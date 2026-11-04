Camera Deputaților a respins miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege inițiat de parlamentarii AUR, formațiunea condusă de George Simion, prin care denumirea stațiunii turistice Balvanyos din județul Covasna urma să fie schimbată în Bălvăniș. Inițiativa a fost respinsă cu 166 de voturi, în timp ce 56 de deputați au votat pentru adoptare, iar doi s-au abținut. Un parlamentar nu a votat.

Proiectul fusese respins anterior și de Senat. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a ironizat inițiativa parlamentarilor AUR și a susținut că schimbarea denumirii nu va fi aprobată de Parlament.

În expunerea de motive, inițiatorii proiectului au arătat că în raza comunei Turia, din județul Covasna, se află stațiunea balneoclimaterică permanentă Balvanyos, cunoscută și sub denumirea de Băile Balvanyos.

Parlamentarii AUR au susținut că numele folosit în documentele oficiale ridică probleme legate de pronunție și de respectarea normelor ortografice și ortoepice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

„Toponimul utilizat pentru această stațiune, inclusiv în actele oficiale, ridică un șir de semne de întrebare legate de aspecte practice, precum și de conformitatea cu normele ortografice și ortoepice ale limbii române literare stabilite de Academia Română. Balvanyos (pronunțat Balvanyoș, cu accentul pe prima silabă și palatalizarea lui N) este singurul toponim din județul Covasna și din România, în general, care, în uzul oficial al limbii române este pronunțat altfel decât este redat grafic”, au precizat inițiatorii.

Aceștia au susținut că denumirea este utilizată într-o formă străină, apropiată de cea maghiară, fără să existe o variantă românească scrisă și pronunțată potrivit regulilor Academiei Române.

Parlamentarii AUR au făcut referire și la forma maghiară a toponimului, Bálványos, care folosește grafemul accentuat Á pentru a evita pronunțarea literei A ca O, potrivit regulilor limbii maghiare.

Inițiatorii au considerat că forma Balvanyos, utilizată oficial, nu este nici românească, nici pe deplin maghiară, ci reprezintă o combinație lingvistică ce poate crea confuzii.

„Astfel, forma Balvanyos aflată în uzul oficial nu este deloc românească, dar nici pe deplin maghiară, prezentând un caz de hibridizare, de amestec lingvistic derutant și păgubos, în opinia noastră”, au mai arătat parlamentarii AUR.

Aceștia au invocat dificultățile de pronunțare a literelor S, Y și N în denumirea actuală și au susținut că regulile limbii române nu permit atribuirea unor valori fonetice diferite de cele consacrate acestor litere.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat propunerea parlamentarilor AUR și a ironizat demersul de schimbare a numelui stațiunii. Liderul UDMR a afirmat că inițiatorii par să-și găsească satisfacția într-o asemenea inițiativă și a susținut că nici comuniștii nu au procedat în acest fel.

Kelemen Hunor a făcut referire și la discuțiile despre „melonizarea” AUR, afirmând că acest proces nu s-a produs, așa cum sperau unii.

„La ei nu s-a schimbat nimic, ei sunt anti-maghiari, ei sunt ultranaționaliști, tot ce nu este românesc așa cum au conceput ei și concep ei. Ei etnicizează totul, orice discuție”, a declarat liderul UDMR.

Acesta a susținut că proiectul de schimbare a denumirii stațiunii nu va fi votat de Parlament. Miercuri, Camera Deputaților a respins inițiativa cu 166 de voturi.