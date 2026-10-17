Spălarea geamurilor în sezonul rece poate fi mai dificilă decât în zilele călduroase. Temperaturile scăzute, vântul și umezeala pot influența felul în care se usucă sticla și pot lăsa urme greu de îndepărtat. În plus, dacă afară este prea frig, apa și soluțiile de curățare pot îngheța înainte să apuci să ștergi geamul, arată ABC News.

Chiar dacă temperaturile scad, ferestrele nu trebuie lăsate murdare până la primăvară. Praful, urmele de ploaie și murdăria se acumulează și în lunile de toamnă și iarnă, iar geamurile curate permit pătrunderea mai multor raze de lumină în locuință.

Pentru a obține un rezultat bun, este important să alegi momentul potrivit, să folosești o cantitate moderată de apă și să ștergi sticla înainte ca umezeala să înghețe sau să se usuce neuniform.

Înainte să începi curățenia, verifică temperatura de afară. În general, o zi cu temperaturi de peste 5 grade Celsius este mai potrivită pentru spălarea geamurilor decât una în care valorile se apropie de zero. În aceste condiții, apa și soluția de curățare au mai puține șanse să înghețe rapid pe sticlă.

Atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, apa poate îngheța pe suprafața geamului, iar curățarea devine mai dificilă. În loc să îndepărtezi murdăria, poți ajunge să întinzi apa pe sticlă și să lași urme.

Temperatura nu este însă singurul factor de care trebuie să ții cont. Vântul puternic poate grăbi uscarea soluției și poate împrăștia praful pe geamurile proaspăt curățate. De aceea, este indicat să alegi o zi relativ blândă, fără rafale puternice și fără precipitații.

Ora la care începi curățenia poate influența rezultatul. În diminețile reci, geamurile pot avea condens sau pot fi foarte reci după o noapte cu temperaturi scăzute. Dacă începi să le speli imediat, apa se poate usca greu sau poate îngheța în anumite condiții.

O variantă mai bună este să aștepți până când temperatura exterioară crește. În zilele de toamnă și iarnă, intervalul din jurul prânzului poate fi mai potrivit, mai ales dacă soarele nu încălzește excesiv suprafața sticlei.

Totuși, nu este recomandat să speli geamurile atunci când soarele bate direct în ele și le încălzește puternic. Soluția se poate evapora înainte să o îndepărtezi complet, iar pe sticlă pot rămâne dâre. Cel mai bine este să alegi un moment în care geamurile sunt la o temperatură moderată și nu sunt expuse direct razelor puternice ale soarelui.

Pentru spălarea geamurilor în sezonul rece, nu ai nevoie de o cantitate mare de detergent sau de apă. O soluție specială pentru sticlă, utilizată conform instrucțiunilor de pe ambalaj, poate fi suficientă pentru îndepărtarea murdăriei obișnuite.

Dacă folosești prea mult produs, acesta poate lăsa urme, mai ales dacă nu este șters corespunzător. Același lucru se poate întâmpla dacă apa este foarte dură sau dacă laveta folosită conține deja detergent și murdărie.

Înainte de a aplica soluția pe toată suprafața, îndepărtează praful și murdăria mai mare cu o lavetă uscată sau cu o perie moale. Astfel, reduci riscul de a întinde particulele pe sticlă și de a forma dâre.

În zilele reci, evită să pulverizezi o cantitate mare de lichid pe geam. Lucrează pe porțiuni mici și șterge imediat suprafața, înainte ca soluția să se răcească prea mult sau să înceapă să înghețe.

Alegerea materialelor folosite la curățenie este la fel de importantă ca soluția. Lavetele din microfibră sunt potrivite pentru ștergerea geamurilor, deoarece pot îndepărta murdăria și umezeala fără să lase multe scame.

Este important ca laveta să fie curată. Dacă ai folosit-o anterior pentru ștergerea mobilei sau a altor suprafețe, aceasta poate conține praf, grăsime ori resturi de detergent care vor ajunge pe sticlă.

Pentru un rezultat mai bun, poți folosi două lavete: una pentru aplicarea soluției și îndepărtarea murdăriei, iar cealaltă, uscată, pentru finisare. Dacă folosești o racletă pentru geamuri, șterge lama după fiecare trecere, astfel încât să nu întinzi apa pe suprafața deja curățată.

