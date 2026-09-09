România rămâne un aliat strategic important al Statelor Unite pe flancul estic al NATO, însă schimbările legislative frecvente și instabilitatea politică de la București încetinesc investițiile americane noi. Concluzia apare într-un raport publicat la 8 septembrie 2026 de Heritage Foundation, care recomandă administrației Trump și Congresului să sprijine dezvoltarea economică, energetică și militară a României.

Documentul, intitulat „Relațiile SUA–România: un parteneriat pivotal într-o regiune instabilă”, este semnat de Jordan Embree și Anthony Kim, de la Centrul Margaret Thatcher pentru Libertate al Heritage Foundation.

Autorii susțin că România are o poziție strategică dificil de înlocuit la Marea Neagră, dar că avantajele sale de securitate trebuie susținute de o economie mai predictibilă.

Potrivit raportului, Statele Unite sunt cel mai mare investitor din afara Uniunii Europene în România, cu un stoc de investiții străine directe de peste 9 miliarde de dolari.

Acestea susțin mai mult de 120.000 de locuri de muncă, aproximativ 2% din forța de muncă angajată cu normă întreagă, în special în sectoare tehnologice.

Relația comercială este, de asemenea, în creștere. Exporturile României către SUA au ajuns la 6,4 miliarde de dolari, în timp ce exporturile americane către România se ridică la aproximativ 3 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, autorii raportului avertizează că investițiile americane greenfield, adică proiectele noi care presupun construirea sau dezvoltarea unor activități economice, au înregistrat o încetinire relativă.

Principala problemă identificată este lipsa de predictibilitate instituțională. Raportul menționează ordonanțele de urgență frecvente și neanunțate, prin care pot fi modificate impozitele companiilor, pragurile pentru microîntreprinderi sau contribuțiile sociale.

Pentru investitori, astfel de schimbări pot însemna costuri suplimentare și dificultăți în planificarea proiectelor pe termen lung.

Heritage Foundation leagă aceste probleme și de instabilitatea coaliției de guvernare, de incertitudinea politică și de măsurile legislative pe termen scurt. Autorii recomandă ca Bucureștiul să își consolideze predictibilitatea internă, astfel încât fiabilitatea sa strategică față de SUA și NATO să fie susținută și de un mediu economic mai stabil.

Raportul evidențiază rolul României în arhitectura de securitate a Alianței Nord-Atlantice. Țara găzduiește sistemul antirachetă Aegis Ashore de la Deveselu și dezvoltă la Doicești reactoare modulare mici, cu tehnologie americană.

În plus, baza aeriană Mihail Kogălniceanu este extinsă printr-un program de modernizare de 2,5 miliarde de euro și va putea găzdui până la 20.000 de militari.

Autorii notează că România și-a majorat cheltuielile pentru apărare de la 2,19% din PIB în 2025 la 2,43% în 2026 și își propune să ajungă la 3,5% din PIB pentru cheltuielile de bază până în 2035. Raportul inventariază și programele de înzestrare, printre care avioanele F-16 și F-35, sistemele Patriot și HIMARS, precum și transportoarele blindate Lynx.

În acest context, Heritage Foundation recomandă administrației americane să încurajeze România să își extindă contribuția la forțele rotaționale NATO din Polonia, în cadrul Prezenței Înaintate Consolidate. Scopul ar fi înlocuirea contribuției britanice, astfel încât trupele Regatului Unit să poată fi redirecționate către sprijinirea statelor baltice.

Pe componenta energetică, raportul propune sprijinirea României pentru a deveni furnizor regional de energie. Autorii consideră că exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep și conectarea producției românești la rețeaua Coridorului Vertical ar putea contribui la securitatea energetică a Balcanilor și a Europei Centrale.

Documentul recomandă și finalizarea aprobării achiziției activelor internaționale ale Lukoil de către Carlyle Group, tranzacție care include rafinăria Petrotel de la Ploiești. În plus, autorii cer mai multă transparență în ceea ce privește oportunitățile de extracție și rafinare a mineralelor critice, pentru a facilita noi investiții americane.

Raportul abordează și situația programului Visa Waiver. Autorii amintesc că România a fost desemnată țară membră a programului în ianuarie 2025, însă administrația Trump a suspendat decizia în martie și a revocat-o în mai 2025.

Principalul obstacol indicat este rata de refuz al vizelor de nonimigrant, de 8,41% în anul fiscal 2025, peste pragul de 3% cerut de program. În același timp, rata depășirii perioadei legale de ședere s-a îmbunătățit, de la 3,75% în anul fiscal 2022 la 1,01% în anul fiscal 2024.