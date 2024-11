International Cine este Mihaela Pleșa, românca din Texas aleasă în Camera Reprezentanților







Mihaela Plesa este o americancă de origine română, născută în Texas. Ea a fost aleasă în Camera Reprezentanților din statul în care s-a născut: „Bunicul meu a fost din Ardeal, din Cluj, iar mamaia și mama sunt din București”.

Reprezentanta Mihaela Pleșa are origini românești

Reprezentanta Mihaela Pleșa este o texană de-o viață care este mândră să servească locuitorii Districtului 70 al Camerei Reprezentanților din Texas, care acoperă porțiuni din Dallas, Plano, Richardson și Allen. Ea este fiica de primă generație a imigranților români care au fugit de comunism pentru a urmări Visul American.

Ea vorbește foarte frumos despre originile ei.

„Bunicul meu a fost din Ardeal, din Cluj, iar mamaia si mama sunt din Bucuresti. Au venit in 1969-1970 in California si s-au stabilit acolo. Mama mea a fost traducatoarea Nadiei Comaneci. Familia mea a tinut foarte mult la cultura si au vrut ca eu sa stiu romaneste. Familia mea a contruit si biserici in California si in Texas”, a declarat oficiala din Statele Unite ale Americii.

Pleșa și-a proclamat victoria în alegerile din Texas

Mihaela Pleșa, americanca de origine română, și-a proclamat miercuri victoria în alegerile din Texas pentru un loc în Camera Reprezentanților din acest stat, scrie cotidianul local Dallas Morning Post. Reprezentanta Texasului a candidat din partea Partidului Democrat și este la al doilea mandat in legislativul statului Texas.

Ea l-a învins pe contracandidatul republican Steve Kinard. Pleșa a obtinut 52,46% din voturi, conform rezultatelor finale neoficiale ale alegerilor publicate de oficialii electorali din comitatul Collin.

„Aceasta nu este victoria mea, aceasta este o victorie pentru comunitatea mea și o victorie pentru Texas”, a declarat Pleșa.

Realizări remarcabile pentru Reprezentanta Texasului la doar 41 de ani

Până acum, în cadrul celei de-a 88-a sesiuni legislative, prioritățile principale ale Reprezentantei Pleșa includ creșterea finanțării școlilor publice, reducerea impozitelor pe proprietate, abordarea recapturării care absoarbe milioane de dolari din Plano ISD, dezvoltarea economică care sprijină micile afaceri și familiile care muncesc, și asigurarea accesibilității îngrijirii copiilor.

Reprezentanta democraților a lucrat pentru a promova legislația care a extins Grupul de lucru pentru mortalitatea și morbiditatea maternă din Texas, a inițiat crearea Centrului Medical al Armatei Brooke (BAMC) și a adoptat o amendă constituțională care a fost ratificată covârșitor de alegători pentru a oferi scutiri de la plata impozitului pe proprietate familiilor decorate cu Steaua de Aur.

Studiile Reprezentantei Mihaela Pleșa

Pleșa a obținut diploma de la Newman Smith High School, o diplomă de licență de la Universitatea din Texas de Nord și o diplomă de masterat de la Universitatea Metodistă de Sud.

Reprezentanta Mihaela Pleșa este mândră să fie prima femeie democrată aleasă să reprezinte regiunea Collin în Legislativul din Texas și prima româno-americană aleasă în marele stat Texas.