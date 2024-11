International Alegeri în SUA. Trump a ajuns la 270 de voturi electorale, potrivit The Hill/Decision Desk HQ. Live Text







Update: Trump a ajuns la 270 de voturi electorale, potrivit The Hill

Candidatul Partidului Republican Donald Trump a ajuns la cele 270 de voturi electorale necesare, potrivit The Hill, care folosește proiecțiile Decision Desk HQ.

Update: Trump ajunge la 251 de voturi electorale

Potrivit proiecțiilor Decision Desk HQ, Donald Trump a ajuns la 251 de voturi în Colegiul Electoral din SUA, în timp ce contracandidata sa, vicepreședinta Kamala Harris, are 213.

La Senat Republicanii au câștigat majoritatea necesară de 51 de locuri, cu două mai mult decât anterior.

La Camera Reprezentanților, Partidul Republican are 193 de locuri asigurate, în timp ce Partidul Democrat are 168 de locuri, din cele 218 necesare pentru majoritate. Stânga este cu un loc în minus față de legislatura trecută.

Update: New York Times crește șansele de victorie ale lui Trump la 95%

Renumitul cotidian american The New York Times, de stânga, acordă Republicanului Donald Trump o șansă de victorie de 95%, în creștere față de estimarea anterioară, de 90%.

Update: A început numărătoarea și în Nevada

După 75% din voturi centralizate, Donald Trump se află în frunte cu 50,9% față de 47,5% Kamala Harris.

Update: Trump câștigă Georgia, cu 16 voturi electorale

Donald Trump a câștigat Georgia, cu cele 16 voturi ale sale în Colegiul Electoral, potrivit proiecției AP.

Update: Harris pleacă acasă și anunță că nu va face declarații. Se așteaptă discursul de învingător al lui Trump

Alegerile din SUA par să se îndrepte către o victorie a candidatului Partidului Republican, Donald Trump, după estimările presei americane.

Candidata Partidului Democrat, Kamala Harris, și-a trimis acasă susținătorii de la sediul de campanie, anunțând că nu va face nicio declarație.

Între timp, se așteaptă o declarație de învingător a lui Donald Trump, de la reședința sa din Florida, Mar-a-Lago.

Miliardarul Elon Musk a postat, în urmă cu câteva minute, o fotografie în care se află alături de Donald Trump.

Update: Situația în statele „swing” din SUA, la 7:30

Trump pare favorit în cursele electorale din cele șapte state considerate decisive: Georgia, Carolina de Nord, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona și Nevada.

În două, Georgia (16 voturi în Colegiul Electoral) și Carolina de Nord (16 voturi electorale), Republicanul e considerat câștigător, potrivit proiecțiilor Decision Desk HQ.

Pentru Nevada (6 voturi electorale) nu există, deocamdată, date de la numărarea voturilor.

În Pennsylvania (19 voturi electorale), poate cel mai important stat-cheie, după centralizarea a 86% din voturi, Donald Trump se află în față cu 50,9% din voturi, față de 48,1 Kamala Harris, ușor în urcare în proiecțiile AP.

Arizona (11 voturi în Colegiul Electoral al SUA), după numărarea a 51% din voturi, îl are tot pe candidatul Republicanilor în frunte, cu 50,0% față de 49,2% candidata Democrată, în scădere.

În Michigan (15 voturi electorale) s-au numărat 55% din voturi, iar Donald Trump se află în față, cu 52,2% față de 46,0% Kamala Harris, tot în scădere.

În Wisconsin (10 voturi în Colegiul Electoral), după raportarea a 82% din voturi, proiecțiile AP îl dau tot pe Trump în frunte, cu 51,2% față de 47,3% ale lui Harris, de asemenea în scădere.

Update: 247 Trump, 213 Harris. Senatul, majoritate Republicană

În acest moment, la alegerile prezidențiale din SUA, Donald Trump se află în frunte, cu 247 de voturi în Colegiul Electoral, față de cele 213 câștigate de Kamala Harris.

La Senat, The Wall Street Journal și Fox News, ambele de dreapta, anunță deja majoritate a Partidului Republican, cu 51 de locuri.

Și The Hill, folosind datele, Decision Desk HQ, anunță majoritate a Republicanilor în camera superioară a Congresului.

Update: NYT îi dă 90% șanse lui Trump

New York Times, cel mai cunoscut cotidian din SUA, tradițional de stânga, îi dă candidatului Republicanilor, Donald Trump, șanse de 90% de a câștiga acest scrutin.

