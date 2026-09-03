Lăsați femeile să conducă! Și afaceri!

La Picătura de Business vine Cristina Chiriac, președinta CONAF — Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. Discutăm despre reprezentarea femeilor în conducerea companiilor din România, despre cum funcționează în practică legea echilibrului de gen în boardurile firmelor listate la bursă, și despre ce înseamnă, dincolo de statistici, antreprenoriatul feminin de azi — de la educație și acces la resurse, până la munca neremunerată rareori contabilizată economic.

Vorbim și despre Flori de Ie, proiectul prin care ia tradițională românească a ajuns brand internațional. #PicaturaDeBusiness, #HaiRomania #CristinaChiriac #CONAF #AntreprenoriatFeminin #WomenInBusiness #Legea11din2025 #BursaDeValoriBucuresti #FloriDeIe #GenderBalance #EconomiaRomaniei #FemeiDeAfaceri