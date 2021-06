O discuție între Gheorghe Falcă, primarul orașului Arad, și Laura Crișan, fiica omului de afaceri Ioan Crișan, omorât într-un atentat cu bombă, sâmbătă, a apărut în spațiul public. Și arată secreted in interiorul combinațiilor politice ale PNL. Discuția a avut loc înaintea alegerilor locale.

Iată discuția dintre cele două personaje, redată de criticarad.ro.

Discuție intre fiica lui Ioan Crișa, omul de afaceri ucis la Arad, și Gheorghe Falcă, primarul orașului

Laura: Așa cred că e cel mai bine…

Falcă: Sunt singur aici, e telefonul pe speaker, nu îți fac nimic.

Laura: Nu aveți ce să îmi faceți, pentru că eu sunt foarte sinceră, eu nu mint….Deci, puteți… cu dumneavoastră sunt sinceră de data asta.

Falcă: Da, dar nu ai voie să fii sinceră… și așa ai fost prea sinceră în postările de pe Facebook!

Laura: Da, dar știți cum suntem despărțiți… pentru că eu, când l-am dat pe el afară, în noiembrie 2016, speram sau credeam că la un moment dat, peste o lună- două, omul Sergiu va veni și va spune: „Hai măi Laura că am greșit și stăm la masă și discutăm niște lucruri”.

Falcă: (râde) Mișto fraza asta „după ce l-am dat afară”.

„A mai fost o amenințare cu un cuțit, o mică bătaie”

Laura: L-am dat afară după niște urmări, că nu l-am dat afară de drag, nu am mai suportat niște lucruri, și am zis: băi Sergiu! Ok, ai făcut o dată, de două ori, a treia a oară… dar vorba aia: cacă-te mai încolo de casă, că deja pute, plus că A MAI FOST O AMENINȚARE CU UN CUȚIT, O MICĂ BĂTAIE, așa… și am zis: no hai să-ți spun, până aicea, dacă nu poți să… și așa l-am dat afară din casă, nu l-am dat afară de drag.

Falcă: Nu știu, de la tine știu… n-am întrebat că nu am vrut să…

EXCLUSIV Cheia de rezervă a maşinii afaceristul asasinat la Arad a dispărut. Bomba ar proveni din Ucraina

Laura: Da, sub o formă sau alta… IDEEA e că noi am mai ținut legătura până la divorț, până în martie, când am băgat eu divorțul, ce mi-a pus el mie capac, a fost cu Diana Covaci cea cu care a umblat el 6-7 ani, m-a chemat…

Falcă: Cine?

Laura: Diana Covaci…

Falcă: Nu știu

Laura: Polach, de la firma Polach, o știți dacă o vedeți, o știți…

Falcă: E BUNĂ, MĂCAR?

„M-a convins el să nu divorțez în instanță, să nu distrug tot ce am construit”

Laura: Stilul lui Geani, identice… același tipar de femeie: înaltă… dacă vă uitați în poză, o să vedeți.

Falcă: STAI SĂ ÎMI NOTEZ!

Laura: Da o să o știți, o știți, dar notați. Diana Covaci. (râde) Ea m-a sunat, pe ea o știu de foarte mulți ani, părinții noștri lucrează împreună de foarte mulți ani și așa mai departe… și m-a sunat și mi-a povestit toate aventurile lui, mi-a pus înregistrări, că-l înregistra, că îl urmărea, că i-am zis: băi, femeie!

Ai o vârstă, la 41 de ani te comporți ca un copil de… ca un adolescent… asta nu-i mai iubire, asta-i obsesie ce ai făcut tu… mă rog… na și i-am spus așa: până aici, eu nu mai pot! La revedere! Dar a mai continuat. Doar în martie am băgat divorțul. Și la divorț, foarte lejer, la notar. M-a convins el să nu divorțez în instanță, să nu distrug tot ce am construit.

Falcă: …Da, eu ce spui, mă refeream în sensul celălalt, gândește-te că toată firma era pe ELA acuma….

Laura: Deci, aicea cum să zic…

„Familia Elei a urecheat-o, deci ea a fost urecheată de familie”

Falcă: Era băgat în noroi, cum eram eu la Ela… dar trebuie să recunosc că din discuțiile pe care le-am avut, Ela mi-a dat 45%, deci noi nu am făcut un gen de partaj.

Falcă: Ideea mea nu este să văd variantele, dar pe tine te-am lăsat să te descarci și mi-ar fi plăcut să te ajut cu discuțiile dintre mine și ELA, dar trebuie să recunosc că, în final , pentru că noi… EU AM DEVENIT ACȚIONAR ÎN FIRMĂ, ÎNAINTE DE 2016 și a mai vrut să divorțeze prin 2013. Și atunci, familia Elei a urecheat-o, deci ea a fost urecheată de familie. Dar nu mai contează, contează că a fost corectă și mi-a dat 45%.

În realitate, degeaba ai 45%, că deciziile sunt ale ei, dar eu nu fac avere pentru mine, că oricum totul merge la Ana, așa cum tot ce aveți voi, sub o formă sau alta, totul merge la copii.

