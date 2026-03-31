DNA face percheziții la Autoritatea Rutieră Română într-un dosar de corupție. Directorul general, în atenția anchetatorilor

DNA. Sursă foto: Facebook
DNA desfășoară percheziții la Autoritatea Rutieră Română (ARR) într-un dosar de corupție. Ancheta vizează suspiciuni de trafic de influență și fraudarea examenelor, iar directorul general al instituției, Cristian Anton, se află printre persoanele vizate, potrivit unor surse judiciare.

Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română

Acțiunile DNA au loc atât la sediile instituției, cât și la domiciliile unor persoane suspectate în dosar.

Potrivit informațiilor din anchetă, investigațiile au fost deschise pentru mai multe infracțiuni de corupție, printre care trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită, dar și constituirea unui grup infracțional organizat.

Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. Directorul general, în centrul investigației

În atenția procurorilor se află directorul general al instituției, Cristian Anton. Acesta este menționat în contextul unor suspiciuni legate de modul de desfășurare a unor examene organizate în cadrul autorității.

Visa Waiver. Ambasadorul SUA a confirmat că România poate să aplice din nou: Este binevenită
Circularitatea apei, noul obiectiv major al Philip Morris România: pași concreți și impactul local

Ancheta vizează posibile nereguli în mai multe județe, unde examenele ar fi fost susținute fie de alte persoane în locul candidaților, fie cu ajutorul unor răspunsuri oferite în timpul testării, în schimbul unor sume de bani.

Percheziții poliție

Percheziții poliție. Sursă foto: Captură video

Suspiciuni privind fraudarea examenelor

Procurorii susțin că există indicii potrivit cărora aceste practici ar fi avut un caracter repetitiv. Sumele vehiculate în schimbul promovării examenelor ar fi variat între 600 și 1500 de euro pentru fiecare caz.

Ancheta indică faptul că fenomenul nu s-ar fi limitat la un singur județ, fiind identificate situații inclusiv în București, dar și în județe precum Mehedinți și Arad.

Percheziții extinse și sume de bani descoperite

În cadrul operațiunii, anchetatorii au efectuat percheziții și la locuințele unor persoane fizice. În unele dintre aceste locații au fost descoperite sume de bani, potrivit datelor din dosar.

Persoanele vizate urmează să fie conduse la București pentru audieri și continuarea procedurilor.

Cristian Andon, declarație de avere și venituri anterioare

Într-o declarație de avere din 2023, Cristian Anton apare ca deținând o casă de locuit în județul Timiș și un cont curent deschis la ING Bank. Documentul menționează și datorii de 35.000 de euro, scadente până în anul 2031, contractate la BRD.

În același document, acesta figurează cu venituri salariale obținute atât de la Autoritatea Rutieră Română, cât și de la Ministerul Transporturilor. De asemenea, sunt menționate indemnizații încasate de la SN Aeroportul „Traian Vuia” Timișoara și de la Danube Bridge Vidin–Calafat AD.

Apocalipsa după Cioran. Analiză dură, dar sinceră, a poporului român, varianta necenzurată
Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA. Sunt mari neînțelegeri
Resursele strategice ale României: Între privatizări păguboase și soluția naționalizării

