Monden

„Nu e locul tău aici”, cu Adrian Văncică, premiat cu Leopardul de Aur la Locarno, ajunge în cinematografe

„Nu e locul tău aici”, cu Adrian Văncică, premiat cu Leopardul de Aur la Locarno, ajunge în cinematografeSursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Lungmetrajul românesc „Nu e locul tău aici”, regizat de Florin Șerban și recompensat cu Marele Premiu – Leopardul de Aur – la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, va intra în cinematografele din România pe 27 noiembrie. Filmul a fost inclus și pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards, Premiile Academiei Europene de Film.

Rolurile principale sunt interpretate de Adrian Văncică, premiat pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, și Teodor Butănescu, distins cu o Mențiune specială pentru interpretare la Locarno. Cei doi joacă rolurile unui tată și ale fiului său adolescent, a căror relație este pusă la încercare de o situație de criză.

Adrian Văncică

Adrian Văncică/ Sursa foto Facebook

Povestea unui tată care își pierde fiul în lumea violenței

Filmul urmărește povestea lui Marius, managerul unui spital din orașul natal, care își crește singur fiul, Ioan, după moartea soției. În timp ce tatăl este dedicat muncii sale și comunității, adolescentul duce o viață secretă după lăsarea serii.

Împreună cu un grup de tineri mascați, Ioan cutreieră orașul pe biciclete și vandalizează mașini. Situația se complică atunci când Marius află că poliția îl suspectează pe fiul său că ar fi participat la comiterea unei crime.

Încă o alertă cu bombă pe aeroportul Otopeni. 21 de aeronave, vizate de amenințări în Europa. UE a activat un mecanism de securitate
Încă o alertă cu bombă pe aeroportul Otopeni. 21 de aeronave, vizate de amenințări în Europa. UE a activat un mecanism de securitate
Balcoanele închise fără autorizație, în centrul unei dispute privind impozitul pe locuință. Ce prevede legea și ce promite Guvernul
Balcoanele închise fără autorizație, în centrul unei dispute privind impozitul pe locuință. Ce prevede legea și ce promite Guvernul

Trailerul lansat recent online și în cinematografe surprinde tensiunea acestei povești, în care relația dintre tată și fiu ajunge într-un punct critic.

Regizorul Florin Șerban spune că povestea filmului pornește de la ruptura dintre cei doi și de la felul diferit în care tatăl și fiul încearcă să-și găsească locul în comunitate.

„O relație tată-fiu ruptă; un tată văzut ca o figură tragică, cineva care cândva a visat să lase o urmă în lume, dar a ajuns un stâlp al comunității; un fiu care se simte înjosit de tatăl lui și încearcă să se răscumpere luptând bătălii civice; un anumit grad de rasism instituțional – subtil, ceva ce nimeni nu recunoaște, dar foarte real; vise, iluzii și un oraș mic. Acestea au devenit fundamentul poveștii”, a declarat regizorul.

Proiecții speciale în șase orașe din România

Înainte și după lansarea oficială, echipa filmului va participa la proiecții speciale și întâlniri cu publicul în mai multe orașe. Adrian Văncică, Teodor Butănescu și regizorul Florin Șerban vor fi prezenți la evenimentele organizate la Reșița, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Iași și București.

Caravana începe pe 20 noiembrie, la ora 19:00, la Cinema Dacia din Reșița, orașul în care a fost filmat lungmetrajul. Următoarea întâlnire cu publicul este programată pe 21 noiembrie, de la ora 19:30, la Cinema Studio din Timișoara.

La Cluj-Napoca, avanpremiera va avea loc pe 26 noiembrie, de la ora 19:00, la Cinema Victoria, în prezența echipei.

Pe 28 noiembrie, de la ora 19:00, Florin Șerban, Adrian Văncică, Teodor Butănescu și Emil Boroghină vor participa la proiecția specială de la Cinema Inspire VIP Electroputere din Craiova.

Publicul din Iași este invitat pe 29 noiembrie, de la ora 18:00, la Cinema Ateneu, pentru o proiecție specială alături de echipa filmului.

În București, spectatorii vor putea discuta cu actorii și regizorul la două proiecții: pe 27 noiembrie, de la ora 19:30, la Cinema Elvire Popesco, și pe 5 decembrie, de la ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului.

Cine face parte din distribuția filmului

Alături de Adrian Văncică și Teodor Butănescu, în distribuția filmului „Nu e locul tău aici” se regăsesc Alex Conovaru, Janir Izdrailă, Claudiu Maier, Cristina Richter și Emil Boroghină.

Imaginea este semnată de Liviu Mărghidan, scenografia de Bogdan Ionescu, iar costumele de Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache și Nikita Dembinski.

Florin Șerban semnează regia, scenariul și montajul, iar Minodora Șerban este producător executiv.

Filmul este produs de Fantascope Films, în colaborare cu Scharf Film Production, Avanpost, Adrian Văncică, Earlybird și Școala de Film. Reprezentarea internațională este asigurată de Reason8 Films.

Lungmetrajul a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România. Afișul filmului, disponibil în cinematografe și pe conturile oficiale de social media, a fost realizat de Eugen Erhan.

Stiri calde

06:56 - Ionuț Radu a apărat un penalty, dar Celta Vigo a pierdut în fața lui Union Saint-Gilloise

06:51 - 1984. Nicolae Ceaușescu la Congresul XIII. Mutilarea Capitalei, inaugurări, vârful austerității și un alt complot

06:44 - Universitatea Craiova învinge Egnatia cu 2-0 și urcă pe locul 8 în Conference League

06:34 - Prognoza meteo, 6 octombire. Diferențe uriașe de temperatură în țară, revin ninsorile la munte

06:25 - Miza miliardelor dintre Marea Britanie și UE: Studenții europeni, în centrul unei dispute majore la Bruxelles

06:16 - Calendar Ortodox, 6 noiembrie: Sfântul Pavel Mărturisitorul, sugrumat în timpul slujbei

HAI România!

Primarul Rareș Hopincă pregătește noi reguli pentru parcările din Sectorul 2. Locurile vor fi atribuite printr-un sistem digital

Primarul Rareș Hopincă pregătește noi reguli pentru parcările din Sectorul 2. Locurile vor fi atribuite printr-un sis...

Inteligența artificială nu va fi interzisă în avocatură. Ce încearcă UNBR să blocheze în mediul online

Inteligența artificială nu va fi interzisă în avocatură. Ce încearcă UNBR să blocheze în mediul online

Cum vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe zona Petricani. Pasaj peste calea ferată, metrou și spații verzi

Cum vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe zona Petricani. Pasaj peste calea ferată, metrou și spații verzi

Proiecte speciale