Șeful serviciilor de informații al Gardienilor Revoluției din Iran, Majid Khademi, eliminat

Forțele armate din Israel (IDF) au confirmat eliminarea șefului serviciilor de informații din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), Majid Khademi, împreună cu un alt ofițer de rang înalt al IRGC, în atacuri care au avut loc peste noapte, potrivit The Times of Israel.

Armata anunță că l-a ucis și pe Yazdan Mir, cunoscut sub pseudonimul Sardar Bagheri, care conducea Unitatea clandestină 840 a Forței Quds a IRGC.

Unitatea 840 a fost implicată în răpiri și asasinate ale unor personalități din afara Iranului, inclusiv împotriva israelienilor.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat că a fost informat despre atac în timpul unei evaluări cu șeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir.

„Liderii iranieni trăiesc cu un sentiment de persecuție. Vom continua să-i vânăm unul câte unul”, spune Katz.

Majid Khademi a preluat funcția de șef al serviciilor secrete ale IRGC în urmă cu câteva luni, în urma uciderii predecesorului său, Mohammad Kazemi, de către Israel, în timpul războiului de 12 zile din iunie 2025.

IRGC este desemnată drept organizație teroristă de către SUA, Canada, Uniunea Europeană și alte părți.

La rândul său, IRGC a emis o declarație, potrivit presei de stat, în care anunță uciderea generalului de brigadă Seyyed Majid Khademi, șeful Organizației de Informații IRGC.

Organismul militar nu a oferit alte detalii despre locul morții lui Khademi. Această moarte este cea mai recentă a unui înalt oficial de securitate iranian în urma atacurilor aeriene israelo-americane.

El apare în presă sub două nume, uneori prezentat Majid Khademi și alteori ca Majid Hosseini.

Anterior, Khademi a fost șeful Organizației pentru Protecția Informațiilor din cadrul Ministerului Apărării și șeful Protecției Informațiilor din cadrul IRGC.

Când generalul de brigadă Mohammad Kazemi, fostul șef al protecției informațiilor IRGC, l-a numit succesor al lui Hossein Taeb, șeful organizației de informații IRGC, Khademi l-a înlocuit ca șef pentru protecția informațiilor.

Khademi este o figură militară bine cunoscută datorită diferitelor funcții de securitate pe care le-a deținut în Iran.

Anterior, el a ocupat funcția de director adjunct al Organizației pentru Protecția Informațiilor IRGC, înainte de a deveni director.