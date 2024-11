Românca din Camera Reprezentanților din Texas. Mihaela Pleșa a recâștigat alegerile în statul american

Alegerile din Statele Unite vin cu o veste bună pentru o româncă originară din Ardeal. Mihaela Pleșa va continua să reprezinte comunitatea din Collin County în Camera Reprezentanților din Texas.

Românca și-a învins contracandidatul republican, Steve Kinard, obținând 52,46% din voturi, conform rezultatelor finale neoficiale. Este singurul reprezentant al democraților care a reușit acest lucru în ultimii 30 de ani.

Mihaela Pleșa s-a înscris în cursa electorală pentru un loc în Camera Reprezentanților din Texas din partea Partidului Democrat. Ea a obținut victoria în alegerile din comitatul Collin, în fața republicanului Steve Kinard. Potrivit publicației DallasNews, românca este primul democrat din ultimii aproape 30 de ani care a câștigat un loc în Camera Reprezentanților din Texas, în comitatul Collin.

Ea a intrat în Camera Reprezentanților din Texas, pentru prima oară, în 2022. A fost aleasă pentru un mandat de doi ani și l-a înlocuit pe reprezentantul McKinney Scott Sanford, care s-a retras. Pe lângă românca membră a Partidului Democrat, ceilalți cinci membri ce reprezintă Collin County în Camera Reprezentanților din Texas sunt republicani.

We did it, HD-70! I am deeply honored to have earned your vote and your faith in my ability to serve as your State Representative for a second term. This victory belongs to all of us. I want to thank my family, my incredible staff, dedicated supporters, generous donors, and most… pic.twitter.com/pqO1BdY5M8

— Representative Mihaela E. Plesa (@plesafortexas) November 6, 2024