Nu uita nici de marginile ferestrelor și de colțuri. Acolo se adună adesea apă și murdărie, iar dacă umezeala rămâne pe ramă, pot apărea pete sau depuneri.

În zilele friguroase, este tentant să folosești apă caldă pentru a compensa temperatura scăzută de afară. Totuși, apa foarte fierbinte nu este o alegere bună pentru geamurile reci, deoarece diferențele mari de temperatură pot crea tensiuni în sticlă, mai ales dacă aceasta este deja deteriorată sau are anumite zone expuse la temperaturi diferite.

Folosește apă la o temperatură moderată și evită schimbările bruște de temperatură. Dacă afară sunt temperaturi apropiate de zero sau sub zero grade, este mai sigur să amâni spălarea exterioară până când vremea devine mai blândă.

De asemenea, nu încerca să îndepărtezi gheața de pe geam folosind apă fierbinte. Această metodă poate deteriora sticla în anumite condiții și nu înlocuiește o curățare obișnuită.

Nu este obligatoriu să aștepți primăvara pentru a spăla ferestrele. Dacă temperatura este potrivită și nu există riscul ca apa să înghețe imediat, geamurile pot fi curățate și în lunile reci.

În schimb, atunci când temperaturile sunt negative, iar sticla este foarte rece, este mai bine să amâni curățarea exterioară. În aceste condiții, soluția poate îngheța rapid, iar rezultatul va fi slab, indiferent cât de mult timp petreci ștergând geamul.

Dacă vrei să faci totuși curățenie în casă, poți începe cu partea interioară a ferestrelor, ramele și pervazurile. Aceste suprafețe pot acumula praf și murdărie chiar dacă nu poți spăla geamurile pe exterior.

Pentru ferestrele aflate la etaj, evită să te apleci în exterior sau să folosești scaune și alte obiecte instabile. Siguranța trebuie să fie prioritară, mai ales când suprafețele sunt reci, umede sau alunecoase.

Urmele care apar după curățarea geamurilor nu sunt provocate doar de frig. De multe ori, ele apar din cauza excesului de soluție, a lavetelor murdare sau a uscării neuniforme.

Pentru a obține geamuri curate, fără dâre, ține cont de câteva recomandări simple:

Îndepărtează praful înainte de a folosi soluția lichidă.

Aplică produsul în cantități moderate și respectă instrucțiunile de pe ambalaj.

Șterge geamul imediat, fără să lași soluția să se usuce singură.

Folosește lavete curate, care nu lasă scame.

Curăță lama racletei după fiecare trecere.

Evită zilele cu vânt puternic, precipitații sau temperaturi foarte scăzute.

Nu spăla geamurile atunci când sticla este înghețată.

Dacă au rămas dâre după prima curățare, poți șterge din nou zona cu o lavetă curată și puțin produs, dacă temperatura permite. Nu este nevoie să repeți imediat spălarea întregului geam.

O greșeală frecventă este spălarea sticlei înainte de curățarea ramelor. Praful și murdăria de pe acestea pot ajunge ulterior pe geamul proaspăt șters, mai ales atunci când folosești apă.

Începe cu ramele și pervazurile, îndepărtând praful cu o lavetă sau o perie moale. Apoi folosește un produs potrivit materialului din care sunt fabricate ferestrele. Pentru ramele din PVC, lemn sau aluminiu, este important să verifici recomandările producătorului și să eviți substanțele abrazive care pot deteriora suprafața.

După ce ai terminat această etapă, poți trece la sticlă. Astfel, reduci riscul ca murdăria să ajungă din nou pe geamurile curate.

Frecvența curățării depinde de locuință, de zona în care se află și de condițiile meteo. Geamurile care dau spre o stradă aglomerată sau spre o zonă cu mult praf se pot murdări mai repede decât cele aflate într-o zonă liniștită.

Nu există o regulă care să impună spălarea geamurilor la un anumit interval în sezonul rece. Dacă acestea sunt doar ușor prăfuite, poate fi suficientă o curățare locală. Dacă au urme evidente de ploaie, noroi sau murdărie, poți programa o curățare completă într-o zi cu temperaturi potrivite.

Cel mai important este să nu forțezi spălarea exterioară atunci când vremea nu permite. O zi mai blândă îți poate oferi rezultate mai bune, cu mai puțin efort și fără riscul ca apa să înghețe pe sticlă.