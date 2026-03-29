Averea Regelui Charles al III-lea și sursele de finanțare ale monarhiei britanice

Regele Charles al III-lea, liderul monarhiei britanice, se numără printre cele mai înstărite persoane din Regatul Unit, cu o avere estimată la aproximativ 860 de milioane de dolari, potrivit clasamentului realizat de The Sunday Times în 2025.

Spre deosebire de majoritatea liderilor instituționali, membrii activi ai familiei regale nu primesc un salariu convențional, însă activitatea și cheltuielile lor sunt susținute prin mai multe mecanisme financiare distincte.

Înainte de a deveni rege, Charles a fost finanțat prin Ducatul de Cornwall, o proprietate destinată susținerii moștenitorului tronului. După urcarea pe tron, în septembrie 2022, structura financiară s-a modificat, iar veniturile sale provin din trei surse principale: Crown Estate, Ducatul de Lancaster și investițiile personale.

Cea mai importantă sursă este Crown Estate, un portofoliu extins care include afaceri din retail și ospitalitate, proprietăți premium în Londra și peste 191.000 de acri de terenuri. Profiturile generate de acest portofoliu sunt administrate de Trezoreria Regatului Unit, iar o parte din acestea este alocată familiei regale sub forma unui grant numit „Sovereign Grant”.

Procentul din profit acordat monarhiei a variat de-a lungul anilor. Acesta a crescut de la 15% la 25% în perioada 2017–2018 pentru a susține lucrările de renovare ale Palatului Buckingham, iar ulterior a fost redus la 12% în anul fiscal 2024–2025, pe fondul estimării unor profituri mai mari.

În anul financiar 2025–2026, Regele Charles a beneficiat de peste 176,6 milioane de dolari din acest grant, înregistrând o creștere de peste 61 de milioane de dolari. Creșterea a fost determinată în mare parte de veniturile obținute din concesionarea unor parcuri eoliene offshore.

Potrivit directorului executiv al Crown Estate, Dan Labbad, aceste rezultate se datorează „vânzării contractelor pentru ferme eoliene offshore, precum și administrării active a portofoliului nostru divers și rezilient”.

Fondurile provenite din Sovereign Grant acoperă cheltuielile oficiale ale familiei regale, inclusiv întreținerea reședințelor, plata personalului și organizarea angajamentelor publice. În 2025, membrii familiei regale au participat la 2.458 de astfel de evenimente.

O a doua sursă importantă este Ducatul de Lancaster, o proprietate privată înființată în 1399 de regele Henric al IV-lea. Aceasta include proprietăți istorice, terenuri rurale și active urbane, precum Savoy Estate.

Veniturile nete ale acestui ducat sunt direcționate către așa-numitul „Privy Purse”, care reprezintă fondul privat al monarhului. În anul financiar 2024–2025, acesta a depășit 38 de milioane de dolari.

Totuși, suma nu este utilizată exclusiv pentru cheltuielile personale ale regelui, ci acoperă și întreținerea reședințelor private, precum Sandringham și Balmoral, precum și cheltuielile altor membri activi ai familiei regale.

Cea de-a treia sursă de venit este portofoliul personal al Regelui Charles, care include investiții, economii și proprietăți private. Valoarea exactă a acestor active nu este făcută publică.

În ciuda unei încetiniri a ritmului de lucru în 2024, cauzată de diagnosticul de cancer primit în luna februarie a acelui an, Regele Charles a revenit în forță în 2025. Conform Court Circular, acesta a participat la 535 de angajamente oficiale, mai mult decât dublu față de anul precedent.

Pentru 2026, se estimează o intensificare a programului extern. După ce, în decembrie 2025, a anunțat că programul său de tratament a fost „redus”, regele ar urma să efectueze peste 15.000 de mile de călătorii internaționale, inclusiv o posibilă vizită în Statele Unite în luna aprilie.