Mai mult, se estimează că fostul președinte va câștiga și la votul popular.

Iar în Colegiul Electoral NYT estimează că Trump va aduna 301 mari electori, față de cei 270 necesari pentru a câștiga.

Update: Trump, 246, Harris, 204 mari electori ai SUA

Fostul președinte Donald Trump are 246 de voturi asigurate în Colegiul Electoral al SUA, în timp ce Kamala Harris a crescut la 204 voturi electorale.

La Senat, situația este astfel: Republicani, 50 de locuri, Democrați, 41 de voturi. Majoritatea este de 51 de voturi.

La Camera Reprezentanților dreapta are 176 de voturi, iar stânga 152.

Update: Kamala Harris urcă la 177 de voturi în Colegiul Electoral al SUA

Candidata Partidului Democrat Kamala Harris a urcat la 177 de voturi în Colegiul Electoral, în timp ce Trump a ajuns la 246 de voturi electorale.

Update: Situația în cele șapte state decisive din SUA

Pentru aceste alegeri prezidențiale din SUA sunt considerate decisive șapte state: Georgia, Carolina de Nord, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona și Nevada.

În două dintre acestea, Georgia (16 voturi în Colegiul Electoral) și Carolina de Nord (16 voturi electorale), fostul locatar de la Casa Albă este considerat câștigător, potrivit proiecțiilor Decision Desk HQ.

Pentru Nevada (6 voturi electorale) nu există, deocamdată, date de la numărarea voturilor.

În Pennsylvania (19 voturi electorale), poate cel mai important stat-cheie, după centralizarea a 76% din voturi, Donald Trump se află în față cu 51,1% din voturi, față de 47,9 Kamala Harris în proiecțiile AP.

Arizona (11 voturi în Colegiul Electoral al SUA), după numărarea a 50% din voturi, îl are tot pe candidatul Republicanilor în frunte, cu 49,7% față de 49,5% candidata Democrată.

În Michigan (15 voturi electorale) s-au numărat doar 30% din voturi, iar Donald Trump se află în față, cu 52% față de 46,2% Kamala Harris.

În Wisconsin (10 voturi în Colegiul Electoral), după raportarea a 65% din voturi, proiecțiile AP îl dau tot pe Trump în frunte, cu 50,8% față de 47,8% ale lui Harris.

Update: Republicanii, la un loc de majoritate în Senatul SUA

Potrivit proiecțiilor Decision Desk HQ, Partidul Republican se află la doar un loc de a câștiga majoritatea în Senatul SUA. În acest moment, GOP are 50 de fotolii de senator din cele 51 necesare pentru a controla camera superioară a Congresului, în timp ce Partidul Democrat are doar 37 de locuri de senator asigurate, cu două mai puțin decât la alegerile anterioare.

La camera inferioară a Congresului SUA, tot Republicanii se află deocamdată în față, cu 170 de fotolii de deputat, cu două în plus față de legislatura anterioară. Stânga din SUA are, deocamdată, 148 din cele 218 locuri necesare pentru o majoritate.

Update: Trump cîștigă un alt stat cheie din SUA, Georgia

Fostul președinte Donald Trump a câștigat statul Georgia, potricit proiecției Decision Desk HQ, răsturnând un stat disputat crucial în favoarea sa, după ce a pierdut statul în urmă cu patru ani.

Georgia a fost unul dintre cele mai valoroase state indecise, cu cele 16 voturi electorale ale sale, iar ambii candidați au petrecut timp acolo în ultimele zile ale campaniei.

Sondajele au arătat o cursă strânsă înainte de ziua alegerilor.

Fostul președinte a renunțat la o dispută de lungă durată cu guvernatorul Brian Kemp (Rep) în timpul verii, satisfăcându-i astfel pe Republicanii care au considerat sprijinul lui Kemp ca esențial pentru câștigarea statului.

Trump a câștigat confortabil Georgia în 2016, dar statul a devenit „albastru” în 2020, când președintele Biden a câștigat statul cu mai puțin de 12.000 de voturi. A fost prima dată când un Democrat a câștigat în Georgia din 1992.

Update: Situația la moment din cel mai important stat „swing” din SUA, Pennsylvania

Potrivit unei proiecții a AP, în cel mai important stat indecis, Pennsylvania, cu 19 locuri în Colegiul Electoral al SUA, după centralizarea a 55% din voturi, Donald Trump se află în față, cu 51%, față de 48,1% pentru Kamala Harris. Dar situația este încă departe de a fi clară.

