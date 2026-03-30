Trump despre eliminarea liderilor din Iran: „Este cu adevărat o schimbare de regim. Aș prefera să iau petrolul din Iran”. Când ar putea veni un acord de pace. Teheranul lansează noi amenințări. Live text

Iranul duce ceea ce președintele parlamentului său numește un „război mondial major”, în contextul în care acuzațiile la adresa SUA s-au intensificat duminică, potrivit Ynet.

Mohammad-Bagher Ghalibaf, citat de presa de stat iraniană, a sugerat că Washingtonul semnalează public că dorește să negocieze, dar se pregătește în privat pentru un posibil atac terestru.

„Inamicul nostru vorbește public despre negocieri în timp ce plănuiește în secret un atac terestru, fără să realizeze că forțele noastre așteaptă intrarea americanilor”, a spus Ghalibaf.

„Suntem într-un război mondial major și trebuie să ne pregătim pentru o cale lungă, dificilă și complexă”, a spus Ghalibaf.

Ynet a relatat că acesta a subliniat postura militară a Iranului și a declarat că operațiunile sale cu rachete nu se vor încheia.

„Lansările noastre continuă, rachetele noastre nu se vor opri, iar hotărârea noastră nu a făcut decât să se consolideze”, a avertizat el.

Ghalibaf pare să fie membrul unui mic grup de lideri care își consolidează puterea în noul regim. El a indicat grupurile teroriste susținute de Iran din regiune ca fiind părți importante ale campaniei Iranului. Hezbollah din Liban, a spus el, a devenit „o parte importantă și eficientă a rezistenței”, în timp ce forțele aliate din Irak „luptă cu curaj”.

De asemenea, el a susținut că teroriștii houthii din Yemen au „insuflat o nouă viață” campaniei. Ghalibaf a mai spus că Iranul nu va ieși din război fără să-și afirme puterea. „Nu le vom permite dușmanilor noștri să plece fără să ne demonstreze puterea și să transforme acest război într-o lecție pentru orice agresor”, a spus el.

Knesset-ul a adoptat bugetul de stat pentru 2026 în lectură finală, evitând căderea guvernului și alegerile anticipate, care ar fi fost declanșate dacă acesta nu ar fi fost adoptat înainte de termenul limită legal de marți, potrivit The Times of Israel.

Alegerile sunt programate în prezent pentru octombrie.

Legislatorii au votat cu 62-55 în favoarea proiectului de lege, în valoare de 271 de miliarde de dolari, pe care ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich, îl numește „un buget care are grijă de toată lumea și combate creșterea costului vieții” și pe care liderul opoziției, Yair Lapid, îl numește „cel mai mare furt din istoria statului”.

Bugetul total este cel mai mare din istoria Israelului. Numai bugetul Ministerului Apărării va fi de peste 45,3 miliarde de dolari, un record, plus 7 miliarde de dolari în cheltuieli dependente de venituri și 26,3 miliarde de dolari pentru angajamente de cheltuieli pe termen lung.

„Zi importantă în Iran. Multe ținte căutate de mult timp au fost eliminate și distruse de MAREA noastră ARMATĂ, cea mai bună și mai letală din lume. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Președintele DJT”, a scris președintele american pe Truth Social.

Președintele american Donald Trump spune că ar dori să „ia petrolul din Iran” și vorbește despre capturarea insulei Kharg, într-un interviu acordat Financial Times.

„Ca să fiu sincer cu voi, aș prefera să iau petrolul din Iran, dar unii oameni proști din SUA spun: «De ce faceți asta?» Dar sunt oameni proști”, a spus el, comparând situația cu cea din Venezuela, unde SUA l-au capturat pe președintele țării, Nicolas Maduro, și speră să exercite controlul asupra petrolului său.

De asemenea, Trump a refuzat să spună dacă ar aproba o operațiune de capturare a insulei Kharg, terminalul de export pentru 90% din transporturile de petrol ale Iranului, ceea ce ar putea fi esențial pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz. Iranul a blocat strâmtoarea, o rută cheie pentru aprovizionarea mondială cu petrol.

„Poate că luăm insula Kharg, poate că nu. Avem o mulțime de opțiuni”, a declarat Trump pentru FT. „Ar însemna, de asemenea, că ar trebui să fim acolo o vreme.”

Dar spune că SUA au făcut progrese în atacurile sale asupra Iranului și că SUA ar putea ajunge în curând la un acord pentru a pune capăt luptelor cu Iranul.

