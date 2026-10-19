Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni, 19 octombrie 2026, în timpul unei vizite în Uzbekistan, că Rusia și Ucraina ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului, în contextul eforturilor administrației Donald Trump de a obține un acord de pace, potrivit Reuters. Declarațiile vin în timp ce se discută despre posibilitatea unei întâlniri între liderul american, președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, pentru negocieri privind conflictul care durează de aproximativ patru ani.

Rubio nu a confirmat că o astfel de reuniune a fost stabilită. El a subliniat însă că Donald Trump își dorește încheierea războiului și a avertizat asupra riscului ca ostilitățile să se extindă dincolo de granițele Ucrainei.

Întrebat despre posibilitatea unei întâlniri între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, Marco Rubio a declarat că au existat discuții pe această temă, fără să confirme dacă planul a fost finalizat.

„Au existat discuții despre o întâlnire. Nu știu dacă a fost stabilită definitiv, dar președintele a fost clar. El își dorește ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se încheie”, a afirmat secretarul de stat american, citat de Reuters.

Rubio a explicat că Washingtonul vede consecințe negative importante în continuarea conflictului, inclusiv posibilitatea unei escaladări militare care să afecteze și alte state.

„Nu vedem nimic bun în acest război. Vedem multe riscuri, inclusiv riscul real ca situația să escaladeze și conflictul să se extindă într-o altă țară”, a spus oficialul american.

El a menționat inclusiv posibilitatea unor incidente provocate de operațiuni de sabotaj eșuate sau de drone care își pierd traiectoria după intervenția sistemelor de război electronic și ajung pe teritoriul unui stat vecin.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei oficialului american în Uzbekistan. Rubio a ajuns duminică seară la Samarkand, unde urma să se întâlnească cu oficiali de rang înalt din cadrul formatului C5+1.

Acest mecanism diplomatic reunește Statele Unite și cinci state din Asia Centrală: Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan. Formatul oferă Washingtonului un cadru de dialog cu aceste țări, foste republici sovietice, într-o regiune importantă pentru relațiile geopolitice și de securitate.

Donald Trump i-a primit la Casa Albă pe liderii celor cinci state în noiembrie 2025. Vizita lui Rubio are loc într-un moment în care administrația americană încearcă să avanseze negocierile pentru oprirea războiului din Ucraina.

Statele Unite încearcă să intermedieze un acord care să pună capăt conflictului ruso-ucrainean. În acest context, administrația Trump a adoptat și măsuri economice în relația cu Moscova, inclusiv un acord privind importurile de motorină din Rusia și renunțarea temporară la anumite sancțiuni.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, Donald Trump a susținut că aceste măsuri ar putea contribui la menținerea Kremlinului la masa negocierilor. Deciziile au fost criticate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul preocupărilor privind efectele relaxării presiunii economice asupra Rusiei.

Eforturile diplomatice continuă, însă posibilitatea unei întâlniri între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei nu reprezintă, deocamdată, un acord confirmat privind organizarea negocierilor în acest format.

În paralel cu demersurile diplomatice, atacurile rusești asupra Ucrainei continuă. În noaptea de luni, un atac rusesc a ucis o femeie la Kiev, a lovit o stație de metrou și a avariat o clădire rezidențială cu 25 de etaje, potrivit informațiilor relatate de Reuters.

Incidentul evidențiază contrastul dintre eforturile internaționale de negociere și continuarea operațiunilor militare pe teren. Atacurile asupra infrastructurii urbane și riscul extinderii incidentelor militare către statele vecine rămân preocupări importante pentru oficialii implicați în gestionarea conflictului.