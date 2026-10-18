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Zelenski confirmă o schimbare importantă în relația cu SUA. Ce sprijin primește din nou Ucraina

Zelenski confirmă o schimbare importantă în relația cu SUA. Ce sprijin primește din nou UcrainaVolodimir Zelenski și Donald Trump. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Volodimir Zelenski a anunțat că Statele Unite au reluat transmiterea informațiilor militare necesare identificării atacurilor cu rachete balistice lansate de Rusia. Cooperarea fusese întreruptă temporar, iar unele atacuri asupra orașelor ucrainene s-au produs fără avertizări prealabile, potrivit oficialilor de la Kiev. Declarația lui Zelenski a fost făcută într-un interviu acordat postului american NBC, relatează Reuters.

Zelenski anunță că schimbul de informații dintre SUA și Ucraina a fost reluat

Președintele Ucrainei a vorbit despre reluarea cooperării în domeniul informațiilor militare într-un interviu acordat emisiunii Meet the Press, difuzată de NBC. Zelenski a declarat că transmiterea datelor fusese oprită pentru scurt timp, dar ulterior a fost reluată.

„Suntem foarte recunoscători pentru acest lucru. Acum funcționează”, a declarat președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a confirmat astfel că Ucraina primește din nou informațiile americane folosite pentru detectarea rachetelor lansate de Rusia.

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De ce sunt importante informațiile furnizate de Statele Unite

Ucraina utilizează datele transmise de Washington pentru a identifica rachetele balistice de mare viteză cu care Rusia atacă orașele ucrainene. Aceste informații contribuie la detectarea amenințărilor și la avertizarea autorităților în legătură cu atacurile aeriene.

Forțele ruse au lansat în repetate rânduri valuri de rachete asupra localităților din Ucraina, iar schimbul de informații cu Statele Unite reprezintă un element important pentru sistemul de apărare ucrainean.

În perioada întreruperii cooperării, oficiali ucraineni au semnalat că anumite atacuri rusești s-au produs fără ca autoritățile să primească avertizări înainte de impact.

Armata Ucraina

Armata Ucraina. Sursă foto: Facebook

Ce declarase Donald Trump despre cooperarea cu Ucraina

Reluarea schimbului de informații a fost confirmată de Zelenski după ce președintele american Donald Trump afirmase că Washingtonul continuă să ofere date Ucrainei. Declarația lui Trump fusese făcută în cursul săptămânii, în timp ce reprezentanți ai autorităților ucrainene semnalau probleme legate de avertizarea asupra atacurilor rusești.

Președintele american susținuse că furnizarea informațiilor către Kiev nu fusese oprită. Duminică, Zelenski a explicat că a existat totuși o întrerupere temporară, urmată de reluarea transmiterii datelor.

Potrivit declarațiilor sale, cooperarea funcționează din nou, iar Ucraina beneficiază de informațiile necesare pentru identificarea rachetelor balistice rusești.

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