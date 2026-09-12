Victoria istorică obținută deAfD în Saxonia-Anhalt a fost urmată de dezvăluiri privind trecutul mai multor parlamentari care vor reprezenta partidul în legislativul regional. Printre cei 39 de viitori deputați se află un fost ofițer al Stasi, un fost actor de filme pornografice și persoane anchetate pentru presupuse legături cu organizații de extremă dreapta.

Informațiile au apărut la doar câteva zile după scrutin, în timpul prezentării noului grup parlamentar al AfD la Magdeburg. Presa germană a relatat despre antecedente penale, legături cu fosta poliție secretă est-germană și conexiuni cu grupări de extremă dreapta în cazul unora dintre parlamentarii aleși.

Doi deputați sunt anchetați pentru acuzații potrivit cărora ar fi încercat să continue activitățile Artgemeinschaft, organizație de extremă dreapta interzisă în Germania, care a promovat idei naționaliste și antisemite. Cel mai tânăr dintre cei doi este cercetat și pentru o presupusă încălcare a legislației privind armele, potrivit parchetului. Ambii resping acuzațiile.

Printre viitorii parlamentari ai AfD se află un bărbat care a fost condamnat pentru furtul unei cantități mari de lenjerie de pat dintr-un hotel. O instanță a confirmat că acesta fusese actor de filme pornografice, după ce deputatul contestase informațiile publicate de un ziar local.

Die Zeit a relatat că bărbatul a fost exmatriculat de la o universitate după ce s-a constatat că își falsificase diploma de absolvire a liceului. Deputatul susține că a fost readmis în urma unei contestații în instanță.

Un alt parlamentar ales, în vârstă de 78 de ani, este un fost ofițer al Stasi care a obținut un mandat direct în circumscripția sa. Acesta a recunoscut că a lucrat pentru Ministerul Securității de Stat din RDG comunistă, ocupându-se de cetățenii est-germani care doreau să emigreze definitiv.

Rolul său în calitate de deputat ales a fost criticat de grupurile care apără interesele victimelor fostei dictaturi din Germania de Est.

Ulrich Siegmund, candidatul principal al AfD în Saxonia-Anhalt, a fost reales joi în unanimitate în funcția de șef al grupului parlamentar al partidului.

Întrebat despre trecutul controversat al unor parlamentari și, în special, despre cei doi aflați sub anchetă penală, Siegmund s-a referit la aceștia, în glumă, drept „băieții răi”.

„Vom aștepta rezultatele anchetelor și apoi le vom discuta”, a declarat Siegmund.

O anchetă realizată de postul ZDF a identificat, de asemenea, legături ale unor membri ai AfD cu grupări de extremă dreapta. Printre aceștia se află persoane care au făcut parte din „Tineretul German Loial Patriei” (HDJ), organizație interzisă ulterior. La un moment dat, unul dintre ei a condus gruparea, în timp ce un consilier al grupului parlamentar al AfD a scris o biografie descrisă drept un „omagiu adus național-socialismului”.

Printre viitorii deputați se află și persoane cu legături pro-Kremlin, precum și membri care au vizitat reprezentanți ai mișcării MAGA la Washington.

Siegmund a stârnit la rândul său critici în timpul prezentării noului grup parlamentar, după ce a asociat producția de arme din Germania cu ofensiva de deportare planificată de partid.

Întrebat de un jurnalist despre deschiderea planificată a unei companii israeliene de armament în land, Siegmund a declarat:

„Nu condamnăm categoric producția de arme, deoarece vom avea nevoie, desigur, de resurse echivalente pentru viitoarea ofensivă de remigrare și deportare. Acest lucru este, de asemenea, în interesul securității interne, al instabilității noastre și al apărării naționale.”

Katja Pähle, președinta grupului parlamentar al Social-Democraților (SPD) din Saxonia-Anhalt, a afirmat că declarația lui Siegmund reprezintă o „amenințare politică”, sugerând utilizarea „violenței ca instrument politic”.

„Acest lucru dezvăluie fața urâtă a unui sistem politic al cărui limbaj și idei amintesc, încă o dată, de modelele totalitare”, a spus ea.

AfD a obținut 44% din locurile parlamentului regional din Saxonia-Anhalt și va avea 40 de mandate? [Notă: aici trebuie păstrată exact cifra din sursa inițială: partidul deține puțin sub jumătate din cele 83 de locuri, cu trei mai puțin decât majoritatea absolută.]

Formarea unui guvern de land depinde însă de capacitatea AfD de a obține sprijin suplimentar. Partidul ar avea nevoie fie de deputați din alte formațiuni care să-și schimbe tabăra, fie de un partid dispus să îi susțină.

Până în prezent, partidele mainstream au refuzat să formeze o coaliție cu AfD. Dacă partidul ar ajunge la putere în Saxonia-Anhalt, ar fi primul partid de extremă dreapta care guvernează un land german după al Doilea Război Mondial.

În acest weekend sunt programate manifestații împotriva AfD în peste 20 de orașe din Germania, după victoria partidului de duminica trecută și înaintea alegerilor regionale din 20 septembrie, de la Berlin și din Mecklenburg-Vorpommern, unde AfD este așteptată să obțină rezultate bune.