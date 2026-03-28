Trump demisionează după alegerile din toamnă. Scenariu lansat de un politician american de vîrf

Unul dintre cei mai cunoscuți strategi politici democrați din Statele Unite, James Carville, a reiterat în spațiul public o ipoteză controversată privind viitorul politic al președintelui Donald Trump, potrivit Fox News.

În cadrul unor intervenții recente, acesta a susținut că liderul de la Casa Albă ar putea renunța la funcție în urma presiunilor politice și a rezultatelor nefavorabile din alegerile de la jumătatea mandatului.

Declarațiile au fost formulate în contextul unor materiale video și discuții din podcastul „Politics War Room”, realizat împreună cu jurnalistul Al Hunt.

La începutul lunii, Carville a publicat un videoclip intitulat „Trump va dispărea, mai repede decât crezi!”, în care avansa ideea că mandatul actualului președinte ar putea fi mai scurt decât se estimează.

Ulterior, acesta a revenit cu un nou material video, „Trump Will Chicken Out of the PresidTrump se va retrage din președinție”, sugerând că liderul republican ar putea evita confruntarea cu dificultățile politice.

În cadrul podcastului, Carville a explicat că nu consideră procedura de suspendare drept scenariul principal. „Ceea ce voi discuta este posibilitatea unei demisii, pentru că nu știe cât de mult i se va schimba viața după luna noiembrie”, a declarat acesta.

Afirmația a venit în contextul unei întrebări adresate de un ascultător, care sugera că politicienii ar trebui să ia în calcul demiterea președintelui. Al Hunt a intervenit, afirmând că termenul „impeachment” ar trebui evitat, considerând că o astfel de discuție ar deturna atenția publică.

Carville a susținut că influența politică a președintelui ar putea scădea semnificativ după alegeri. „Va fi în continuare președinte, dar puterea lui se va diminua”, a spus acesta. Strategul a adăugat că pierderea sprijinului politic și instituțional ar putea avea un impact major asupra capacității de guvernare.

„Acest om mai are doi ani de mandat. A pierdut opinia publică. A pierdut Senatul. A pierdut Camera Reprezentanților. Lobby-iștii vor începe să facă înțelegeri cu cealaltă parte”, a afirmat Carville.

El a descris și un posibil scenariu de izolare politică, menționând că relațiile și influența în cercurile de putere s-ar putea diminua treptat. „Lista de invitați la orice eveniment se va schimba (…) și va vedea cum totul începe să se scurgă”, a spus acesta.

În continuarea discuției, Carville a sugerat că, într-un astfel de context, președintele ar putea lua în calcul retragerea. „Cred că există o șansă bună să spună ‘nu merită’ și pur și simplu să plece”, a afirmat el.

Totodată, acesta a făcut referire la posibilitatea ca vicepreședintele JD Vance să joace un rol într-un eventual scenariu post-demisie, inclusiv în ceea ce privește protecția juridică a lui Trump după părăsirea funcției. Această ipoteză a fost susținută și de Al Hunt, care a sugerat că un astfel de aranjament ar putea fi discutat.

Carville și-a reiterat poziția, afirmând că, în opinia sa, președintele nu ar avea resursele necesare pentru a-și duce mandatul la final.

„Nu cred că este capabil, fizic sau mental, să ducă acest mandat până la capăt”, a declarat acesta.

Declarațiile lui Carville vin într-un climat politic tensionat, în care discuțiile despre viitorul administrației și rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului sunt intens dezbătute. Până în prezent, nu există indicii oficiale care să confirme scenariul unei demisii.

Comentariile rămân, în acest moment, opinii exprimate în spațiul public de un analist politic, fără o confirmare din partea administrației prezidențiale.