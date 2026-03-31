Grindeanu ar fi fost chemat la Cotroceni. Nicușor Dan intervine în scandalul din coaliție. Poziția liderului PSD

Președintele Nicușor Dan urmărește cu atenție tensiunile din coaliția de guvernare, pe fondul zvonurilor tot mai frecvente privind schimbarea Guvernului. Șeful statului ar urma să aibă miercuri o discuție cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce la începutul săptămânii a vorbit la telefon cu premierul Ilie Bolojan.

Potrivit surselor Digi24, Nicușor Dan ar fi cerut să vorbească miercuri cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Luni, șeful statului a vorbit timp de jumătate de oră la telefon cu premierul Ilie Bolojan.

Discuțiile au loc într-un context tensionat, marcat de divergențe tot mai evidente între partidele de la guvernare. În ultimele săptămâni, social-democrații au vorbit des despre posibilitatea ieșirii de la guvernare, despre înlocuirea lui Ilie Bolojan sau despre scoaterea USR din Coaliție.

Conducerea PSD urmează să decidă, la finalul lunii aprilie, dacă formațiunea va trece în Opoziție sau dacă va retrage sprijinul parlamentar pentru premier. În paralel, Executivul continuă să dezbată măsuri pentru combaterea crizei carburanților.

„Nu cred că e o soluţie fericită pentru momentele pe care le trăim (…) Faptul că fiecare din partidele care formează azi coaliţia spun că vor să guverneze şi fiecare are nişte condiţii pentru ca asta să se întâmple ne duce către ideea că ele vor ajunge să se înţeleagă într-o formă sau alta. Nu cred că e potrivit un guvern minoritar”, spunea Nicușor Dan, făcând referire la tensiunile din coaliție.

Șeful statului a adăugat că atacurile dintre partidele coaliției nu sunt o noutate, iar pe plan administrativ lucrurile funcționează în continuare.

De partea cealaltă, premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din Coaliție au la dispoziție mecanisme constituționale și politice pentru a-și exprima nemulțumirile, inclusiv moțiuni de cenzură sau retragerea miniștrilor.

„Orice partid din coaliţie, dacă consideră că nu este mulţumit de ceea ce se întâmplă, poate să acţioneze, din punct de vedere constituţional sau politic, introducând moţiuni de cenzură, retrăgându-şi ministrii, luând măsurile pe care sistemul parlamentar sau guvernamental le permite. Poate să facă aceste lucruri. Niciun fel de problemă”, a afirmat premierul.

Ce spune șeful PSD

Întrebat despre această situație, Sorin Grindeanu a declarat că nu a fost chemat la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, însă a explicat că păstrează un dialog constant cu șeful statului.

„Până acum nu știu de nicio întâlnire. Eu mă văd constant cu președintele, dar până acum nu e stabilită nicio întâlnire” a spus Sorin Grindeanu.