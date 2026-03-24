Un șofer din Bacău a încercat să plătească plinul cu trei găleți de monede

Românii au început să protesteze după ce prețurile carburanților au crescut rapid. După marșul șoferilor din județul Bihor, unde participanții au alimentat cu doar doi lei, un bărbat din Bacău a ales o altă formă de protest. Șoferul a făcut plinul și a decis să achite cu trei găleți de monede, pe care le-a pus pe tejghea, așteptând reacția vânzătoarei.

Bărbatul din Bacău a mers la o stație de alimentare și, după ce a făcut plinul, a încercat să achite folosind trei găleți pline cu monede. Întregul moment a fost filmat și publicat ulterior pe rețelele sociale, unde a atras rapid numeroase reacții.

„A durat aproape o lună, am cerșit mărunt prin toate magazinele unde am făcut cumpărături, chiar și de la oamenii străzilor( ca le-am dat ceva în plus). Am adunat ceva datorită lor, și le mulțumesc! Așa că am mers să fac plinul la Lukoil(firmă rusească), ieșirea din Bacău”, se arată în postare.

Vânzătoarea a refuzat însă să accepte plata. „Nu pot să primesc. Îmi achiți altfel”, a spus aceasta. Șoferul a insistat, întrebând: „Păi ce, nu sunt bani?”

Șoferii plătesc tot mai mult la pompă, iar scumpirile se observă de la o zi la alta. După mai multe zile consecutive de majorări, prețurile s-au stabilizat la un nivel ridicat și sunt aproape identice în toate benzinăriile.

În doar câteva săptămâni, tarifele au crescut cu până la 2 lei pe litru, iar România a ajuns printre cele mai scumpe piețe din regiune, fiind depășită doar de Grecia și Albania.

În București, pe data de 23 martie 2026, prețurile carburanților se situează la niveluri ridicate. Benzina standard se vinde cu aproximativ 9,12–9,26 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 9,81–9,99 lei pe litru.

În același timp, benzina premium are prețuri cuprinse între 9,72 și 9,99 lei pe litru, iar motorina premium variază între 10,23 și 10,54 lei pe litru.