Update: Trump, 226, Harris, 108 de voturi în Colegiul Electoral al SUA, din 270 necesare

Donald Trump, care a câștigat un stat-cheie, Carolina de Nord, se află în față, cu 226 de voturi în Colegiul Electoral, din cele 270 necesare, față de doar 108 ale contracandidatei sale, Kamala Harris.

La Senat, Partidul Republican are asigurate 47 de fotolii, din cele 51 necesare pentru majortate, față de cele 37 ale Partidului Democrat.

În ceea ce privește Camera Reprezentanților, Partidul Democrat are în acest moment 114 locuri sigure, față de cele 162 ale GOP, dintotalul de 218 necesare pentru a controla camera inferioară.

Update: Trump câștigă primul stat-cheie, Carolina de Nord

Fostul președinte Donald Trump a câștigat primul stat „swing”, Carolina de Nord, menținând statul roșu, în ciuda eforturilor Democraților de a-l schimba, potrivit unei proiecții de la Decision Desk HQ, citate de The Hill.

Trump a câștigat Carolina de Nord și în 2020, când a devenit al patrulea Republican care a câștigat vreodată statul fără a câștiga și președinția.

Republicanul a câștigat-o Carolina de Nord și în 2016, învingând-o pe fosta nominalizată Democrată Hillary Clinton.

Carolina de Nord vine cu un „premiu” de 16 voturi în Colegiul Electoral.

Trump s-a confruntat cu probleme din cauza candidatului la postul de guvernator din Carolina de Nord, Mark Robinson (Rep), care se afla într-o cursă strânsă.

Fostul președinte a vizitat Carolina de Nord la sfârșitul lunii octombrie, pentru un miting și pentru a vizita distrugerile din partea de vest a statului, după uraganul Helene.

Ultimul Democrat care a câștigat Carolina de Nord a fost Barack Hussein Obama, în 2008. Fosta campanie de realegere a lui Biden a anunțat în primăvară că va încerca schimbarea Carolinei de Nord, iar vicepreședinta Harris a continuat cu acest obiectiv și a vizitat diverse părți ale statului.

Update: Trump, 210, Harris, 95 de voturi în Colegiul Electoral, din cele 270 necesare

La ora 4:30 (ora României), Donald Trump, candidatul Partidului Republican, avea asigurate 210 voturi în Colegiul Electoral, din cele 270 necesare, în timp ce contracandidata sa, Kamala Harris, câștigase 95 de electori.

La Senat, Partidul Republican și-a adjudecat 45 de locuri, iar Partidul Democrat a câștigat 36 de locuri, cu câte unul în plus, respectiv în minus, față de legislatura anterioară. Pentru a avea majoritate, un partid are nevoie de 51 de locuri în Senat.

La Camera Reprezentanților, Republicanii au 150 de fotolii asigurate, iar Democrații 103, din cele 218 locuri necesare pentru a avea majoritate. GOP a câștigat 3 fotolii de deputat în plus față de situația anterioară.

Update: Trump, 105, Harris, 31 de voturi în Colegiul Electoral, din 270 necesare

În jurul orei 3:00 (ora României), candidatul Partidului Republican, Donald Trump, avea asigurate 105 voturi în Colegiul Electoral, în timp ce actuala vicepreședintă de la Partidul Democrat, Kamala Harris, adunase 31 de voturi de electori. Pentru a câștiga cursa pentru Casa Albă sunt necesare 270 de voturi în Colegiul Electoral, potrivit cifrelor anunțate de The Hill.

În ceea ce privește votul pentru Senat, Republicanii și-au asigurat 43 de locuri, cu unul în plus față de situația anterioară, în timp ce Democrații au câștigat 32 de locuri în camera superioară a Congresului, cu unul mai puțin decât anterior. Pentru a deține majoritatea, un partid are nevoie de 51 de locuri în Senat.

La Camera Reprezentanților, Partidul Republican și-a asigurat 121 de locuri, cu două în plus față de legislatura anterioară, în timp ce Partidul Democrat a adunat 75 de locuri, cu două mai puține decât anterior. Aici, pentru majoritate, este nevoie de 218 locuri.

