România, pe primul loc în Europa și poziția a doua în lume la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026

România a obținut primul loc în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și poziția a doua în clasamentul mondial, cu trei medalii de aur și una de bronz la competiția desfășurată la Bordeaux, relatează Ministerul Educației.

România a înregistrat un rezultat de top la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO), ocupând primul loc în Europa și poziția a doua în ierarhia generală pe țări. Competiția a avut loc în Bordeaux, în perioada 9–15 aprilie, și a reunit 247 de participante din 66 de state.

Ministerul Educației a transmis, marți, că performanța plasează România imediat după China, care a participat în calitate de invitat.

Chatboții AI pun diagnostice greșite în peste 80% dintre cazurile medicale. Studiu
Încercare de sinucidere în sediul unei bănci. Un bărbat a ajuns la spital cu răni la gât
Locul I în Europa pentru România la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) şi al doilea în clasamentul pe ţări (după China, participantă cu statut de invitat), într-o competiţie ce a reunit 247 de concurente din 66 de ţări! Felicitări, Mălina-Carla Pavel, Colegiul Naţional «Alexandru Odobescu» Piteşti, medalie de aur, cel mai mare scor dintre participantele din ţările oficiale; Aida Mitroi, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti, medalie de aur; Carina Maria Viespescu, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti, medalie de aur; Ioana Stroe, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti, medalie de bronz”, au arătat reprezentanții instituției.

Pregătirea echipei României pentru Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 a fost coordonată de profesori și susținută instituțional

Echipa României a fost coordonată de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timişoara, și de Anca Băltărigă, profesor la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Coordonarea științifică a fost asigurată de Societatea de Ştiinţe Matematice din România, prin Mihai Bălună. Organizarea participării a fost gestionată de Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectorul Elisabeta Ana Naghi.

Participarea României la olimpiadele internaționale este susținută financiar de stat

Ministerul Educației și Cercetării a menționat că sprijină participarea loturilor naționale la competițiile internaționale prin acoperirea taxelor, a transportului și a cheltuielilor de deplasare. Totodată, instituția susține organizarea etapelor preliminare, de la nivel local până la faza națională.

Potrivit instituției, această competiție marchează începutul seriei celor patru olimpiade internaționale de matematică la care România participă în anul școlar 2025–2026.

17:09 - Carburanții se ieftinesc din nou în Republica Moldova. Motorina coboară sub 33 de lei
17:04 - Incendiu puternic la compania BYD din Shenzhen. Autoritățile susțin că problema n-ar fi legată de baterii
16:51 - Chatboții AI pun diagnostice greșite în peste 80% dintre cazurile medicale. Studiu
16:44 - Încercare de sinucidere în sediul unei bănci. Un bărbat a ajuns la spital cu răni la gât
16:33 - Dani Mocanu și fratele său vor să scape de închisoare. Ce șanse au să iasă de după gratii
16:24 - România, pe primul loc în Europa și poziția a doua în lume la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026

Col SRI Tudor Păcuraru, despre tradiția ungurilor de a vopsi politicienii liberali
Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit
Jurnalistul Romeo Couți: Kelemen Hunor a fost constrâns de camarila lui Viktor Orban
