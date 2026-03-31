Sorin Grindeanu: Stabilitatea politică, în cazul nostru această coaliţie, nu face viața oamenilor mai bună

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că, în ultimele săptămâni, apar tot mai des mesaje prin care partidului i se cere să fie atent, deoarece ar putea afecta stabilitatea politică.

„Văd şi aud în ultimele săptămâni, că să avem grijă să stăm la locul nostru, că stricăm stabilitatea politică şi de aici pot să decurgă diverse lucruri negative”, a spus acesta, la Braşov.

„Dau două exemple. Stabilitate politică, în exemplu, n-a existat în Bulgaria. În ultimii doi sau trei ani au fost opt sau nouă rânduri de alegeri. Nu puteţi să-mi spuneţi că acolo a existat stabilitate politică iar rating-ul de ţară al Bulgariei, astăzi (..) este mai bun decât al României. Stabilitate politică avem în Coreea de Nord. Avem şi în Belarus”, a spus acesta.

Grindeanu a afirmat că stabilitatea politică este bună în contextul în care oferă prosperitate cetățenilor.

„Dacă stabilitatea politică, în cazul nostru această coaliţie, nu face viaţa oamenilor mai bună, eu cred că orice partid responsabil trebuie să se gândească ce are de făcut ca să îmbunătăţească lucrurile. Stabilitate doar de dragul stabilităţii nu e un argument”, a mai spus acesta.

Grindeanu a discutat, de asemenea, despre afirmațiile premierului Ilie Bolojan privind „aroganța politică” a social-democraților care cer schimbări în Guvern fără să se gândească la consecințe și a spus că PNL și USR ar trebui să dea dovadă de decență.

„Să vorbești de aroganță venind acum dinspre Palatul Victoria este un pic de râs, dacă nu de plâns. PSD va decide pentru PSD, ținând cont de părerile românilor. Eu nu dau lecții celor de la PNL. Nu vom spune celor de la PNL și USR ce să facă”, a spus acesta.