Update: Trump are un ușor avantaj

Un nou sondaj realizat de Atlas Intel arată o cursă foarte strânsă în cele 7 state-cheie din SUA, care vor decide noul președinte american. Se pare că Donald Trump are un ușor avantaj în toate cele 7 state-cheie.Un sondaj UNH efectuat între 29 octombrie și 2 noiembrie a arătat că Harris conduce cu 51% la 46%.Un sondaj AtlasIntel realizat între 30 octombrie și 31 octombrie a arătat că Trump are un avans de 50% la 48% față de Harris.

Un sondaj Economist/YouGov efectuat în perioada 26-29 octombrie a arătat că Harris era favorită în fața lui Trump, cu 49% la 47%.Un sondaj Cygnal efectuat în perioada 24-26 octombrie a arătat că Harris îl devansează pe Trump cu 50% la 47%.

Update: Poliţia Capitoliului a arestat un bărbat

Poliţia Capitoliului a arestat un bărbat prezent la Centrul Vizitatorilor. Conform informațiilor apărute în presa de peste Ocean, acesta mirosea a benzină și avea asupra sa un pistol de semnalizare. O anchetă a fost deschisă în acest caz.

Update: Trump și Harris, ultim îndemn pentru alegători

Donald Trump, candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA, i-a îndemnat marți pe susținătorii săi să meargă la urne și să își exprime votul, încurajându-i să nu se lase descurajați de eventualele cozi lungi la secțiile de votare, potrivit agenției dpa.

„Entuziasmul votanţilor întrece toate limitele”, a scris Trump pe reţeaua socială X. „Aceasta înseamnă că vor fi cozi lungi! Am nevoie să vă daţi votul indiferent cât de mult va dura. Staţi la rând”, a îndemnat el.

„Democraţii comunişti radicali vor să vă luaţi lucrurile şi să plecaţi acasă”, a mai scris fostul preşedinte republican.

Candidata democrată Kamala Harris i-a îndemnat, de asemenea, pe cetățeni să își exprime votul, scriind pe X: „Astăzi este ultima ta şansă să ai un impact în aceste alegeri”.

Update - Ultimele sondaje din statele SUA indecise

Cursa în statele disputate dintre fostul președinte Donald Trump și vicepreședinta Kamala Harris este complet deschisă, iar sondajele finale pre-electorale de duminică și luni au arătat că cei doi candidați și-au egal împărțit cele șapte state indecise, în timp ce în Pennsylvania sunt practic la egalitate.

Pennsylvania

Acolo, Harris conduce cu 0,2 puncte în media ponderată a sondajelor FiveThirtyEight, în timp ce atât într-un sondaj New York Times/Siena, cât și într-un sondaj Morning Consult, candidații sunt la egalitate de 48%. Iar sondajul făcut de Colegiul Emerson îl are pe Trump în față, cu 49%-48%, în timp ce sondajul YouGov o are pe Harris în frunte, cu 48%-46%.

Nevada

Și în Nevada este complicat; Trump este în creștere cu 0,3 puncte în media FiveThirtyEight, dar sondajul Times/Siena arată că Harris conduce cu 49%-46%, iar YouGov o are pe Harris cu 48%-47%, în timp ce Emerson arată egalitate la 48%.

Georgia

În Georgia Trump este într-un avantaj foarte subțire – are un avans de 0,7 puncte în media FiveThirtyEight și conduce cu 50%-49% în sondajul Emerson, cu 50%-48% în sondajul Morning Consult și cu 48%-46% în sondajul YouGov, dar Harris este în avans cu 48%-47% conform sondajului Times/Siena.

Carolina de Nord

Carolina de Nord: Un alt avantaj strâns al lui Trump, care conduce cu 0,9 puncte în datele lui FiveThirtyEight și este înainte cu 49%-48% conform Emerson, cu 49%-47% conform Morning Consult și cu 48%-47% pe YouGov, în timp ce în sondajul Times/Siena Harris conduce cu 48%-46%.

Michigan

În Michigan, situația e tot în marja de eroare: Harris conduce cu un punct în datele FiveThirtyEight, cu 50%-48% în sondajul Emerson, cu 49%-48% în sondajul Morning Consult și cu 47%-45% conform YouGov, dar cei doi sunt egali la 47% în sondajul New York Times/Siena.

