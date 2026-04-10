Economie

Stefano Gabbana se retrage din conducerea Dolce & Gabbana. Decizia vine în plin proces de refinanțare a datoriilor

Stefano Gabbana / sursa foto: dreamstime.com
Stefano Gabbana, cofondatorul casei italiene de modă de lux Dolce & Gabbana, a demisionat din funcția de președinte începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit unui document oficial depus la registrul comerțului și consultat de Reuters.

Decizia vine într-un moment sensibil pentru companie, care se confruntă cu presiuni financiare și negocieri complexe cu creditorii săi, în contextul unei datorii semnificative și al unei piețe globale a produselor de lux aflate în încetinire.

Potrivit informațiilor, Gabbana, în vârstă de 63 de ani, a informat compania încă din decembrie că intenționează să renunțe la poziția de președinte.

„Gabbana a informat compania în decembrie că intenționează să demisioneze din funcția de președinte începând cu 1 ianuarie”, se arată în documentul citat de Reuters.

Funcția a fost preluată de Alfonso Dolce, directorul executiv al companiei și fratele celuilalt cofondator, Domenico Dolce, marcând o schimbare importantă în structura de conducere a brandului italian.

Dolce & Gabbana, datorii de sute de milioane și negocieri cu creditorii

Retragerea lui Stefano Gabbana din funcția de președinte are loc într-un moment în care Dolce & Gabbana se află în plin proces de restructurare financiară.

Potrivit Bloomberg, citat de mai multe publicații internaționale, compania analizează opțiuni pentru participația de aproximativ 40% deținută de Gabbana, în contextul negocierilor cu băncile finanțatoare.

Conform acelorași surse, creditorii solicită o infuzie de capital de până la 150 de milioane de euro, ca parte a unui plan mai amplu de refinanțare a unei datorii totale de aproximativ 450 de milioane de euro.

„Creditorii Dolce & Gabbana solicită o injecție de până la 150 de milioane de euro în fonduri proaspete, ca parte a unei refinanțări mai ample de 450 de milioane de euro”, arată datele citate de Bloomberg.

Pentru a atrage aceste fonduri, compania analizează mai multe opțiuni, inclusiv vânzarea unor active imobiliare și reînnoirea unor licențe comerciale.

Dolce & Gabbana / sursa foto: dreamstime.com

Presiunile financiare nu sunt o noutate pentru brandul italian. În ultimii ani, compania a investit masiv în extinderea rețelei de magazine și în dezvoltarea diviziei de beauty, ceea ce a contribuit la creșterea veniturilor, dar și la majorarea costurilor operaționale.

În paralel, piața globală a produselor de lux a intrat într-o fază de temperare după revenirea puternică de după pandemie, afectând performanța unor branduri consacrate.

Retragere administrativă, nu creativă

Deși Stefano Gabbana renunță la rolul executiv, acesta nu părăsește compania în totalitate. Potrivit unui comunicat citat de presa internațională, decizia face parte dintr-o reorganizare a guvernanței corporative.

„Aceste demisii nu au niciun impact asupra activităților creative desfășurate de Stefano Gabbana în cadrul grupului”, a transmis compania.

Astfel, Gabbana rămâne implicat în direcția artistică a brandului, alături de Domenico Dolce, cei doi continuând să definească identitatea estetică a casei de modă.

Această separare între rolul managerial și cel creativ reflectă o tendință mai largă în industria modei, unde fondatorii aleg uneori să se retragă din funcțiile executive pentru a se concentra pe design și strategie artistică.

Posibile schimbări în acționariatul Dolce & Gabbana

Un alt aspect relevant al situației este legat de participația de aproximativ 40% deținută de Stefano Gabbana în companie. Sursele citate de Bloomberg indică faptul că designerul analizează opțiuni privind această participație, inclusiv posibilitatea de a atrage investitori sau de a-și reduce expunerea.

Această evoluție ar putea deschide calea pentru modificări în structura de proprietate a Dolce & Gabbana, companie care a rămas până în prezent în proprietate privată.

În trecut, conducerea nu a exclus posibilitatea atragerii unui investitor minoritar sau chiar listarea la bursă, însă astfel de decizii nu au fost concretizate până acum.

În același timp, compania colaborează cu consultanți financiari pentru a gestiona procesul de refinanțare și pentru a identifica cele mai eficiente soluții de stabilizare financiară.

