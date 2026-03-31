Războiul din Iran schimbă harta lumii. Israel a anunțat ce teritorii dorește să ocupe

Israelul își extinde planurile strategice teritoriale în Orientul Mijlociu, pe măsură ce războiul izbucnit împotriva Iranului în ultimele săptămâni începe să schimbe harta regiunii într-un mod semnificativ, potrivit Reuters.

Oficialii de la Ierusalim au anunțat intenția de a stabili o zonă de securitate în sudul Libanului și de a controla teritoriul până la râul Litani după încheierea ostilităților cu gruparea armata Hezbollah și influența Iranului în regiune.

Anunțul vine pe fondul unei intensificări a conflictului regional, în care Israelul și aliații săi – în special Statele Unite – desfășoară operațiuni împotriva forțelor susținute de Teheran.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că forțele armate vor menține controlul asupra unei „zone de securitate” în sudul Libanului, extinzând prezența militară până la râul Litani, aflat la aproximativ 30 km nord de actuala frontieră israeliano-libaneză.

Această zonă, descrisă de oficialii israelieni ca un tampon defensiv împotriva rachetelor și atacurilor grupării Hezbollah, ar putea reprezenta o schimbare majoră în configurația teritorială a graniței.

Anterior, Israel a ocupat părți din sudul Libanului în trecut, însă planul actual este cel mai clar și extins de la conflictul din 1982 – și ar marca un pas spre control permanent asupra unei porțiuni importante din teritoriul libanez.

Katz a mai afirmat că populația civilă care a fost evacuată din sudul Libanului nu va fi autorizată să revină în zonele prevăzute pentru control până când securitatea locuitorilor din nordul Israelului nu va fi considerată garantată.

Mai mult, planurile includ demolarea caselor din satele libaneze de frontieră, într-o abordare similară cu operațiunile desfășurate anterior în părți din Fâșia Gaza, cum ar fi Rafah și Beit Hanoun, folosite ca modele pentru eliminarea amenințărilor percepute.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat recent extinderea operațiunilor militare în sudul Libanului, ca răspuns la focul continuu al rachetelor lansate de Hezbollah, iar controlul teritoriului preconizat ar reprezenta o schimbare semnificativă a granițelor de facto din regiune.

Planurile israeliene au stârnit îngrijorări în Liban și în regiune. Hezbollah a denunțat intenția ca o amenințare existențială și a promis să reziste oricărei ocupații. În același timp, evoluțiile militare au dus la pierderi în rândul forțelor israeliene – inclusiv decese ale unor soldați în luptele din sudul Libanului – și la o creștere a victimelor civile în rândul populației libaneze.