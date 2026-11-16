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Incendiu pe Autostrada Soarelui. Circulația spre București, blocată după ce un TIR a luat foc

Incendiu pe Autostrada Soarelui. Circulația spre București, blocată după ce un TIR a luat focIncendiu Autostrada Soarelui. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu puternic a izbucnit luni, 16 noiembrie, pe Autostrada Soarelui, pe sensul Constanța–București, după ce o platformă care transporta un utilaj agricol a fost cuprinsă de flăcări. Traficul rutier a fost oprit complet, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Călărași.

Incidentul s-a produs la kilometrul 110 al Autostrăzii A2, în apropierea localității Drajna. Incendiul a fost însoțit de degajări mari de fum, iar circulația pe sensul către Capitală a fost blocată începând cu ora 16:20.

Pompierii au stins incendiul de pe Autostrada Soarelui

Flăcările au cuprins o platformă pe care era transportat un utilaj agricol. La locul incidentului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călărași.

Pompierii au reușit să stingă incendiul, însă evenimentul a provocat întreruperea circulației pe sensul Constanța–București.

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Când ar putea fi reluată circulația pe A2

Traficul a fost blocat complet de la ora 16:20, iar în jurul orei 17.20 exista posibilitatea reluării circulației în următoarele minute.

Deocamdată, nu există o confirmare privind ora exactă la care șoferii vor putea circula din nou pe tronsonul afectat.

Incendiu Autostrada Soarelui

Incendiu Autostrada Soarelui. Sursă foto: captură video

Nu au fost înregistrate victime

Incendiul produs pe Autostrada Soarelui nu s-a soldat cu victime, potrivit informațiilor publicate de Replica Online. Incidentul a avut loc în zona localității Drajna, din județul Călărași, unde un utilaj agricol transportat pe o platformă a luat foc.

Circulația pe sensul Constanța–București a fost întreruptă, iar reluarea traficului în condiții normale era estimată după ora 17:00. Deocamdată, nu a fost confirmată ora exactă la care restricțiile vor fi ridicate.

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