Wisconsin

În Wisconsin, Harris are un ușor avantaj – este în creștere cu 1,1 puncte pe FiveThirtyEight și îl conduce pe Trump cu 48%-45% conform YouGov și 49%-47% pe Times/Siena. Dar cei doi sunt la egalitate la 49% în sondajul lui Emerson, iar în cercetarea Morning Consult Trump are un avantaj de aproximativ un punct procentual.

Arizona

În Arizona se înregistrează cel mai mare avans dintr-un stat „swing”, și încă extrem de mare: Trump este în față cu cu 2,2 puncte în media FiveThirtyEight și conduce cu 49%-45% conform Times/Siena, cu 50%-48% la Emerson și cu 48%-47 % conform YouGov, în timp ce Morning Consult îi dă la egalitate, la 48%.

FiveThirtyEight îi oferă lui Trump o șansă de câștig de 52%, în timp ce statisticianul Nate Silver a calculat șansele Republicanului la 50,4%.

Mediile sondajelor din toate cele șapte state „swing” o dau însă pe Harris câștigătoare cu o marjă foarte mică. Dar sondajele sunt atât de paorpiate încât orice mică eroare, în orice direcție, poate face câștigător din Trump sau Harris.

La ora 13:00, ora României, se deschid secțiile de votare pentru alegerile din SUA pe coasta de est (statele Connecticut, Kentucky, Maine, New Jersey, New York şi Virginia, în Vermont se poate vota de la 12:00 ora României). Cei care aleg să-și exprime opțiunea politică pentru viitorul președinte al SUA în persoană și nu anticipat sau prin corespondență vor putea merge la centrele de votare.

Ultimele se vor deschide centrele de vot din California şi Idaho, (17:00, ora României) și apoi cele din statele Washington şi Alaska (18:00 ora României) şi Hawaii (19:00 ora României).

Alegeri foarte disputate în SUA

Avem în față unele dintre cele mai strânse și mai disputate alegeri prezidențiale din istoria SUA, în care se înfruntă actuala vicepreședintă Kamala Harris, susținută de Partidul Democrat, de stânga, după retragerea din cursă a actualului președinte Joe Biden, și fostul locatar de la Casa Albă Donald Trump, susținut de Partidul Republican, de dreapta.

Scorurile din toate sondajele indică o egalitate aproape perfectă între cei doi candidați, astfel că este greu de spus cine ar putea să câștige. Și s-ar putea să nu fie clar nici mâine, nici în săptămânile care urmează, dacă vreunul dintre candidați nu decide să își declare oficial înfrângerea, din cauza sistemului de alegere a președintelui american.

La ce trebuie să fii atent pentru a-ți face o idee cât mai exactă

Pentru că trebuie spus că locuitorii din SUA nu își aleg direct președintele, ci acesta este ales de un Colegiu Electoral. Fiecare stat trimite la Colegiu reprezentanți, în sistem majoritarist - câștigătorul ia totul - cu excepția a două state, care trimit electori în mod proporțional.

În plus, fiind un sistem politic cu două partide dominante, Democrații, numiți și „Liberals” pentru „liberalismul social”, și Republicanii (Grand Old Party - GOP), lupta se dă între doar doi candidați - deși există și alții, dar care nu au șanse reale, există state „fief”, în care alegerile sunt câștigate constant de o formațiune, și state indecise (numite schimbătoare/„swing” sau de luptă/„battleground” sau state-cheie).

Miza alegerilor este câștigarea acestor state, al căror număr variază destul de puțin de la un ciclu electoral la altul. La alegerile din acest an sunt considerate state-cheie următoarele:

Arizona

Georgia

Michigan

Nevada

North Carolina

Pennsylvania

Wisconsin

Așa că atenția tuturor, de la candidați, care își fac cea mai mare parte din campanie în acestea, la analiști sau public, se îndreaptă spre acestea și, mai precis, către anumite județe foarte disputate, pentru că și acestea se pot împărți, la rândul lor, în „fiefuri” și județe „schimbătoare”.

Câți alegători votează marți în SUA

Până acum, la votul anticipat și-au exprimat opțiunea circa 80 de milioane de americani. Dar mai sunt alți peste 80 de milioane de alegători înregistrați care vor vota fizic, la secțiile special amenajate.

O ciudățenie a acestor alegeri are loc în orășelul Dixville Notch din New Hampshire, unde s-a deschis prima sescție la miezul nopții. Dar este vorba de o comunitatea cu doar șase alegători. Iar rezultatul, anunțat deja, a fost egal: trei voturi pentru Kamala Harris și trei pentru Donald Trump.