„Mai avem aproximativ 3.000 de ținte rămase — am bombardat 13.000 de ținte — și încă vreo două mii de ținte de atins”, spune el. „O înțelegere ar putea fi făcută destul de repede”, a mai spus președintele SUA.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că atacurile împotriva conducerii de vârf a Republicii Islamice Iran echivalează cu o schimbare de regim, repetând o afirmație pe care a exprimat-o pentru prima dată la anunțarea discuțiilor pentru a pune capăt războiului cu Teheranul, potrivit The Times of Israel.

„Un regim a fost decimat, distrus, toți sunt morți. Următorul regim este în mare parte mort, iar al treilea regim - avem de-a face cu oameni diferiți față de cei cu care a avut de-a face oricine înainte... și, sincer, au fost foarte rezonabili”, le-a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One.

SUA au încercat să colaboreze cu președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, dar acesta este strâns legat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), iar analiștii îl consideră nu mai puțin intransigent decât cei care nu au fost dispuși să accepte cererile SUA până în prezent.

„Este cu adevărat o schimbare de regim... nu se poate face mult mai bine de atât”, a spus Trump.

În ceea ce-l privește pe Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, pe care clericii iranieni l-au ales să-l înlocuiască pe tatăl său ca lider suprem, Trump reiterează că acesta a fost izolat. „Poate că este în viață, dar este evident foarte grav... rănit.”

Se crede că tânărul Khamenei a fost rănit în atacuri în prima zi a războiului, când tatăl său și alți oficiali au fost uciși.

Întrebat despre o posibilă operațiune terestră împotriva Iranului, Trump nu a oferit detalii. El a insistat că războiul este cu „săptămâni” înainte de termen, chiar dacă Casa Albă și-a menținut joi din nou calendarul de patru până la șase săptămâni.

Întrebat dacă este mulțumit de directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, care a evitat să declare că Iranul reprezenta o amenințare iminentă înainte de război, spunându-le în schimb parlamentarilor americani, în mărturia din Congres, că doar președintele SUA putea lua această decizie: „Ea este puțin diferită în procesul ei de gândire față de mine. Aș spune că sunt foarte ferm în ceea ce privește faptul că nu vreau ca Iranul să aibă o armă nucleară... Cred că ea este probabil puțin mai blândă în această privință, dar este în regulă”, spune Trump.

Întrebat despre cum se pare că Iranul impune taxe navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, Trump răspunde: „Trebuie să aflu dacă este adevărat”.

„Am putea închide [Strâmtoarea Ormuz] în două minute”, a mai spus președintele SUA.

Președintele SUA a mai spus că un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul ar putea veni „în curând”, dar a avertizat că „nu vor avea o țară” decât dacă Teheranul este de acord cu o propunere a SUA de a opri luptele.

El afirmă că Iranul a fost de acord să permită trecerea altor 20 de nave cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz, ca „semn de respect” și o demonstrație suplimentară a disponibilității sale de a negocia un acord.

În declarația adresată reporterilor de la bordul Air Force One, Trump a spus că acele „nave mari” vor începe să treacă prin Ormuz luni și în zilele următoare.

Vicepremierul pakistanez Ishaq Dar, a cărui țară este unul dintre principalii mediatori dintre SUA și Iran, a dezvăluit pentru prima dată gestul Republicii Islamice, aparent menit să prevină creșterea în continuare a prețurilor petrolului în timpul războiului, într-o postare pe rețelele de socializare de sâmbătă.

Săptămâna trecută, Trump a spus că Iranul a permis ca opt ambarcațiuni sub pavilion pakistanez să treacă prin Ormuz, împreună cu alte două, într-un proiect pe care l-a descris ca fiind un „cadou” menit, de asemenea, să demonstreze disponibilitatea Iranului de a negocia cu SUA.

„Ne descurcăm extrem de bine în această negociere. Dar nu știi niciodată cu Iranul, pentru că negociem cu ei și apoi trebuie întotdeauna să-i aruncăm în aer”, a spus el.

„Cred că vom face o înțelegere cu ei, dar este posibil să nu o facem”, continuă Trump. „Văd o înțelegere în Iran. Ar putea fi în curând.”

Iranul nu a răspuns încă oficial ofertei, chiar dacă negociatorii americani sperau că o va face până vineri.

„Vor renunța la armele nucleare. Ne vor da combustibilul nuclear”, a mai spus Trump, referindu-se la stocurile de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului.

„Vor face tot ce vrem noi să facem [și] vor continua și poate vor avea din nou o țară grozavă. Dar dacă nu fac asta, nu vor avea o țară”, a amenințat el.