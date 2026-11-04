Administratorul unei clinici din Buzău a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru înșelăciune, fals informatic și fals material în înscrisuri oficiale. Femeia este suspectată că ar fi obținut de la Casa de Asigurări de Sănătate Buzău decontarea a peste 30 de consultații de urgență la domiciliul pacienților, deși serviciile medicale fie nu ar fi fost efectuate, fie ar fi fost realizate de aceasta, fără a avea competențele necesare.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, persoana vizată este medicul psihiatru Maria Cristache, fost director al Spitalului de Neuropsihiatrie Săpoca.

Ancheta a fost desfășurată în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au pus în executare, marți, 3 noiembrie, trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul Buzău și în localitatea Costești.

Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie-aprilie 2026, femeia, în vârstă de 67 de ani, în calitate de administrator al unei societăți cu profil medical, ar fi indus în eroare reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Buzău prin raportarea fictivă a peste 30 de consultații de urgență la domiciliul pacienților, care ar fi fost efectuate de un medic.

În realitate, medicul respectiv nu ar fi participat la niciuna dintre consultații. Pentru obținerea decontărilor, administratorul ar fi întocmit documente justificative care conțineau date necorespunzătoare adevărului.

Anchetatorii susțin că actul medical fie nu a fost realizat, fie a fost efectuat chiar de administratorul societății, în afara competențelor acesteia.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat medii de stocare, documente și alte mijloace materiale de probă considerate utile pentru soluționarea dosarului.

Administratorul clinicii și alte trei persoane au fost conduse la sediul poliției, în baza mandatelor de aducere, pentru audieri.

În urma probelor administrate în cauză, față de femeia de 67 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceasta urma să fie prezentată procurorului, miercuri, pentru stabilirea măsurilor preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru documentarea întregii activități infracționale și clarificarea împrejurărilor în care ar fi fost raportate și decontate serviciile medicale.