxy, cu +39% performanță NPU pentru procesare AI și +24% putere grafică față de generația anterioară

Sistem de răcire extins: Vapor Chamber cu 21% mai mare, pentru sesiuni lungi de gaming și sarcini AI intensive

Galaxy AI și One UI 8.5: Photo Assist (editare pe bază de comenzi text), Circle to Search, traduceri live în română și generare de stickere prin Creative Studio

Privacy Display integrat: primul ecran mobil cu filtru fizic de confidențialitate integrat, activabil manual sau automat pentru aplicații bancare și notificări, care blochează vizibilitatea din unghiuri laterale

Cameră principală de 200 MP (f/1.4): senzor Wide cu diafragmă cu 47% mai luminoasă, plus Telephoto de 50 MP (zoom optic 5x/10x) și Telephoto secundar de 10 MP (zoom optic 3x)

Nightography Video și Space Zoom: reducere de zgomot cadru cu cadru pentru filmări de noapte și Space Zoom de până la 100x asistat de AI

Specificațiile tehnice complete (variante de stocare, suport 5G) sunt publicate în paginile de produs. Sursă: Samsung Galaxy S26 Ultra, specificații tehnice.

Portarea numărului înseamnă că te muți la un alt operator și îți păstrezi numărul de telefon existent.

ANCOM prevede finalizarea în 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii , cu o fereastră tehnică de întrerupere a semnalului de maximum 3 ore.

Pentru portarea unui număr de abonament mobil:

actul de identitate al titularului de abonament la operatorul actual

ultima factură de la operatorul actual, în format electronic, pentru numărul sau numerele care vor fi portate

Pentru portarea unui număr de cartelă reîncărcabilă:

actul de identitate al solicitantului

seria SIM pentru numărul care urmează să fie portat

primești un SMS cu un cod de confirmare din 4 cifre; consultantul îl cere telefonic pentru a accesa oferta personalizată

primești un SMS cu link securizat pentru semnarea digitală a contractului

telefonul este livrat după semnarea contractului și activarea numărului temporar; vei primi 2 colete prin curier: unul cu cartela SIM și unul cu telefonul

până la finalizarea procedurii poti folosi un număr provizoriu

în ziua finalizării portării primești un SMS de confirmare, prin care ești anunțat că poți introduce cartela SIM Vodafone în telefon

Numărul temporar (provizoriu) este o etapă normală a procesului. ANCOM îl descrie ca opțiune prin care poți folosi abonamentul de la noul furnizor până la portarea numărului actual, iar reglementarea prevede și despăgubiri pentru depășirea termenelor.

Cele două variante nu sunt doar „mai scump / mai ieftin”. Fiecare vine cu o structură diferită de costuri și de obligații contractuale.

La alți retaileri, opțiunile de 4, 6 și 12 rate pot beneficia de dobândă 0% în campanii speciale. Însă eșalonarea pe 24 sau 36 de luni prin finanțator implică de regulă un comision de analiză dosar (în jur de 50 lei) și o dobândă anuală fixă adăugată la rată.

Concret: dacă plătești telefonul integral sau în 4–12 rate, prețul rămâne cel afișat. Dacă alegi finanțare pe 24 sau 36 de luni, apare un cost suplimentar care trebuie inclus în comparație, care poate crește costul total al telefonului cu peste 600–1.000 lei.

Mecanismele de achiziție în rate diferă semnificativ între operatori, iar nu toate sunt echivalentul unei oferte de portare.

Orange. Sistemul de rate pe factură fără avans este rezervat în principal abonaților existenți cu o vechime de cel puțin 18 luni în rețea, care își prelungesc contractul. Condițiile publicate de Orange pentru un abonat de voce mobilă sunt cumulative:

abonamentul să aibă o vechime de cel puțin 18 luni

să fii titularul contractului de cel puțin 18 luni

să nu fi achiziționat un telefon în ultimele 12 luni, respectiv să fi trecut minimum 18 luni de la ultima achiziție

să îți prelungești contractul cu o perioadă cel puțin egală cu numărul de rate

Digi. Telefoanele se achiziționează cu avans și eșalonare pe 12 rate. La data verificării însă, portofoliul Samsung listat în catalogul Digi cuprindea doar modelele pliabile (Z Fold, Z Flip) și seria A, fără seria S. Galaxy S26 Ultra nu figurează în ofertă, deci nu există un termen de comparație.

Ce înseamnă asta pentru comparația din acest articol: dacă vii prin portare, ești client nou, deci mecanismul Orange de rate pe factură cu vechime de 18 luni nu ți se aplică. Cea mai relevantă comparație rămâne între pachetul complet cu portare de la operatorul analizat și achiziția din retailul online reprezentativ.

Toate cifrele folosesc cursul de 1 EUR = 5,3916 lei.

