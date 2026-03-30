Fabrica de bani falși din Burla, Suceava: 2,5 milioane de euro, confiscați în România și Bulgaria

Peste 2,5 milioane de euro în bancnote falsificate au fost confiscate în România și Bulgaria, în urma unei acțiuni comune a polițiștilor și procurorilor care au destructurat o rețea de criminalitate organizată ce opera o tipografie ilegală în județul Suceava, a anunțat, luni, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Potrivit acestuia, gruparea acționa pe teritoriul ambelor state și producea bancnote false de 50, 100 și 200 de euro, ulterior introduse în circulație. Fabrică clandestină de bani, descoperită în județul Suceava

Ministrul de Interne a precizat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că liderul grupării a amenajat o imprimerie clandestină într-un imobil izolat, aflat în construcție, în localitatea Burla, județul Suceava. „2,5 milioane de euro în bancnote falsificate, scoase din circulaţie în România şi Bulgaria. Nu este doar o captură, ci un exemplu concret al luptei MAI împotriva criminalităţii organizate”, a transmis Cătălin Predoiu.

Acțiunea a fost desfășurată de Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate Iași și Suceava, împreună cu procurorii DIICOT, în colaborare cu autoritățile din Bulgaria.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate săptămâna trecută, anchetatorii au identificat tipografia ilegală și au ridicat mai multe echipamente utilizate pentru falsificarea bancnotelor.

În imobil au fost găsite:

-1.281.400 de euro falși; -pigmenți și holograme; -coli A3 utilizate pentru imprimare; -un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer; -o presă termică; -echipamente informatice și imprimante.

Conform datelor comunicate de ministrul de Interne, trei persoane au fost reținute în România și ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile, iar alte alte cinci persoane au fost arestate în Bulgaria

Procurorii susțin că trei cetățeni români, împreună cu un cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat, implicat în falsificarea de monedă și punerea în circulație de valori străine falsificate.

Potrivit anchetatorilor, bancnotele produse în tipografia clandestină din Suceava erau distribuite atât pe teritoriul României, cât și în Bulgaria. Ministrul de Interne a subliniat, în mesajul său, colaborarea dintre autoritățile celor două state. „Remarc excelenta colaborare dintre Poliţia Română şi Poliţia din Bulgaria”, a mai transmis Cătălin Predoiu.