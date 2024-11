Alegerile din Statele Unite. Românul care a sărbătorit victoria alături de Donald Trump

Alegerile pentru președinția Statelor Unite s-au încheiat cu victoria lui Trump. Candidatul republican a așteptat rezultatele scrutinului, iar mai apoi a sărbătorit, la Mar-a-Lago, alături de susținători.

Între invitații de la reședința candidatului republican Donald Trump, de la Mar-a-Lago, s-a aflat și un român. Dragoș Sprînceană este un om de afaceri care a migrat în urmă cu peste 20 de ani în Statele Unite.

Omul de afaceri român se declară un simpatizant al lui Donald Trump și un susținător al Partidului Republican. În această calitate a fost invitat la reședința lui Donald Trump pentru a aștepta rezultatul la alegerile prezidențiale. Dragoș Sprînceană a participat la evenimentul organizat la reședința de la Mar-a-Lago pentru a sărbători victoria republicană.

Se pare că românul ar fi fost implicat în campania de realegere a lui Donald Trump și a votat pentru acesta, chiar lângă Mar-a-Lago.

Originar din Constanța, el s-a mutat în Statele Unite, în urmă cu 22 de ani. Dragoș Sprînceană spune că ar fi făcut bani din afacerile imobiliare și tranzacții financiare. Apoi și-ar fi deschis o companie de transporturi rutiere.

Daniel Sprînceană este originar din Constanța și s-a mutat în Statele Unite ale Americii în 2001. Iar acum sărbătorește alături de Trump rezultatul în alegerile prezidențiale din Statele Unite. În urmă cu doi ani dădea un interviu într-o publicație a românilor din Chicago, în care se lăuda cu succesul în afaceri. Rememora și primii pași pe care i-a făcut în afaceri în România. A început pe litoral, ca ospătar și a ajuns model pentru Cătălin Botezatu.

Omul și-a făcut facultatea la Constanța, iar apoi sa apucat să vândă telefoane mobile aduse din Timișoara sau din Germania. Își dorea mai mult, drept care, a povestit, a ales să plece în America. A fost atras, ca orice tânăr, de visul american.

„Facultatea am făcut-o tot în Constanța și am studiat Management Financiar Contabil. Aici am primit primele lecții de economie națională și internațională. (…) În facultate am făcut primele afaceri. Vânzări de telefoane mobile si accesorii, care doar ce apăruseră în existență. Le cumpăram de la Timișoara sau din Germania și le vindeam în Constanța”, spune acesta într-un interviu acordat pentru tribuna.us

Enjoying The Elections Night next to President Trump and the Team @ Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida - MAGA 2024 🙏🇺🇸🇺🇸🇺🇸🙏 pic.twitter.com/UpSRaequjK

— Dragos Sprinceana (@dragossp) November 6, 2024