Model telefon. Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB (12GB RAM)

Preț retail eMAG (stoc propriu). 5.647,94 lei ( eMAG )

Preț retail Altex. 5.647,94 lei ( Altex )

Preț de listă Samsung RO. 8.149,00 lei

Abonament RED Max PRO la portare. 25 €/lună; perioadă minimă 24 de luni

Oferta personalizată cu portare (Vodafone). avans 657,20 € (3543,36 lei) + cost total lunar de 45 €/lună (abonamentul RED Max PRO + rata de 20 € pentru telefon, eșalonată pe 36 de luni)

Notă: rata de 20 €/lună și avansul sunt comunicate în urma simulării; valorile exacte se confirmă la finalizarea ofertei. Calculul de mai jos folosește aceste valori ca ipoteză de lucru.

Abonamentul se încheie pe 24 de luni, iar rata telefonului este eșalonată pe 36 de luni.

Servicii incluse: internet 5G nelimitat, minute și SMS naționale nelimitate, 300 de minute internaționale, 34,56 GB roaming SEE, 1 GB roaming în afara SEE (14 țări), HBO Max Standard cadou 3 luni (apoi 5,99 €/lună), Secure Net cadou 2 luni (apoi 0,99 €/lună).

De ce apare un abonament și în varianta de retail. Telefonul cumpărat din retail nu are nicio legătură contractuală cu operatorul: abonamentul nu îl ieftinește și nu îl condiționează. Totuși, un terminal de ultimă generație din această clasă este rareori folosit „la liber”, pe o cartelă minimală. Profilul real de utilizare presupune un abonament cu internet de mare viteză 5G, date generoase și minute incluse, exact ca să poți folosi camera, streamingul și funcțiile AI fără compromisuri. De aceea, pentru o comparație corectă pe cost total, adaugi costul unui astfel de abonament și la varianta din retail, altfel compari un pachet cu servicii complete cu un telefon fără servicii.

Cumpărarea telefonului din retail prin finanțare pe 24 sau 36 de luni atrage comision de analiză dosar și dobândă, care se adaugă peste prețul de listă.

Pentru că abonamentul poate fi același în ambele variante, diferența reală se vede cel mai clar la costul telefonului ca dispozitiv, pe 36 de luni:

Telefonul pe 36 de luni Avans Rată lunară Cost total dispozitiv Varianta 1 — operator (Vodafone, portare) 3.543,36 lei 107,83 lei 7.425,31 lei Varianta 2 — retail finanțat (ex. Altex) 0 lei 222 lei 7.992 lei Varianta 2 — retail finanțat (ex. eMAG) 0 lei 248–253 lei 8.928–9.108 lei

Cum se citește tabelul:

Varianta 1 (operator). oferă cel mai mic cost total pentru telefon (7.425,31 lei) și cea mai mică rată lunară (107,83 lei/lună), dar cere un avans de 3.543,36 lei la semnare

Varianta 2 (retail finanțat). are 0 lei avans la comandă, dar este mai scumpă pe total: finanțarea pe 36 de luni adaugă între ~2.344 lei și ~3.460 lei în dobânzi și comisioane peste prețul de la raft (5.647,94 lei), ducând costul telefonului la 7.992–9.108 lei

La același nivel de abonament, varianta operator iese mai ieftin pe dispozitiv și include un pachet de servicii mult mai generos. Varianta retail are avantajul unui avans zero, dar îl plătești înapoi prin dobândă pe parcursul celor 36 de luni.

Vodafone. I ntră pe pagina de campanie de portare , verifică valabilitatea și abonamentele eligibile, apoi caută Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB și configurează-ți oferta. Notează avansul afișat și rata, așa cum rezultă din simularea financiară. În plus, găsești o gamă largă de telefoane disponibile și cu 0€ avans la portare .

Retail. D eschide produsul la eMAG și la Altex pentru culoarea dorită și notează prețul final și vânzătorul. Asigură-te că produsul e vândut direct de retailer, nu de un seller terț din Marketplace. Dacă alegi finanțare pe 24/36 de rate, citește dobânda și comisionul

Compară pe același profil de consum. A daugă costul abonamentului dorit la varianta din retail, ca să compari cifre identice. Diferența de servicii (date, minute internaționale, roaming) e parte din comparație, nu o notă de subsol.

Verifică ce devine plătit după perioada gratuită. HBO Max Standard e inclus 3 luni, Secure Net 2 luni. Dacă le păstrezi, intră în costul lunar de la luna 4, respectiv luna 3 — dezactivează-le din cont dacă nu le vrei.

Scadența ratelor la echipament. Dacă ratele telefonului sunt eșalonate pe 24 sau pe 36 de luni și ce se întâmplă la finalul celor 24 de luni de perioada minima contractuala.

