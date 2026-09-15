Premierul Ilie Bolojan a reacționat marți, după incidentele produse la protestul desfășurat în Piața Victoriei, unde reprezentanții „Asociației Profesionale a Ciobanilor – APC” au depus revendicări la Guvern. Executivul a anunțat că premierul a discutat cu Tánczos Barna despre problemele reclamate și a cerut încetarea violențelor, susținând că manifestația a depășit cadrul unui protest pașnic.

Guvernul a transmis că Ilie Bolojan a luat act de solicitările depuse de reprezentanții APC și a discutat cu viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, despre soluțiile care pot fi aplicate.

Executivul a arătat, în același timp, că mai multe dintre problemele ridicate marți au făcut obiectul unor discuții anterioare cu reprezentanții sectorului ovinelor.

Potrivit comunicatului transmis de Guvern, sacrificarea animalelor pentru eliminarea riscului de răspândire a pestei micilor rumegătoare sau a variolei a fost folosită doar în cazurile în care nu au existat alte variante viabile. Autoritățile anunță că aceeași abordare va fi păstrată și în perioada următoare.

În privința exporturilor de ovine și caprine, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a trimis Comisiei Europene Planul de Acțiune necesar pentru deblocarea acestora. Reluarea exporturilor depinde de aprobarea documentului de către Comisia Europeană.

Guvernul a anunțat și că procedurile privind închirierea pajiștilor sunt gestionate de unitățile administrativ-teritoriale. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a început însă un control tematic după petițiile depuse de fermieri, pentru a verifica situațiile în care legislația privind închirierea nu ar fi fost respectată.

O altă revendicare vizează finanțarea acțiunilor sanitar-veterinare. Executivul anunță că o parte importantă dintre acestea sunt deja plătite din bugetul de stat, iar extinderea sistemului ar presupune cheltuieli suplimentare și, implicit, o analiză a impactului financiar și bugetar.

Activitatea ANSVSA este coordonată în prezent de viceprim-ministrul Tánczos Barna, care ocupă interimar și funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În paralel, Ministerul Agriculturii a început demersurile pentru realizarea unui sistem informatic prin care transporturile de animale să poată fi urmărite în timp real. Sistemul, care trebuie dezvoltat de ANSVSA, ar urma să fie folosit pentru combaterea transporturilor ilegale.

Guvernul a anunțat că Ministerul Agriculturii susține solicitarea fermierilor privind acordarea de despăgubiri pentru pagubele provocate de secetă pe pajiști și că a fost întocmită deja o propunere în acest sens. Aplicarea măsurii depinde însă de găsirea resurselor necesare, în condițiile în care impactul asupra bugetului este considerat semnificativ.

MADR a pregătit, alături de organizațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine, și un proiect de lege pentru compensarea costurilor suplimentare generate de furajarea animalelor. În actuala situație politică, în lipsa unui Guvern cu puteri depline, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament.

Executivul a mai anunțat că Ministerul Agriculturii a continuat discuțiile cu organizațiile crescătorilor de ovine și cu Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, inclusiv pentru pregătirea unui plan destinat gestionării situației din sector și reluării exporturilor.

Începând cu 9 iulie 2026, au avut loc șase întâlniri între reprezentanții crescătorilor de ovine, ANSVSA și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Discuțiile au avut loc atât la Guvern și la sediile celor două instituții, cât și la autoritățile locale din Brașov și Sibiu.

Executivul a transmis că la manifestația de marți din Piața Victoriei nu a fost prezentă nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul creșterii ovinelor. Totodată, Guvernul a arătat că respectă dreptul cetățenilor de a protesta pașnic, dar susține că manifestația din Piața Victoriei a depășit această limită și a ajuns la incidente violente.

„Premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC” Premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse astăzi la Guvern de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC” și a discutat cu viceprim-ministru, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate.”

Guvernul a transmis, în final, că protestul a degenerat și a cerut oprirea incidentelor.

„Guvernul României respectă dreptul legal la protestul pașnic al tuturor cetățenilor, dar protestul din Piața Victoriei a depășit acest cadru și a degenerat în regretabile acte de violență. Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor.”