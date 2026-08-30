Ebru Bolat, prima femeie din România care a concurat la yachting la Jocurile Olimpice, a devenit din nou campioană națională la clasa olimpică ILCA 6, la Constanța, înaintea participării la Campionatul Mondial din Irlanda.

Sportiva legitimată la CSM Constanța a câștigat titlul național pe lacul Siutghiol, locul unde și-a început parcursul în yachting. Competiția a reprezentat una dintre ultimele etape de pregătire înaintea Mondialelor ILCA 6, programate între 7 și 12 septembrie, în apropiere de Dublin.

Pentru Ebru Bolat, revenirea la Constanța a avut și o semnificație specială. Sportiva a vorbit despre importanța locului în care a făcut primii pași în acest sport.

„E mereu, dacă vrei să te apuci de yachting, cel mai ușor să înveți pe lac, că apa e destul de plată și manevrele, tehnica, se învață de la un nivel, din clasa întâi. E mereu frumos să vezi unde ai început. Să rămâi așa cu capul pe pământ, să-ți aduci aminte. Cumva sunt recunoscătoare că am avut ocazia și am putut să învăț aici”, a declarat Ebru Bolat, într-un interviu acordat CSM Constanța.

Între timp, sportiva s-a obișnuit cu regatele internaționale și cu condiții de navigare mai dificile decât cele întâlnite pe lac.

„Iubesc marea și oceanul mult mai mult. Acum știu că pot mai mult, valuri mai mari și condiții mai periculoase. Îmi aduc un pic mai multă bucurie”, a spus Ebru Bolat.

Ebru Bolat are deja un loc aparte în istoria yachtingului românesc. La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, ea a devenit prima femeie din România care a participat la concursul olimpic de yachting.

În proba feminină ILCA 6, sportiva română a încheiat competiția pe locul 23 din 43 de participante.

Calificarea la Jocurile Olimpice a venit după o evoluție decisivă la ultima regată de calificare, unde Ebru Bolat a ocupat primul loc și a obținut astfel prezența României în competiția olimpică.

Performanțele de la seniori au fost precedate de rezultate importante la nivel juvenil. Ebru Bolat este dublă campioană europeană de juniori, după titlurile obținute la clasele Zoom8 și Optimist, iar ulterior a devenit vicecampioană mondială la juniori.

În prezent, Ebru Bolat ocupă locul 27 în clasamentul mondial. În iunie anul trecut, sportiva a ajuns până pe locul 10 în ierarhia federației internaționale de specialitate, cea mai bună poziție din cariera sa.

De asemenea, în mai 2025, românca a obținut cea mai bună clasare din istoria României în clasa olimpică ILCA 6, la nivel de senioare.

La Campionatul Mondial desfășurat în China, Ebru Bolat a terminat competiția pe locul 9.

După participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, Ebru Bolat și-a stabilit următorul obiectiv major: calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Campionatul Mondial din Irlanda este următoarea competiție importantă din programul sportivei. Miza majoră a următorului ciclu olimpic va începe însă în ianuarie 2027.

Între 15 și 23 ianuarie 2027, la Fortaleza, în Brazilia, este programat Campionatul Mondial ILCA 6, competiție care va avea un rol important în stabilirea sportivelor aflate în cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

Potrivit informațiilor prezentate de echipa sportivei, rezultatul de la Fortaleza va conta în proporție de aproximativ 40% în procesul de stabilire a componenței lotului pentru Los Angeles 2028.

Pentru Ebru Bolat, titlul național de la Constanța marchează astfel finalul unei etape de pregătire și începutul unei perioade importante în calendarul internațional. Primul test vine în septembrie, la Mondialele din Irlanda, înaintea competițiilor decisive din drumul către o nouă participare olimpică.