Politica

Oana Gheorghiu, gafă în mesajul despre eSanatateaMea.ro. A încurcat Casa de Pensii cu Casa de Sănătate

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Oana Gheorghiu, gafă în mesajul despre eSanatateaMea.ro. A încurcat Casa de Pensii cu Casa de SănătateOana Gheorghiu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Vicepremierul Oana Gheorghiu a încurcat Casa Națională de Pensii Publice cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate într-o postare pe Facebook despre problemele întâmpinate de utilizatori la platforma eSanatateaMea.ro. La câteva minute după publicare, Oana Gheorghiu a revenit asupra mesajului.

Oana Gheorghiu a încurcat două instituții în mesajul despre eSanatateaMea.ro

Platforma reprezintă un punct unic de acces la servicii și informații medicale disponibile în format digital. În ziua lansării, utilizatorii au întâmpinat dificultăți la înrolarea prin ROeID.

În mesajul publicat inițial pe Facebook, vicepremierul a scris: „Casa Națională de Pensii Publice a lansat portal.eSanatateaMea.ro”, deși platforma a fost lansată de CNAS.

Ulterior, Oana Gheorghiu a corectat textul.

Modificarea poate fi observată în istoricul editărilor postării de pe Facebook.

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Asigurare medicală. Sursa foto: AI

Oana Gheorghiu, explicații legate de problemele întâlnite de utilizatori pe platformă

Dincolo de confuzia dintre cele două instituții, vicepremierul a anunțat că autoritățile au identificat soluții pentru dificultățile întâmpinate de utilizatori. Ea a susținut că o variantă alternativă pentru înrolarea în platformă urmează să fie operaționalizată în următoarele săptămâni.

„Digitalizarea serviciilor publice este absolut necesară, însă ea trebuie făcută doar punând pe primul loc oamenii și experiența lor în utilizarea acestor servicii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat portal.eSanatateaMea.ro, un punct unic de acces la serviciile și informațiile medicale disponibile în format digital. Este o inițiativă foarte bună: cetățenii vor putea efectua online programările medicale, gestiona programările existente, accesa informațiile și rezultate medicale disponibile și identifica furnizori de servicii medicale.

Din păcate, înrolarea în platformă prin intermediul ROeID a generat mari dificultăți încă din prima zi. În acest context, am reunit de urgență toate autoritățile implicate și am identificat soluții rapide pentru validarea accelerată a identităților digitale aflate în așteptare. Este vorba de un volum de aproximativ 25.000 solicitări.

În paralel, am identificat o soluție alternativă adițională pentru procesul de înrolare în platforma eSanatateaMea, care va fi operaționalizată în săptămânile care urmează. Statul și instituțiile publice au obligația să implementeze aplicații digitale moderne, interconectate, care să ofere soluții concrete pentru oameni. Digitalizarea aduce transparență și elimină birocrația, statul la coadă și bătăile de cap”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Platforma eSanatateaMea.ro a întâmpinat probleme la lansare

Potrivit mesajului vicepremierului, procesul de înrolare prin ROeID a generat dificultăți pentru utilizatori încă din prima zi de funcționare.

Oana Gheorghiu susține că aproximativ 25.000 de solicitări pentru validarea identităților digitale se aflau în așteptare. Pentru accelerarea procesului, autoritățile implicate ar fi identificat soluții pentru verificarea acestora.

În același timp, o soluție alternativă pentru înrolarea în eSanatateaMea.ro urmează să fie introdusă în următoarele săptămâni.

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