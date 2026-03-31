Escaladare majoră în Orientul Mijlociu. 3.500 de soldați de elită SUA, mobilizați pentru un posibil atac terestru în Iran

Vance antrenament cu Navy Seals 6 / sursa foto: X
Statele Unite ale Americii își consolidează masiv prezența militară în Orientul Mijlociu, semnalând o posibilă extindere a operațiunilor terestre.

Sute de militari din Forțele pentru Operațiuni Speciale, tip  Navy SEALs și Army Rangers, alături de mii de pușcași marini și parașutiști ai Armatei SUA, au ajuns deja în regiune. Mutarea strategică îi oferă președintelui Donald Trump noi opțiuni militare directe împotriva Iranului, în contextul unui conflict care a intrat în a cincea săptămână.

Desfășurarea de forțe și obiectivele tactice

Conform surselor citate inițial de The New York Times și confirmate de CBS News, peste 3.500 de militari americani au ajuns sâmbătă în zona de conflict. Printre aceștia se numără aproximativ 2.500 de pușcași marini aflați la bordul navei de asalt amfibiu USS Tripoli. Mai mult, o a doua Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini (MEU) este deja pe drum.

Această desfășurare masivă vizează trei obiective militare specifice: forțarea redeschiderii Strâmtorii Ormuz, preluarea controlului asupra rezervelor de petrol de pe Insula Kharg sau o operațiune de mare risc pentru confiscarea stocurilor de uraniu îmbogățit ale regimului de la Teheran.

Ultimatumul lui Trump și impasul diplomatic

Într-o postare pe rețeaua Truth Social, președintele Trump a declarat luni dimineață că administrația sa negociază un acord care ar putea pune capăt campaniei militare lansate de SUA și Israel pe 28 februarie. Totuși, discursul a fost însoțit de un ultimatum sever: dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă imediat, forțele americane vor lovi infrastructura critică neatinsă până acum, centrale electrice, puțuri de petrol, terminalul de pe Insula Kharg și stațiile de desalinizare a apei.

De cealaltă parte, oficialii iranieni neagă existența unor discuții directe. Teheranul a respins recent o propunere de încetare a focului în 15 puncte, catalogând-o drept „excesivă și nerezonabilă”, fapt ce reduce drastic șansele unui compromis diplomatic pe termen scurt.

Miza Strâmtorii Ormuz și a Insulei Kharg

Mobilizarea trupelor americane are o miză economică globală. Strâmtoarea Ormuz este cel mai important punct de tranzit maritim pentru petrol, pe aici trecând zilnic aproximativ 20% din consumul mondial. Blocarea ei de către Iran reprezintă o formă de șantaj la adresa economiei globale.

Pe de altă parte, Insula Kharg este inima exporturilor de țiței ale Iranului. Situată în nordul Golfului Persic, la aproximativ 25 km în largul coastei iraniene, aceasta gestionează aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării. Fără infrastructura de pe această insulă, economia Iranului care depinde masiv de veniturile din petrol, ar intra în colaps aproape instantaneu.

Amenințarea Washingtonului cu ocuparea sau distrugerea acestei infrastructuri, susținută acum de prezența trupelor de elită la fața locului, reprezintă instrumentul suprem de presiune pentru a forța capitularea Teheranului și a debloca piața internațională a energiei.