„Noi vom fi în 2020 oricum pe val, într-o formă sau alta”

Falcă: … Da… bun… acuma este un moment, moment în care lui îi e greu… pentru că noi nu am crezut că Bibarț e o șopârlă așa mare, eu am lucrat cu el ca viceprimar, dar Bîlcea e partener politic, partenerul politic e ăla hard. Deci el are o calitate, poate i-o știi mai bine decât mine, ceea ce în comparație cu Bibarț, care nu e așa în zona politică. Și omul odată a decis, când le-am spus eu că nu o să mai candidez în 2020. Nu știam dacă merg europarlamentar că nu știam atunci că ajung pe listă.

Dar hai să vedem … și el și-a asumat o pregătire și i-am explicat ce înseamnă pregătire. În primul rând, trebuie să te pregătești administrativ, noi vom fi în 2020 oricum pe val, într-o formă sau alta. Tu vei fi primar și dacă ești pregătit și intri pregătit în primărie, în 6 luni se închid toate lucrurile, adică lumea acceptă, ești pe poziție.

Contează cum intri în primărie ca și atitudine și pentru asta a lucrat foarte bine la CJ, pe partea tehnică, deși el nu avea cunoștințe în construcții, nu avea partea tehnică… eu sunt mulțumit.

Unde am făcut eu greșeala, atunci când l-am desemnat pe Bibarț, atunci, ca să fim noi siguri, ne-am întâlnit toți. Uite, eu plec… hai să vă las la fiecare câte un scaun. Bîlcea – candidat la primărie, Bibarț – loc 1 la deputați, Cionca – candidat la Senat… și le-am explicat: haaa, candidat la CJ și lucrurile au mers, până când, părerea mea că cineva l-a încărcat pe Bibarț și încărcându-l pe Bibarț am ajuns într-un impas. Nu este un impas de netrecut, o să îl trecem…

Bibarț e șovăielnic, eu știu mai multe despre Bibarț dar nu vreau să rezolv problema, prin să spun ceva eu, și ușor-ușor și am reușit să îi pun din nou la masă, au votat , le-am zis și o săptămână… liniște. Și acum a apărut o poveste…

Evident că nimeni nu are curajul să îmi spună mie sau să mă sune cumva Ludovic, a apărut în ziar de la…

„Voi sunteți cei care trebuie să luați steagul…”

Falcă: …Ăia din ziar sigur au luat niște informații de undeva, adică sigur informațiile alea sunt corecte, în sensul că ăia de la București caută ceva… Daa… l-am luat și pe Bibarț la întrebări… zic, bă, dacă nu ieși tu să închizi subiectul, mizeria asta pleacă peste tot, peste toți. Dintre voi toți, eu am un mandat de 5 ani, mai am 4 ani jumate… dacă eu stau echilibrat și nu mă expun, mizeria pe mine vine puțină, pe voi vine…

Voi sunteți cei care trebuie să luați steagul… doar că Bibarț… îi convine un pic mizeria… mda… eu o să fac să trec… o să reușesc să trec… în schimb eu pot acum, prin expunerea mea, să îl trec de hopu ăsta, dar vreau să știu dacă pot să am cu el o discuție, de a ne vedea la o masă, de a pune niște reguli, un moment în care tu poți să-i întinzi mâna, nu trebuie să-l dai afară…

Falcă:…Vei fi surprinsă dacă ți-aș arăta ce mesaje îmi dădea Ela atunci și ele idioate… Ela a avut atunci, în perioada aia, un pic de extremă religioasă, ea de aia a divorțat de mine, pentru că ca și cum s-a pocăit mai puternic și… bun, acum e altceva… numai eu știu ce spunea, să mă pocăiesc, vezi că… și astfel de lucruri, comunicarea aceasta pe telefon este o aruncare rece a unor cuvinte… față în față sau uite măcar așa pe telefon, voce în voce, în care îi auzi omului tonalitatea…

Combinații politice grele la Arad

Falcă: Părerea lui… ce pot să spun e că ce trebuie să conving la el este că lucrul acesta este obligatoriu și nu doar pentru actul politic. Actul politic vine, trece. În Arad, candidatul PNL-ului, oricare ar fi, oricum câștigă, că nu câștigă cu mult… asta e viața.

Oricum le-am lăsat 200 de milioane de euro, acum au mai adus ăștia 900 de milioane de euro cu tramvaiele ălea, numai să reușească ei să le pună în practică. Eu le-am și zis: cum adică ce proiecte să facă? Voi în mandatul viitor, pe următorii 4 ani, abia veți scrie niște proiecte, voi rămâneți cu astea în practică, nu aveți timp să faceți voi minuni și așa se va întâmpla și vor fi chiar mai buni decât ne cred oamenii și mă uit înspre mine, oamenii au uitat ce am făcut eu din 2004 și e normal, în schimb, în 15 ani, atâția oameni s-au schimbat, atâtea generații, vor altceva și atunci cel care vine după mine trebuie să fie mai bun. Mai ales dacă le-am lăsat și bani, fără doar și poate.

Falcă: Dacă ai știi cum vorbea Bibarț acum cu mine la fel vorbea acu câțiva ani și cum vorbea până acum, la fel vorbea … ăsta.. Țolea… la fel vorbea cu mine Ioțcu, socru meu, cât timp a fost cu mine și-a luat toate funcțiile și a fost ok, și când i-am zis că totuși nu poate să ia locul lui Ioțcu în 2012, e foarte greu să rezistăm împreună în 2012, la valul ăla cu PD-ul, la Ioțcu e pe loc, pe vot îl știe lumea pe realizări, s-a supărat lumea, numai eu știu după aia ce am tras cu el…