Prețul abonamentului după promoție. Luna din care abonamentul trece de la tariful promoțional la tariful plin, și opțiunile care trebuie plătite după expirarea perioadei gratuite.

Condițiile de închidere anticipată. La încetarea contractului de abonament înainte de cele 24 de luni de perioada minim ă contractuală, rămân de achitat ratele neplătite din valoarea echipamentului precum și eventuale costuri de încetare; verifică modul exact de calcul în contract și în termenii și condițiile generale.

Cursul de schimb valutar. Facturile emise în euro se calculează în lei la cursul din ziua emiterii facturii.

Costul finanțării din retail. DAE și comisioanele de finanțare, dacă cumperi telefonul în rate din retail.

Ambele abordări de achiziție sunt valide, în funcție de modul în care îți gestionezi bugetul:

Varianta operator, cu portare (Vodafone), ți se potrivește dacă:

dispui de suma pentru avansul inițial (3.543,36 lei / 657,20 €) și vrei cea mai mică rată lunară pentru telefon (107,83 lei/lună)

vrei un pachet de servicii complete, cu date nelimitate 5G, minute internaționale și roaming consistent

vrei să beneficiezi de cel mai mic cost total al telefonului (7.425,31 lei față de 7.992–9.108 lei în rate din retail)

Varianta retail finanțată pe rate ți se potrivește dacă:

nu dorești să achiți niciun avans inițial la semnare (0 lei avans) și preferi eșalonarea costului pe 3 ani, acceptând dobânzile bancare adăugate

vrei flexibilitate maximă pe partea de servicii mobile, cu un abonament ales separat

ești dispus să plătești mai mult pe total pentru telefon, în schimbul unui avans zero la comandă

De reținut: dacă dispui de întreaga sumă, plata integrală a telefonului din retail (5.647,94 lei) rămâne cel mai mic cost absolut pe dispozitiv — fără dobândă, fără avans eșalonat. Finanțarea pe 24–36 de luni este cea care adaugă dobândă și comision peste prețul de la raft.

ANCOM prevede finalizarea în 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii, cu o fereastră tehnică de întrerupere a semnalului de maximum 3 ore.

Da. Procesul de portare îți permite să schimbi operatorul păstrându-ți numărul existent, indiferent dacă treci de la cartelă la abonament sau între operatori.

Avansul depinde de rezultatul analizei automate de bonitate, care evaluează istoricul de plată, veniturile raportate și riscul financiar. Pentru un scor excelent avansul poate fi 0 € la anumite modele de telefon; în alte cazuri se solicită un avans parțial.

Da. Ai opțiunea de a plăti telefonul integral la momentul achiziției, atât la operator, cât și în retail.

Da. Ratele rămase pentru echipament pot fi achitate anticipat în orice moment al contractului.

După expirarea perioadei minime de 24 de luni pentru abonament, poți trece numărul pe cartelă preplătită sau poți modifica abonamentul, continuând să achiți doar rata lunară pentru telefon până la luna 36.

Telefonul este livrat după semnarea contractului și activarea numărului temporar. Vei primi 2 colete prin curier: unul cu cartela SIM Vodafone și unul cu telefonul.

Rămân de achitat ratele pentru echipament, la care se adaugă condițiile din contract. Verifică modul exact de calcul în contract și în termenii și condițiile generale, înainte de semnare.

Lista telefoanelor și gadgeturilor disponibile se actualizează frecvent. Modelele active se consultă direct în pagina de telefoane cu abonament.

Pe Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB eșalonat pe 36 de luni, decizia depinde de modul în care gestionezi plățile:

Dacă vrei cea mai mică rată lunară pentru telefon (107,83 lei/lună) și cel mai mic preț total al dispozitivului în rate (7.425,31 lei), Vodafone prin portare este opțiunea potrivită, necesitând un avans de 3.543,36 lei.

Dacă vrei 0 lei avans inițial, poți alege ratele pe 36 de luni din retail (Altex Credex Promo la 222 lei/lună sau eMAG UniCredit/TBI la 248-253 lei/lună), dar costul total al telefonului va crește la 7.992 - 9.108 lei din cauza dobânzilor adăugate.

Pe lângă preț, varianta operator aduce și un pachet de servicii mult mai generos pentru aproximativ același cost total, un argument în plus dacă ai oricum nevoie de date, minute internaționale și roaming.

Toate cifrele din acest articol au fost verificate în baza informațiilor disponibile la data de 8 Octombrie 2026, direct pe paginile oficiale ale operatorilor și comercianților citați, iar fiecare cifră are sursa notată la locul ei. Conversia €/lei folosește cursul 1 EUR = 5,3916 lei. Prețurile și promoțiile comerciale se pot modifica în funcție de campaniile active ale retailerilor și operatorilor citați.