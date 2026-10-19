Rusia a lansat două valuri de atacuri cu rachete balistice asupra capitalei Kiev, în seara de 18 octombrie și în primele ore ale zilei de 19 octombrie 2026, provocând avarii la clădiri rezidențiale, infrastructura de transport și un centru medical. Potrivit publicației The Kyiv Independent, o femeie în vârstă de 21 de ani a murit în urma atacului din 18 octombrie, în timp ce autoritățile nu raportaseră imediat victime în urma celui mai recent bombardament.

Atacurile au readus în atenție timpul foarte scurt pe care locuitorii capitalei ucrainene îl au la dispoziție pentru a se adăposti în cazul lansării unor rachete balistice. În timp ce, în seara de 18 octombrie, alertele au fost emise aproape simultan cu exploziile, în dimineața următoare avertizările au precedat detonările.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că un complex de stații de metrou de pe malul stâng al râului Nipru a fost afectat în atacul din 19 octombrie. Resturile rezultate în urma loviturilor au avariat șinele de cale ferată și șinele de alimentare cu energie electrică ale metroului din apropierea stației.

Din cauza pagubelor, stațiile de suprafață Cernihivska și Lisova urmau să fie închise temporar, pentru efectuarea reparațiilor. Măsura afectează transportul public într-o zonă importantă a capitalei, iar reluarea circulației depinde de evaluarea avariilor și de lucrările necesare.

În districtul Solomianski, fragmente provenite din atac au lovit primul etaj al unei clădiri rezidențiale cu 25 de etaje. Un alt imobil nerezidențial a fost, de asemenea, avariat într-o locație separată.

Echipele serviciilor de urgență au fost trimise la cele două puncte afectate. La momentul publicării informațiilor de către The Kyiv Independent, autoritățile nu anunțaseră victime în urma atacului din primele ore ale zilei de 19 octombrie.

Bombardamentul din seara precedentă a provocat, la rândul său, pagube în mai multe zone ale Kievului. Potrivit primarului Vitali Klitschko, o unitate medicală din districtul Desnianski a fost lovită, iar o altă clădire a fost afectată în districtul Dniprovskîi.

Serviciile de urgență au intervenit la locurile în care au fost raportate avarii. În urma atacului din 18 octombrie a fost confirmat decesul unei femei de 21 de ani. Informațiile disponibile la momentul relatării nu ofereau însă un bilanț complet al victimelor și nici o evaluare definitivă a pagubelor.

Jurnaliștii The Kyiv Independent aflați în capitala ucraineană au relatat că exploziile s-au produs în timp ce sirenele de raid aerian răsunau. Alertele pe telefoanele mobile au fost primite cu puțin timp înaintea detonărilor, iar sirenele stradale au început să se audă în timpul exploziilor, potrivit redactorului-șef al publicației, Olga Rudenko.

Atacurile cu rachete balistice pot lăsa populației un interval foarte scurt pentru a ajunge într-un adăpost. Kateryna Denisova, jurnalistă a The Kyiv Independent, a declarat că a avut aproximativ trei minute între primirea alertei pe telefon și primele explozii, un interval pe care l-a descris drept obișnuit în cazul unei amenințări balistice.

Diferența dintre momentul lansării, detectarea rachetei, transmiterea avertizării și declanșarea sirenelor este esențială pentru protecția civililor. Chiar și atunci când sistemele de avertizare funcționează, viteza rachetelor poate reduce semnificativ timpul disponibil pentru evacuarea spațiilor expuse.

Atacul din 18 octombrie a avut loc la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat reluarea schimbului de informații de intelligence dintre Statele Unite și Ucraina privind lansările de rachete rusești.

Anunțul a venit după bombardamentul din 12 octombrie, când cinci rachete rusești S-400 au lovit capitala ucraineană. Potrivit relatării The Kyiv Independent, sirenele de raid aerian și alertele pe telefoanele mobile au fost declanșate abia după acel atac.

Surse citate anterior de publicație au afirmat că Statele Unite ar fi amenințat că vor suspenda transmiterea informațiilor de intelligence dacă Ucraina nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești. Aceste informații reprezintă relatări atribuite unor surse și nu trebuie confundate cu o confirmare oficială a tuturor circumstanțelor care au precedat atacurile.

Footage showing the moment of a Russian Iskander-K cruise missile strike on a building in Irpin, Kyiv Oblast. It seems something other than the substation there was also hit. https://t.co/XerEMkqBJs — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 19, 2026

Un oficial ucrainean citat de The Kyiv Independent a susținut că avertizarea privind amenințarea balistică din 18 octombrie a ajuns după ce lovitura avusese deja loc. Declarația indică îngrijorările Kievului cu privire la eficiența sistemului de avertizare, însă nu stabilește, prin ea însăși, cauza întârzierii.

Oficialii ucraineni au explicat anterior că supravegherea prin satelit a locurilor de lansare poate fi afectată de întârzieri în transmiterea informațiilor. Condițiile meteorologice nefavorabile pot, de asemenea, perturba observațiile realizate de sateliții sistemului american Space-Based Infrared System (SBIRS), utilizat pentru detectarea lansărilor de rachete.

Totuși, oficialul ucrainean citat de publicație a pus sub semnul întrebării explicația bazată pe vreme, invocând repetarea unor situații similare. La momentul relatării, nu fusese prezentată o concluzie verificată care să stabilească dacă întârzierile au fost provocate de condițiile meteorologice, de transmiterea datelor sau de alți factori operaționali.

Atacurile din 18 și 19 octombrie au provocat victime, avarii la clădiri și perturbări ale transportului în Kiev. În paralel, diferențele dintre momentul exploziilor și cel al avertizărilor au readus în discuție capacitatea sistemelor de detectare și alertare de a oferi civililor suficient timp pentru a se proteja.

Bilanțul complet al pagubelor și eventualele actualizări privind victimele urmau să fie comunicate de autoritățile ucrainene. Informațiile disponibile reflectă situația relatată la primele ore ale zilei de 19 octombrie 2026.