Republica Moldova. Elevii români din Ucraina vor putea studia în limba română, alături de ucraineană, după ce Rada Supremă a adoptat o lege care garantează dreptul minorităților naționale de a învăța în limbile materne oficiale ale Uniunii Europene. Documentul a fost votat în lectură finală pe 12 octombrie.

Acesta prevede și un statut special pentru școlile în care peste jumătate dintre elevi învață în limba unei minorități naționale. Proiectul a fost susținut de 266 de deputați. Acesta urmărește să asigure drepturile educaționale ale popoarelor indigene și ale minorităților naționale, potrivit serviciului de presă al Radei Supreme.

Noile prevederi permit desfășurarea studiilor în limba română, maghiară și în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene. Acestea vor putea fi folosite în paralel cu limba de stat. Elevii vor putea, de asemenea, să comunice în limbile materne în instituțiile de învățământ.

Potrivit documentului, 149 de școli ar putea solicita statutul special. Acesta este prevăzut pentru instituțiile în care peste jumătate dintre elevi învață în limba unei minorități naționale.

Legea include și măsuri pentru păstrarea identității culturale. Programele educaționale vor cuprinde teme despre istoria minorităților naționale și conservarea patrimoniului lor cultural material și spiritual.

Totodată, părinții vor putea solicita duplicatele documentelor de studii ale copiilor în limbile materne ale acestora.

Noile prevederi vizează limbile minorităților naționale care sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene. Limba rusă nu este inclusă în acest mecanism.

După votul din Parlament, deputatul ucrainean Iaroslav Jelezniak a anunțat că președintele Radei Supreme urmează să semneze documentul și să îl transmită președintelui Ucrainei pentru promulgare, notează prm.ua.

Drepturile educaționale ale minorităților naționale au fost un subiect important în discuțiile dintre Ucraina și Ungaria. În special, a fost vizată comunitatea maghiară din regiunea Transcarpatia.

Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu proiectul, legea a fost elaborată în baza acordurilor convenite de cele două părți în lunile mai și iunie.

Adoptarea documentului este considerată un pas în procesul de integrare europeană a Ucrainei. Viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană și euroatlantică, Vsevolod Cențov, a declarat anterior că legea ar putea facilita deschiderea a două clustere de negociere cu Uniunea Europeană: „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”.