Istoria Dolce & Gabbana: de la un atelier modest la un imperiu global

Dolce & Gabbana a fost fondată în 1985 de Domenico Dolce și Stefano Gabbana în Italia, după ce cei doi s-au cunoscut la începutul anilor ’80, lucrând pentru același atelier de modă.

Inițial, cei doi au înființat un studio de consultanță în design, care a evoluat rapid într-un brand propriu. Prima colecție a fost prezentată în 1985, în cadrul Milano Fashion Week, marcând debutul oficial al casei de modă.

În anii următori, compania a cunoscut o expansiune rapidă:

  • în 1986 a fost deschis primul magazin la Milano;
  • în 1990 a fost lansată prima colecție pentru bărbați;
  • în același an, brandul a început expansiunea internațională către Japonia și SUA.

De-a lungul decadelor, Dolce & Gabbana s-a impus ca unul dintre cele mai influente branduri de lux din lume, cunoscut pentru estetica inspirată din cultura italiană, în special cea siciliană, și pentru designurile sale opulente.

Portofoliul companiei s-a extins dincolo de îmbrăcăminte, incluzând accesorii, parfumuri, produse de beauty și chiar proiecte în domeniul imobiliar și al ospitalității.

Dolce & Gabbana / sursa foto: captură video

În prezent, compania operează la nivel global și generează venituri de miliarde de euro anual, menținându-și statutul de jucător major în industria modei de lux.

Evoluția recentă și strategia de dezvoltare

În ultimii ani, Dolce & Gabbana a încercat să-și diversifice activitățile pentru a-și consolida poziția pe piață. Una dintre direcțiile strategice majore a fost dezvoltarea diviziei de beauty, considerată un segment profitabil și cu potențial de creștere.

De asemenea, compania a investit în extinderea rețelei de magazine și în consolidarea prezenței pe piețele internaționale, în special în Statele Unite și Europa.

Cu toate acestea, aceste investiții au venit cu costuri semnificative, iar rezultatele financiare au fost afectate de contextul economic global și de schimbările în comportamentul consumatorilor.

În anul fiscal 2023-2024, compania a raportat o creștere a veniturilor, dar și o pierdere operațională mai mare, reflectând presiunea asupra marjelor.

Presiunea pieței de lux și perspectivele companiei

Industria globală a produselor de lux traversează o perioadă de ajustare, după creșterea accelerată din perioada post-pandemică. Scăderea cererii în anumite regiuni, în special în SUA, și incertitudinile economice globale afectează performanța brandurilor.

Dolce & Gabbana nu face excepție de la aceste tendințe. Potrivit informațiilor disponibile, compania se confruntă cu provocări legate de menținerea ritmului de creștere și de adaptarea la noile condiții de piață.

În acest context, negocierile cu creditorii și posibilele schimbări în structura acționariatului ar putea avea un impact semnificativ asupra viitorului companiei.

Continuitate creativă a Dolce & Gabbana în ciuda schimbărilor

În ciuda schimbărilor la nivel de conducere, direcția creativă a Dolce & Gabbana rămâne stabilă. Domenico Dolce și Stefano Gabbana continuă să fie implicați în designul colecțiilor și în definirea identității brandului.

Recent, casa de modă a prezentat noi colecții în cadrul Milano Fashion Week, reafirmând valorile estetice care au consacrat brandul.

Dolce & Gabbana / sursa foto: captură video

Această continuitate creativă este considerată esențială pentru menținerea identității și atractivității Dolce & Gabbana într-o industrie extrem de competitivă.

O perioadă de tranziție pentru un brand emblematic

Retragerea lui Stefano Gabbana din funcția de președinte marchează o etapă importantă în evoluția Dolce & Gabbana. Deși schimbarea are loc într-un context financiar complex, compania încearcă să-și păstreze echilibrul între restructurare și continuitate.

Pe de o parte, presiunile legate de datorii și necesitatea atragerii de capital impun decizii strategice dificile. Pe de altă parte, implicarea continuă a fondatorilor în zona creativă oferă stabilitate și coerență identitară.

Evoluțiile din perioada următoare, inclusiv rezultatul negocierilor cu creditorii și eventualele schimbări în acționariat, vor fi decisive pentru direcția viitoare a companiei.

Pentru moment, Dolce & Gabbana rămâne un nume de referință în moda de lux, aflat însă într-un proces de adaptare la noile realități economice și la dinamica industriei globale.

