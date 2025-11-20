Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale

Măsură fără precedent în gimnastica românească, luată, azi, de Comitetul Executiv al federației de profil. Loturile naționale urmează să fie desființate, iar sportivii urmează să se pregătească fiecare cu echipele de club de care aparțin.

Situația a fost extrem de încordată, în ultima perioadă, într-unul dintre cele mai importante sporturi din România. Antrenoarea Camelia Voicu a fost acuzată de abuzuri, mai întâi de sportiva Denisa Golgotă. Apoi, în această săptămână, au fost făcute publice imagini în carea Voicu își abuza fiica, pe Sabrina.

Deizia radicală a federalilor a venit în acest context toxic. Ședința Comitetului Executiv, întrunit azi. este valabilă cel puțin până la finalul acestui an. Situația a fost dezbătută nu mai puțin de 7 ore, după cum notează as.ro.

„A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu ultima perioadă care s-a derulat în spaţiul public, pentru că realmente trebuia să tranşăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv.

Tot ce înseamnă şi apariţii la nivel de videouri cu Sabrina, Camelia din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca tot ce înseamnă problematici semnalate în spaţiul public şi nu numai şi cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină şi în cel mai scurt timp sperăm să vină cu un raport final şi să respectăm în totalitate deciziile Comisiei de Disciplină. Nu cred că se poate şterge cu buretele.

E foarte complexă la nivel de părinte, şocul e imens când vezi aşa ceva într-un proces de pregătire. Ştim prea bine că e vorba de mamă-fică. Ştim prea bine că în orice familie există şi bune şi rele. Peste toate astea vorbim şi despre un proces de pregătire. Lucrurile poate o iau într-o anumită direcţie. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină”, a spus Ioan Suciu pentru sursa citată.