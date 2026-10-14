Fostul comandant de rang înalt al armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, a făcut declarații incendiare privind situația de pe front și pierderile înregistrate de forțele Moscovei. În opinia sa, capacitatea Rusiei de a avansa pe teren a fost practic zdrobită în urma numărului uriaș de soldați eliminați din luptă, conform The Independent.

Conform datelor prezentate de fostul oficial de la Kiev, pierderile totale înregistrate de trupele rusești de la începutul invaziei au depășit de șase ori numărul victimelor din rândul armatei ucrainene. Discrepanța este și mai vizibilă în ceea ce privește militarii căzuți la datorie. Oleksandr Syrskyi afirma că „dacă numărăm doar morții, atunci sunt de până la 11 ori” (n. r. – mai mulți decât cei ucraineni).

Declarațiile făcute de fostul general vin la scurt timp după ce o investigație realizată de publicația independentă rusă Mediazona a reușit să confirme prin nume și prenume moartea a 258.989 de militari ruși pe teritoriul Ucrainei. În paralel, serviciile britanice de informații din cadrul GCHQ indicau încă din primăvară că numărul soldaților ruși uciși ar putea fi aproape de pragul de jumătate de milion.

Evaluările făcute de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale arată o imagine similară a uzurii de pe front. Conform CSIS, forțele armate ucrainene au înregistrat între 125.000 și 150.000 de victime, în timp ce bilanțul estimat pentru partea rusă variază între 400.000 și 450.000 de victime pentru aceeași perioadă de timp. Cu toate acestea, din motive de securitate națională, niciuna dintre părțile implicate în conflict nu oferă date oficiale actualizate cu privire la numărul exact al persoanelor care și-au pierdut viața.

Într-unul dintre primele sale interviuri acordate BBC după încheierea mandatului său în această vară, Syrskyi a detaliat factorii care au dus la blocarea ofensivei rusești în zona de est. Pe lângă rata ridicată a mortalității din rândul trupelor Moscovei, fostul comandant a punctat rolul decisiv jucat de progresele tehnologice obținute de armata ucraineană și eficiența atacurilor direcționate către punctele vulnerabile ale adversarului.

Stagnarea este confirmată și de ritmul lent de avans al forțelor ruse. În primele șase luni ale acestui an, Rusia a reșit să preia controlul asupra unei suprafețe de doar 61 de kilometri pătrați, evoluție considerată de fostul general drept un „indiciu că linia frontului a fost stabilizată”. O analiză publicată de Institutul pentru Studiul Războiului confirmă această dinamică, indicând pentru luna septembrie o pierdere netă de peste 80 de kilometri pătrați pentru trupele ruse, după ce au pierdut mai mult teren decât au reușit să ocupe.

Pe durata interviului, Syrskyi a respins ferm criticile care îl descriau drept un militar de modă veche, neadaptat la noul format al războiului modern marcat de utilizarea masivă a dronelor de atac și de cercetare. Cu toate acestea, decizia de înlocuire a sa din funcție a fost luată de președintele Volodimir Zelenski pe fondul unor mișcări de stradă și proteste publice prin care se cerea demiterea sa și revenirea fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov.

Mihailo Fedorov, recunoscut pentru modernizarea și digitalizarea structurilor militare de la preluarea mandatului său în luna ianuarie, ar fi avut neînțelegeri majore cu Syrskyi pe tema strategiei și a priorităților din armată, fapt ce a accentuat tensiunile din conducerea militară de la Kiev.