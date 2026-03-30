Marele interes al lui Donald Trump. Ce joc cu miză mondială face președintele SUA

Conflictul din Iran și mișcările imprevizibile ale administrației de la Washington au fost analizate de Adrian Severin, fost ministru de Externe, în cadrul podcastului moderat de Robert Turcescu pe canalul de YouTube „Hai România” (evz.ro). Analiza dezvăluie că miza SUA nu este doar petrolul iranian, ci controlul absolut asupra arhitecturii energetice mondiale.

Citându-l pe Filip al II-lea al Macedoniei, Adrian Severin subliniază o filosofie de negociere specifică lui Donald Trump: este mai eficient să cucerești prin resurse financiare decât prin forță brută.

O eroare comună în analiza conflictului din Orientul Mijlociu este credința că SUA are nevoie de petrolul iranian pentru consum propriu. Severin demontează acest mit:

Independența Energetică a SUA: America dispune de resursele necesare; miza este capacitatea de a decide cine primește energie și cine nu. Vulnerabilitatea Rivalilor: State precum China sunt dependente de importurile de hidrocarburi. Cine controlează robinetul, controlează ritmul de creștere al Beijingului.

Cea mai importantă concluzie a analizei vizează marele proiect global al Chinei. Prezența SUA în zona Golfului nu are doar scopul de a izola Iranul, ci de a lovi în infrastructura de rezistență a viitoarei ordini mondiale chineze.

Obturarea coridoarelor comerciale: Prin poziționarea strategică în Golf, SUA pot fragmenta rutele de aprovizionare vitale pentru China.

Subminarea „Noului Drum al Mătăsii”: Blocarea accesului la energie este metoda prin care Washingtonul încearcă să oprească avântul global al principalului său rival economic.

„Energia este structura de rezistență a oricărei ordini mondiale. Cine controlează fluxul, controlează puterea supremă. Donald Trump vrea ca prin aceasta, prin ocuparea acestor poziții în zona Golfului să fragmenteze și să obtureze coridoarele care țin de noul drum al mătăsii sau care constituie noul drum al mătăsii, marele proiect strategic global al Chinei. ” – Adrian Severin