Mihaela Pleșa, victorie la alegerile din Texas. Povestea româncei care a ajuns în politica americană
- Mădălina Sfrijan
- 4 noiembrie 2026, 14:04
Mihaela Pleșa, o politiciană americană de origine română, a obținut un nou mandat în Camera Reprezentanților din statul Texas, după alegerile desfășurate marți, 3 noiembrie. Reprezentanta Partidului Democrat a câștigat în fața republicanului George Flint, cu aproximativ 58% din voturi.
Politiciana va continua să reprezinte Districtul 70, din comitatul Collin, aflat în apropiere de orașul Dallas. Mihaela Pleșa a intrat în atenția publicului în 2022, când a devenit prima femeie de origine română aleasă în legislativul statului Texas.
Mihaela Pleșa a câștigat alegerile din Texas
Potrivit rezultatelor neoficiale publicate după încheierea scrutinului, Mihaela Pleșa a obținut 34.207 voturi, echivalentul a aproximativ 58% din total. Contracandidatul său republican, George Flint, a fost votat de 24.279 de alegători, reprezentând 42%.
După aflarea rezultatelor, democrata le-a mulțumit celor care au susținut-o în campania electorală, de la alegători până la voluntari.
Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Mihaela Pleșa a spus că victoria aparține întregii comunități și a transmis că își va continua activitatea în interesul locuitorilor districtului.
„Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine să continui să slujesc comunitatea în care am crescut”, a transmis aceasta.
Printre prioritățile sale pentru următorul mandat se numără educația publică și reducerea costului vieții.
Cine este Mihaela Pleșa, românca ajunsă în legislativul din Texas
Mihaela Pleșa este fiica unor imigranți români care au plecat în Statele Unite și s-au stabilit în Texas. Politiciana a crescut în zona orașului Plano, unde și-a format legăturile cu comunitatea pe care o reprezintă astăzi.
Înainte de a intra în Camera Reprezentanților din Texas, a acumulat experiență în administrația legislativă. A lucrat inclusiv ca director legislativ pentru un reprezentant al statului american.
Cariera sa politică a cunoscut un moment important în 2022, când a câștigat alegerile din Districtul 70. Atunci a devenit prima femeie de origine română care a obținut un loc în legislativul texan.
A fost realeasă în 2024, iar rezultatul scrutinului din 2026 îi asigură al treilea mandat consecutiv.
În ziua alegerilor, Mihaela Pleșa a vorbit și despre povestea mamei sale, care a părăsit România comunistă pentru a-și construi o viață în SUA.
Politiciana a povestit că sacrificiile făcute de mama sa au reprezentat o sursă de inspirație și că este mândră să reprezinte comunitatea în care a copilărit.
Ionel Roiban a pierdut cursa electorală din Florida
Un alt candidat de origine română a participat la alegerile americane din 3 noiembrie, însă rezultatul a fost diferit.
Ionel Roiban, fost vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară din România, a candidat din partea Partidului Republican pentru un loc în Camera Reprezentanților din Florida, în Districtul 90.
Potrivit rezultatelor prezentate de Mediafax, acesta a pierdut în fața democratului Rob Long. Candidatul democrat a obținut aproximativ 63% din voturi, în timp ce Ionel Roiban a fost votat de 37% dintre alegători.
Roiban locuiește de peste 20 de ani în Florida și a avut anterior activitate politică în România, fiind implicat inclusiv în Partidul Mișcarea Populară.