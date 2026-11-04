Mihaela Pleșa, o politiciană americană de origine română, a obținut un nou mandat în Camera Reprezentanților din statul Texas, după alegerile desfășurate marți, 3 noiembrie. Reprezentanta Partidului Democrat a câștigat în fața republicanului George Flint, cu aproximativ 58% din voturi.

Politiciana va continua să reprezinte Districtul 70, din comitatul Collin, aflat în apropiere de orașul Dallas. Mihaela Pleșa a intrat în atenția publicului în 2022, când a devenit prima femeie de origine română aleasă în legislativul statului Texas.

Potrivit rezultatelor neoficiale publicate după încheierea scrutinului, Mihaela Pleșa a obținut 34.207 voturi, echivalentul a aproximativ 58% din total. Contracandidatul său republican, George Flint, a fost votat de 24.279 de alegători, reprezentând 42%.

După aflarea rezultatelor, democrata le-a mulțumit celor care au susținut-o în campania electorală, de la alegători până la voluntari.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Mihaela Pleșa a spus că victoria aparține întregii comunități și a transmis că își va continua activitatea în interesul locuitorilor districtului.

„Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine să continui să slujesc comunitatea în care am crescut”, a transmis aceasta.

Printre prioritățile sale pentru următorul mandat se numără educația publică și reducerea costului vieții.

Mihaela Pleșa este fiica unor imigranți români care au plecat în Statele Unite și s-au stabilit în Texas. Politiciana a crescut în zona orașului Plano, unde și-a format legăturile cu comunitatea pe care o reprezintă astăzi.

Înainte de a intra în Camera Reprezentanților din Texas, a acumulat experiență în administrația legislativă. A lucrat inclusiv ca director legislativ pentru un reprezentant al statului american.

Cariera sa politică a cunoscut un moment important în 2022, când a câștigat alegerile din Districtul 70. Atunci a devenit prima femeie de origine română care a obținut un loc în legislativul texan.

A fost realeasă în 2024, iar rezultatul scrutinului din 2026 îi asigură al treilea mandat consecutiv.

În ziua alegerilor, Mihaela Pleșa a vorbit și despre povestea mamei sale, care a părăsit România comunistă pentru a-și construi o viață în SUA.

Politiciana a povestit că sacrificiile făcute de mama sa au reprezentat o sursă de inspirație și că este mândră să reprezinte comunitatea în care a copilărit.

Un alt candidat de origine română a participat la alegerile americane din 3 noiembrie, însă rezultatul a fost diferit.

Ionel Roiban, fost vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară din România, a candidat din partea Partidului Republican pentru un loc în Camera Reprezentanților din Florida, în Districtul 90.

Potrivit rezultatelor prezentate de Mediafax, acesta a pierdut în fața democratului Rob Long. Candidatul democrat a obținut aproximativ 63% din voturi, în timp ce Ionel Roiban a fost votat de 37% dintre alegători.

Roiban locuiește de peste 20 de ani în Florida și a avut anterior activitate politică în România, fiind implicat inclusiv în Partidul Mișcarea Populară.