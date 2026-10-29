Manchester City s-a calificat miercuri seara în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei, după ce a învins-o pe Brighton cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare. La finalul celor 90 de minute, cele două formații se aflau la egalitate, 2-2, într-o partidă disputată pe Etihad Stadium.

Oaspeții au început bine întâlnirea și au reușit să deschidă scorul în minutul 30, prin Malick Yalcouye, care a adus-o pe Brighton în avantaj.

Manchester City a reacționat înainte de pauză și a restabilit egalitatea în minutul 40, când Mateo Kovacic a înscris pentru formația gazdă.

Repriza secundă a început cu un nou gol al celor de la Brighton. În minutul 47, echipa vizitatoare a trecut din nou în avantaj, obligându-i pe „cetățeni” să caute golul egalizator.

Manchester City a continuat să atace, iar insistențele gazdelor au fost răsplătite în minutul 72. Tânărul fundaș brazilian Vitor Reis, în vârstă de 20 de ani, a marcat pentru 2-2 și a readus echipa în joc.

Până la finalul timpului regulamentar, niciuna dintre formații nu a mai reușit să înscrie, astfel că soarta calificării a fost decisă la loviturile de departajare.

La punctul cu var, Manchester City a avut câștig de cauză, impunându-se cu 4-3. Mateo Kovacic a fost singurul jucător al gazdelor care a ratat execuția, însă colegii săi au transformat celelalte patru lovituri și au asigurat calificarea.

De partea cealaltă, Brighton a avut două ratări decisive, prin Ayari și Dunk. În total, formația oaspete a transformat trei dintre cele cinci lovituri, insuficient pentru a obține un loc în sferturile competiției.

Astfel, Manchester City a trecut de un adversar dificil după un meci echilibrat, în care a fost nevoită să revină de două ori pe tabela de marcaj. Calificarea a fost obținută în cele din urmă la penalty-uri, după o confruntare în care ambele echipe au avut momente bune de joc.