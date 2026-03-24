Schema din umbră a troleibuzelor din Chișinău. Piese din Belarus, livrate prin intermediari

Republica Moldova. O companie din Republica Moldova, fondată în anul 2021 de un cetățean al Republicii Belarus, a devenit în doar câțiva ani un jucător important în livrarea de piese pentru troleibuzele din Chișinău. Deși multe dintre componente provin, în continuare, din Belarus, acestea nu mai ajung direct de la producători, ci prin intermediari, în special firme din Ucraina.

Potrivit unei ivestigații realizată de portalul anticorupție.md, situația are o explicație simplă și anume începând cu anul 2020, doi dintre principalii furnizori ai Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC) – Belkommunmash și MAZ – au fost incluși în listele de sancțiuni internaționale. În aceste condiții, relațiile directe au devenit imposibile sau riscante, iar piața s-a adaptat.

Belkommunmash și MAZ sunt două dintre cele mai mari companii industriale din Belarus, cunoscute pentru producerea de troleibuze și alte vehicule. După anul 2020, acestea au ajuns pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Statelor Unite și altor state.

Belkommunmash a fost inclusă pe lista neagră a Uniunii Europene pe 10 iunie 2022. Compania este considerată apropiată de regimul lui Aleksandr Lukașenko și acuzată că ar fi participat la reprimarea angajaților care au protestat după alegerile din 2020. Sancțiunile înseamnă, printre altele, înghețarea activelor în UE și interdicții de colaborare economică.

În cazul MAZ, sancțiunile au fost aplicate chiar mai devreme. Uniunea Europeană și Canada au impus restricții, iar ulterior și Statele Unite au inclus compania pe lista SDN, ceea ce înseamnă blocarea activelor și interdicții severe de tranzacții. Motivele țin de legăturile cu regimul Lukașenko, dar și de sprijinul oferit indirect agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Aceste sancțiuni au afectat puternic industria belarusă, care a pierdut accesul la piețele occidentale și a fost nevoită să se reorienteze spre alte regiuni.

Municipiul Chișinău a fost, ani la rând, unul dintre clienții importanți ai acestor companii. După 2010, o mare parte din troleibuzele moderne cumpărate sau asamblate în capitală provin de la Belkommunmash.

Unul dintre motivele principale a fost prețul mai mic comparativ cu alternativele occidentale. În plus, autoritățile locale au mizat pe asamblarea parțială a troleibuzelor la Chișinău.

În martie 2022, 10 troleibuze asamblate în capitală au fost puse în circulație. La acel moment, primarul Ion Ceban declara că această soluție a permis economii de aproximativ 20.000 de euro pentru fiecare unitate de transport.

Totuși, la scurt timp după aceea, Belkommunmash a fost inclusă pe lista sancțiunilor europene. De atunci, proiectele de colaborare directă nu au mai fost discutate public, dar necesitatea pieselor de schimb a rămas.

În acest context apare Transport Systems SRL, o companie fondată în 2021 de cetățeanul belarus Viktar Stankevich. Deși are doar 7 angajați și este înregistrată într-un bloc de locuințe din sectorul Centru al capitalei, firma a crescut rapid.

În anul 2024, compania a raportat vânzări de peste 17 milioane de lei și un venit net de peste 3 milioane de lei. Creșterea vine în special din participarea la licitațiile publice organizate de RTEC.

În doar 1–2 ani de la fondare, firma a ajuns să ofere produse pentru un sector esențial, transportul electric urban.

Deși inițial compania s-a prezentat drept dealer autorizat al Belkommunmash pentru Republica Moldova și Tadjikistan, în realitate nu există dovezi clare că ar avea contracte directe cu producătorul.

Certificatul de dealer a fost emis în martie 2022 și semnat de directorul general al Belkommunmash, Oleg Bytsko, fiind prezentat într-o licitație din 2023. Totuși, ulterior, documentul nu a mai apărut în alte proceduri.

Datele comerciale arată că Transport Systems SRL cumpără, de fapt, componentele de la firme din Ucraina, care acționează ca intermediari. Printre acestea se numără Technical Supervision Department Ltd, Technical Supervision Management Ltd și FOP Krivtsova Svitlana Vasylivna.

Astfel, piesele produse în Belarus ajung în Republica Moldova printr-un lanț indirect, evitând relațiile directe cu companiile sancționate.

Între 2022 și 2025, Transport Systems SRL a participat la cel puțin 11 licitații organizate de RTEC.

În martie 2023, de exemplu, compania a depus oferte pentru 4 loturi într-o procedură de achiziție de piese și echipamente pentru troleibuze și a fost unicul ofertant. Cu excepția scaunelor, produse în Polonia, majoritatea componentelor aveau specificații tehnice asociate cu Belkommunmash și MAZ.

În cadrul aceleiași proceduri, firma a prezentat și un certificat de garanție din partea MAZ.

În martie 2025, RTEC a organizat o altă licitație, în valoare de 4 milioane 300 de mii de lei. Transport Systems SRL a participat pentru mai multe loturi, iar pentru unul dintre ele a rămas singurul ofertant. Nu este clar dacă a câștigat contractul, deoarece rezultatele nu au fost făcute publice.

Administrația Regiei Transport Electric Chișinău susține că, după aplicarea sancțiunilor, nu au mai fost semnate contracte directe cu Belkommunmash sau MAZ.

Instituția explică faptul că piesele sunt cumpărate prin licitații publice, iar responsabilitatea pentru livrare aparține firmelor participante.

„Î.M. Regia transport electric nu este implicată în procesul de procurare directă de la producători sau furnizori ori în transportarea bunurilor”, se arată în răspunsul oficial.

Totodată, din 2022, secția de asamblare a troleibuzelor nu mai funcționează pentru producție, fiind utilizată doar pentru reparații și întreținere.

Datele arată că, în perioada 2017–2021, la Chișinău au fost asamblate 100 de troleibuze model AKSM, 50 de troleibuze clasice, 45 de troleibuze cu mers autonom și 5 troleibuze articulate.