Cum a fost tocată averea lui Ioan Crișan de Laura Dronca, fiica omului de afaceri, după asasinatul cu bombă din Arad

Procesul privind asasinatul cu bombă din Arad continuă la Curtea de Apel Timișoara, unde sunt audiați martori importanți în dosarul care a șocat opinia publică.

Unul dintre martorii-cheie este Marius Dronca, soțul Laurei Dronca, femeia acuzată de procurori că ar fi comandat uciderea tatălui său, omul de afaceri Ioan Crișan.

Mărturia acestuia aduce în prim-plan detalii despre modul în care au fost folosiți banii proveniți din averea victimei, dar și despre relația dintre cei doi.

Dosarul instrumentat de Parchetul General o acuză pe Laura Dronca că ar fi orchestrat asasinatul pentru a intra în posesia averii tatălui său.

Anchetatorii susțin că Ioan Crișan ar fi intenționat să își lase bunurile nepoților, ceea ce ar fi generat conflictul.

După moartea acestuia, Laura Dronca a devenit, alături de mama sa, moștenitoarea averii.

În fața instanței, Laura Dronca a explicat modul în care a gestionat o parte din bani.

„Când am făcut succesiunea, de la bancă mi s-a spus că trebuie să închid contul lui Crișan. În acel cont erau 100.000 de euro. Contul era al lui Crișan personal. Am scos banii de la bancă, i-am pus într-o geantă și am plecat spre casă. Am scos banii pentru că eram speriată, nu știam ce se întâmplă. Toată lumea îmi zicea să vând tot, să iau copiii și să stau în altă țară în liniște”, a declarat Laura Dronca.

Ulterior, potrivit datelor din dosar, au fost vândute mai multe bunuri: o casă de vacanță din Dumbrava, un imobil din Arad și un teren evaluat la sute de mii de euro.

În cadrul audierii, Marius Dronca a descris modul în care a cunoscut-o pe Laura Dronca.

„Am cunoscut-o pe Laura la finalul lunii februarie 2022. Eram plecat în UK și mi-a scris pe Facebook. Am comunicat cât timp am fost acolo, iar ulterior, când m-am întors, ne-am întâlnit. Am început să ne vedem constant”, a declarat Marius Dronca.

Acesta a explicat că relația a evoluat rapid, iar cei doi au plecat împreună în vacanță la scurt timp după ce s-au cunoscut.

„Cred că la sfârșitul lunii martie am plecat într-o vacanță împreună în Gran Canaria, iar apoi ne-am mutat împreună în casa de pe strada Bicaz”, a spus martorul.

Marius Dronca a oferit detalii despre stilul de viață al cuplului, menționând numeroase călătorii.

„Am mers în vacanță în vreo 50-54 de locații, unele fiind circuite. Vacanțele erau plătite de Laura, iar eu achitam parțial consumația”, a declarat acesta.

Potrivit mărturiei, o parte dintre vacanțe au fost organizate prin agenții de turism, iar altele pe cont propriu.

„Suma de 24.700 de euro a fost plătită cash la o firmă de turism. Restul vacanțelor au fost organizate pe cont propriu (Booking), inclusiv bilete la meciuri de fotbal luate online”, a spus Marius Dronca.

Un alt detaliu relevant din declarația martorului vizează modul în care erau ținuți banii.

„Nu știu câți bani erau, că nu i-am numărat și nici nu am întrebat-o de unde provin. Știu că erau în euro”, a declarat Marius Dronca.

Acesta a afirmat că banii erau păstrați într-un sertar din dressing.

„Știu că a vândut terenurile cu 400.000 de euro și casa de pe Bicaz, deoarece era mult de lucru, trebuiau făcute anumite investiții și nu dormeam noaptea din cauza câinelui vecinului. Cred că a vândut casa cu 150.000 – 160.000 de euro”, a spus martorul.

O parte din bani ar fi fost folosită pentru achiziția unui apartament.

„La apartament nu am adus niciun ban, acesta fiind trecut doar pe numele Laurei. După ce ne-am mutat, am renovat apartamentul. Am plătit aproximativ 15.000 de euro pentru renovare și 7.500 de euro pentru mobila de bucătărie”, a declarat Marius Dronca.

Acesta a mai precizat că a primit bani pentru cheltuieli curente.

„Laura a pus în contul meu 15.000 de euro și 70.000 de lei pentru cheltuieli curente”, a spus martorul.

Martorul a relatat și despre vânzarea unui autoturism și modul în care au fost folosiți banii.

„Era un BMW Seria 6, cumpărat din banii mei și ai Laurei. Eu am avut 35.000 de euro, iar restul de 10.000 de euro i-a pus Laura”, a declarat Marius Dronca.

Acesta a spus că economiile personale au fost utilizate ulterior.

„Am lucrat 9 ani și am strâns acei 35.000 de euro. Laura nu i-a depus la bancă. I-am cheltuit în vacanțe și mi-am pus dinții”, a spus martorul.

În cadrul aceleiași audieri, Marius Dronca a menționat că Laura Dronca ar fi primit o ofertă importantă pentru afacerile moștenite.

Potrivit declarației, ar fi existat o ofertă de aproximativ un milion de euro, însă aceasta nu a fost acceptată.

Omul de afaceri Ioan Crișan a murit pe 29 mai 2021, la vârsta de 66 de ani, în urma unei explozii provocate de o bombă montată în autoturismul său.

Dispozitivul ar fi fost amplasat sub scaunul șoferului și ar fi fost declanșat în momentul pornirii motorului.

Anchetatorii au încadrat fapta ca omor calificat cu premeditare.

În octombrie 2024, după o anchetă de durată, Laura Dronca a fost arestată preventiv și trimisă în judecată.

În același dosar mai sunt judecați Bogdan Adrian Horodincă și Sebastian Ilie Bulbuc, acuzați că ar fi executat atentatul.

Procurorii susțin că suma oferită pentru comiterea crimei ar fi fost de aproximativ 100.000 de euro.

Dosarul este în continuare în faza de judecată, iar instanța analizează probele și declarațiile martorilor.

Audierea lui Marius Dronca aduce elemente suplimentare în anchetă, în special privind perioada de după moartea lui Ioan Crișan și modul în care a fost gestionată averea.