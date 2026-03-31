Lui Cristian Anton, prins cu 350.000 de euro într-o cutie de pantofi, i-a sporit averea în 4 ani

În acest moment, Cristian P. Anton, directorul Autorității Rutiere Române (ARR) se află la DNA unitatea centrală, fiind audiat de procurori care l-au și reținut pentru 24 de ore. Potrivit unor surse judiciare, ancheta ar viza 12 persoane acuzate de dare şi luare de mită, trafic de influenţă şi divulgare de informaţii confidenţiale. Cristian Anton face parte din acest grup, iar mâine va fi prezentat instanței.

Procurorii DNA din mai multe structuri din țară au făcut astăzi percheziții la persoanele vizate într-o cauză penală privind săvârşirea, în perioada 2025 - 2026, a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie, respectiv de constituire a unui grup infracţional organizat. La perchezițiile făcute în locuințele lui Cristian P. Anton din București și Timișoara, precum și la biroul său de director, anchetatorii au găsit o cutie de pantofi cu 350.000 de euro.

Directorul ARR Cristian Anton, are 57 ani și a urcat treaptă cu treaptă spre funcții tot mai înalte care să-i sporească averea. De la un consilier local PSD din Timiș, coleg cu Sorin Grindeanu, a ajuns director la ARR și director de Cabinet al ministrului Transporturilor, Sorin Grideanu, începând cu noiembrie 2023 până în 2025. S-a reîntors ca director la ARR și cu o avere mult-mult mai mare, sporită în doar 4 ani.

De la o casă în 2021, la mai multe locuințe, teren și bani în 2025

Nu sunt de găsit toate declarațiile de avere ale lui Cristian Anton, dar cele consultate pentru anul 2021 și prima parte a anului 2024, demonstrează clar cum i-a crescut averea demnitarului, acuzat acum că ar fi luat șpagă pentru angajări preferențiale.

În această perioadă l-a care am făcut referire, Anton a declarat venituri de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, Danube Bridge Vidin - podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și Ecoagua SA, o companie de apă din județul Călărași.

În 2021, conform declarației de avere din 2022, Cristian Anton și soția sa, educatoare, nu aveau mai nimic. Nu terenuri, nu mașini, nu bijuterii sau credite la bănci. Aveau o casă din 2007, în Ghiroda-Timiș, venituri normale din salariu și două fetițe cu alocație.

În acea perioadă, Anton era director la ARR și membru în Consiliu de Administrație la Aeroportul Internațional „Traian Vuia”.

Lucrurile s-au schimbat după ce, la începutul anului 2024 a devenit directorul de cabinet al ministrului Sorin Grindeanu. Averea s-a mărit, familia Anton a achiziționat teren, locuințe, dar au apărut și niște datorii mici, pe care le-ar fi putut acoperi cu ușurință din banii găsiți de procurori în cutia de pantofi.

Locuințe în trei județe

Conform declarației de avere din iunie 2024, când Cristian Anton era șef de cabinet la ministrul Transporturilor, achiziționase deja un teren de 1.223 mp în Sasca Montana, județul Caraș-Severin, unde și-a construit o casă de vacanță de 85 mp.

În București, directorul de la Transporturi și-a cumpărat un apartament cu două camere, de 62 mp. Toate acestea au fost cumpărate în anul 2023.

A menționat și datorii: 35.000 de euro la BRD, plătibili până în 2031, dar și o persoană cărei i-ar datora 100.000 de euro.

La acel moment, pe lângă salariul de la Ministerul Transporturilor, Cristian Anton mai încasa indemnizații de la trei societăți: aeroport Timișoara, podul de la Calafat (sediul firmei era în Bulgaria) și de la compania de apă din județul Călărași.