Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra capitalei Ucrainei, în noaptea de 13 spre 14 octombrie, vizând infrastructura energetică și zonele rezidențiale. Mai multe explozii puternice au zguduit Kievul, iar un bloc de locuințe cu nouă etaje a fost cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o rachetă. Bilanțul preliminar indică cel puțin trei persoane ucise și alte 22 rănite, potrivit France 24.

Atacurile au provocat distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei, iar autoritățile au semnalat avarii la clădiri rezidențiale și nerezidențiale. În paralel, au fost raportate întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică și fluctuații ale tensiunii.

Rachetele rusești au vizat mai multe obiective din sectorul energetic al capitalei ucrainene. Un oficial din domeniu, citat de publicația The Kyiv Independent, a declarat că printre ținte s-au numărat mai multe centrale electrice.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că au fost lovite mai multe „instalații energetice”. Autoritățile nu au prezentat deocamdată informații complete despre amploarea pagubelor produse la aceste obiective.

Primele explozii au fost auzite în seara zilei de 13 octombrie. Una dintre rachete a lovit un bloc de locuințe cu nouă etaje din cartierul Desnianski, provocând un incendiu de proporții, potrivit informațiilor transmise de edil.

Bilanțul atacului a crescut pe măsură ce echipele de intervenție au continuat operațiunile în zonele afectate. Într-o primă informare, primarul Vitali Kliciko a anunțat că două persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite în urma loviturii asupra clădirii rezidențiale.

Dintre persoanele rănite, 16 au fost transportate la spital, iar patru se aflau în stare gravă, potrivit datelor comunicate inițial de autorități.

Ulterior, edilul a anunțat noi victime în urma atacurilor din alte zone ale orașului. O persoană a fost spitalizată după loviturile din cartierul Darnîțki, iar o altă persoană a murit în cartierul Holosiivski.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a raportat avarii la mai multe imobile, printre care o clădire nerezidențială, o locuință și o clădire nelocuită.

Atacurile au continuat și după primele lovituri din timpul nopții. Jurnaliștii publicației The Kyiv Independent aflați în Kiev au auzit peste zece explozii între orele 4:45 și 6:45, ora locală, în timpul unor noi valuri de atacuri cu rachete.

În jurul orei 5:30, aceștia au observat întreruperi de scurtă durată ale alimentării cu energie electrică și fluctuații ale tensiunii.

Autoritățile ucrainene nu au oferit încă o evaluare completă a pagubelor provocate infrastructurii energetice. Atacurile au ridicat însă noi îngrijorări privind alimentarea cu electricitate a capitalei, în condițiile în care instalațiile energetice au fost din nou vizate.

Noile lovituri au avut loc la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice și a cerut Ucrainei să oprească loviturile asupra infrastructurii petroliere rusești.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski declarase că este dispus să accepte o astfel de înțelegere, cu condiția ca forțele ruse să înceteze atacurile asupra obiectivelor energetice ucrainene.

Înaintea noului val de lovituri, Zelenski susținuse că „Ucraina nu a efectuat atacuri asupra rafinăriilor de petrol rusești sau asupra sectorului energetic în general în cele două zile care au trecut de când președintele american a anunțat un armistițiu energetic”.

După atac, consilierul prezidențial Dmitro Litvin le-a spus jurnaliștilor că aliații nu au transmis avertizări prealabile privind lansările de rachete, pentru a doua zi consecutiv.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au confirmat, la rândul lor, că nu primiseră astfel de informări în niciuna dintre cele două zile.

Volodimir Zelenski a confirmat ulterior lipsa avertizărilor și a afirmat că o centrală termică din Kiev și o clădire rezidențială au fost lovite.

Autoritățile continuă să evalueze pagubele și să stabilească bilanțul complet al atacurilor. Noile lovituri asupra capitalei ucrainene au vizat atât infrastructura energetică, cât și zonele în care locuiesc civili, în contextul tensiunilor legate de posibilitatea unui armistițiu energetic.