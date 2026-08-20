Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat trimiterea în judecată a lui Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române, într-un dosar în care procurorii îl acuză că ar fi coordonat o grupare implicată în fraudarea examenelor pentru obținerea atestatelor profesionale. Anton este acuzat de luare de mită, folosirea unor informații care nu erau destinate publicității și constituirea unui grup infracțional organizat, iar la domiciliul său au fost găsiți aproximativ 500.000 de euro în numerar.

În dosarul instrumentat de DNA mai apar administratorul unei școli de șoferi și atestate, precum și patronul unui centru de pregătire profesională.

Procurorii susțineau, la momentul reținerii lui Cristian Anton, în luna aprilie, că șeful ARR „ar fi coordonat și gestionat activitatea de fraudare a examenelor teoretice și a probei la calculator”. Potrivit anchetatorilor, Anton ar fi primit liste cu numele candidaților care ar fi plătit pentru fraudarea examenelor, precum și informații despre sumele colectate de la aceștia.

DNA susține că șeful ARR ar fi luat măsuri astfel încât „să se evite deconspirarea” și ar fi decis inclusiv componența unor comisii de examen.

În anumite situații, Anton ar fi avut și rolul de examinator și ar fi permis ca alte persoane să rezolve subiectele în locul candidaților care ar fi plătit.

În cazul examenelor teoretice, candidații ar fi primit, împreună cu foile de examen, și o altă foaie pe care se aflau răspunsurile corecte.

Unul dintre cazurile documentate de procurori privește examene organizate în martie în Arad și București.

Pentru fraudarea acestora, Cristian Anton ar fi primit 60.000 de euro. Pentru alte trei examene desfășurate în februarie și martie, în București, Arad și Mehedinți, șeful ARR ar fi primit alte 34.000 de euro.

Potrivit DNA, cele două persoane care l-ar fi ajutat pe Anton ar fi încasat cel puțin 113.000 de euro de la candidați care ar fi plătit pentru fraudarea examenelor.

Pentru un singur examen, organizat pe 21 februarie, gruparea ar fi strâns 22.000 de euro de la peste 100 de candidați.

DNA susține că grupul infracțional ar fi fost format din zece persoane, fiecare având atribuții diferite.

Unele dintre acestea ar fi identificat candidații dispuși să ofere bani pentru obținerea frauduloasă a atestatului, în timp ce altele s-ar fi ocupat de repartizarea lor la anumite centre de examinare, de colectarea sumelor sau de instruirea candidaților.

La perchezițiile efectuate în dosar, procurorii au găsit la locuința lui Cristian Anton aproximativ 500.000 de euro în numerar.

„Cu ocazia efectuării perchezițiilor menționate în comunicatul din data de 31 martie 2025, la domiciliul inculpatului Anton Cristian a fost identificată suma de aproximativ 500.000 de euro, iar la domiciliile celorlalți inculpați au fost identificate sume de bani și bunuri în valoare totală de aproximativ 100.000 de euro, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător”, mai arată DNA.