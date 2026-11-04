Lungmetrajul românesc „Nu e locul tău aici”, regizat de Florin Șerban și recompensat cu Marele Premiu – Leopardul de Aur – la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, va intra în cinematografele din România pe 27 noiembrie. Filmul a fost inclus și pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards, Premiile Academiei Europene de Film.

Rolurile principale sunt interpretate de Adrian Văncică, premiat pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, și Teodor Butănescu, distins cu o Mențiune specială pentru interpretare la Locarno. Cei doi joacă rolurile unui tată și ale fiului său adolescent, a căror relație este pusă la încercare de o situație de criză.

Filmul urmărește povestea lui Marius, managerul unui spital din orașul natal, care își crește singur fiul, Ioan, după moartea soției. În timp ce tatăl este dedicat muncii sale și comunității, adolescentul duce o viață secretă după lăsarea serii.

Împreună cu un grup de tineri mascați, Ioan cutreieră orașul pe biciclete și vandalizează mașini. Situația se complică atunci când Marius află că poliția îl suspectează pe fiul său că ar fi participat la comiterea unei crime.

Trailerul lansat recent online și în cinematografe surprinde tensiunea acestei povești, în care relația dintre tată și fiu ajunge într-un punct critic.

Regizorul Florin Șerban spune că povestea filmului pornește de la ruptura dintre cei doi și de la felul diferit în care tatăl și fiul încearcă să-și găsească locul în comunitate.

„O relație tată-fiu ruptă; un tată văzut ca o figură tragică, cineva care cândva a visat să lase o urmă în lume, dar a ajuns un stâlp al comunității; un fiu care se simte înjosit de tatăl lui și încearcă să se răscumpere luptând bătălii civice; un anumit grad de rasism instituțional – subtil, ceva ce nimeni nu recunoaște, dar foarte real; vise, iluzii și un oraș mic. Acestea au devenit fundamentul poveștii”, a declarat regizorul.

Înainte și după lansarea oficială, echipa filmului va participa la proiecții speciale și întâlniri cu publicul în mai multe orașe. Adrian Văncică, Teodor Butănescu și regizorul Florin Șerban vor fi prezenți la evenimentele organizate la Reșița, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Iași și București.

Caravana începe pe 20 noiembrie, la ora 19:00, la Cinema Dacia din Reșița, orașul în care a fost filmat lungmetrajul. Următoarea întâlnire cu publicul este programată pe 21 noiembrie, de la ora 19:30, la Cinema Studio din Timișoara.

La Cluj-Napoca, avanpremiera va avea loc pe 26 noiembrie, de la ora 19:00, la Cinema Victoria, în prezența echipei.

Pe 28 noiembrie, de la ora 19:00, Florin Șerban, Adrian Văncică, Teodor Butănescu și Emil Boroghină vor participa la proiecția specială de la Cinema Inspire VIP Electroputere din Craiova.

Publicul din Iași este invitat pe 29 noiembrie, de la ora 18:00, la Cinema Ateneu, pentru o proiecție specială alături de echipa filmului.

În București, spectatorii vor putea discuta cu actorii și regizorul la două proiecții: pe 27 noiembrie, de la ora 19:30, la Cinema Elvire Popesco, și pe 5 decembrie, de la ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului.

Alături de Adrian Văncică și Teodor Butănescu, în distribuția filmului „Nu e locul tău aici” se regăsesc Alex Conovaru, Janir Izdrailă, Claudiu Maier, Cristina Richter și Emil Boroghină.

Imaginea este semnată de Liviu Mărghidan, scenografia de Bogdan Ionescu, iar costumele de Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache și Nikita Dembinski.

Florin Șerban semnează regia, scenariul și montajul, iar Minodora Șerban este producător executiv.

Filmul este produs de Fantascope Films, în colaborare cu Scharf Film Production, Avanpost, Adrian Văncică, Earlybird și Școala de Film. Reprezentarea internațională este asigurată de Reason8 Films.

Lungmetrajul a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România. Afișul filmului, disponibil în cinematografe și pe conturile oficiale de social media, a fost realizat de Eugen Erhan.