Horoscopul lui Dom' Profesor, 21 noiembrie 2024. Cântecul câmpului magnetic







21 noiembrie

Pe 21 noiembrie s-au născut Voltaire, Komaravolu Chandrasekharan, Goldie Hawn, Ion Baciu, Traian Grozăvescu, Anghel Dumbrăveanu, Constantin Ciucă, Theodor Constantin, Constantin Galeriu.

În calendarul creștin-ortodox este, sărbătoare cu roșu, Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Dezlegare la pește. Așa că o să fac o salată finlandeză cum m-a învățat Kirsi, soția prietenului meu Pekka. Sau o salată-pastă siriană, cum am văzut la bucătarul hotelului ”Casion” din Damasc. Humus mixat cu o conservă de pește, tuna, de preferință, cu lămâie și mirodenii. La sfârșit se pun câteva frunzulițe de pătrunjel pentru aspect și retușul gustului. Se servește pe tipsie de lemn, cu ceapă și usturoi alături. Unii adaugă ketchup. O mai fi în picioare hotelul, o mai fi în viață bucătarul?

Tradiţional, în ”Kalendar” este Ovidenia, Vovidenia, Filipul cel Mare, Filipul cel Şchiop.

“Ziua în care începe iarna, Ovidenia, este o sărbătoare a luminii, care sparge întunericul iernii, al morţii. Tema principală a legendelor consacrate acestei zile fiind văzul, vederea, lumina ochilor, prima vedere, prima apariţie, prima impresie – viziune asupra Lumii, viziunea lui Iisus, a cerului care se deschide, a armoniei divine, a lumânărilor aprinse pentru cei care nu au avut parte la trecerea din această viaţă” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 490.

Motivul creştin al Maicii Domnului care se împărtăşeşte din Biserică, care „vede tot şi aduce lumină”, urmează unor vechi practici magice apotropaice. Sătenii noştrii au avut întotdeauna imaginaţie. Astfel se spune că cei care se pricep, solomonarii, „văd lucruri” în această zi şi fetele mari pot să-şi „vadă” ursitul.

Cine mai ştie, poate să facă şi să desfacă multe lucruri în această zi, mai precis în această noapte!

Sărbătoarea creştină a Luminii şi eresul popular se suprapun peste un arhetip, vechi de când lumea. Este, din nou, pentru a câta oară, motivul lupului, de data aceasta al Lupul cel Şchiop, avatarul Sfântului Andrei.

Magicul şi înţeleptul Lup Şchiop cu care se sfătuia Zamolxe în pădurea din preajma Rumi Davei. Legenda spune că Lupul Şchiop ştia graiul omenesc şi îl vorbea foarte bine. Unii autori sunt de părere că Filipul cel Mare, Lupul cel Şchiop este sărbătoarea centrală a mitologiei lupului. De fapt cine zice lup, dac zice!

Dragi cititori, dragi lupi, padawani și hobbiți, astăzi este ultima zi din zodia Scorpionului. Mâine, 22 noiembrie, aproape de miezul nopții, Soarele trece în mod convenţional din zodia Scorpionului în cea a Săgetătorului. Încă odată, precizez că nu trebuie să confundaţi "zodiile" cu "constelaţiile". Zodiile sunt perioade de timp, de calendar, de circa 30 de zile, iar constelaţiile sunt grupuri de stele aflate la distanţe foarte mari, în spaţiu, unele de altele. De fapt, în prezent, Soarele se află în constelaţia Balanţă!

În antichitate timpul era măsurat, calendarul era stabilit, prin observaţia directă a Soarelul, Lunii şi a planetelor şi stelelor. Să ne amintim de "ceasul solar"! De aici denumirea unor constelaţii care a fost făcută după zodii şi nu invers. Ca dovadă concludentă, la alte popoare, care au altă metafizică, s-au grupat altfel stelele pe cer, sunt alte constelaţii, sau cele europene poartă alte denumiri! Am mai spus, dar o să repet, până o să înţeleagă toată lumea, că nu este greu. După cum Ascendentul nu este mai important ca zodia, în timpul vieții NU schimbi zodia sub care te-ai născut, ca pe o pereche de ciorapi găuriți.

Dar despre altceva doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți!

Despre cântecul câmpului magnetic. O prietena de la CERN mi-a trimis o înregistrare cu cântecul câmpului magnetic. Și mă întreabă dacă nu cred că seamănă destul de mult cu ”Les Champs Magnetique” ale lui Jean-Michel Jarre vezi https://www.youtube.com/watch?v=wyzXZ_NFVrg. Sa nu radeti de clipul video, este de acum 50 de ani, probabil tras pe VHS, sau de pe vynil.

Nu am reușit sa urc pe site înregistrarea primită de la Fabiola, programul actual de editare este mult, mult mai prost decat cel dinainte. Așa cum decade totul. De exemplu reducerea dezbaterii electorale la probleme minore, de bârfă de cartier. Așa că am căutat pe Youtube, este spațiu public, si am gasit două înregistrari, una dupa alta, din anii 2003 și 2005, in an de calm solar si respectiv de furtuna solara, https://www.youtube.com/watch?v=zXeGF29GHws.

Eiii, vorba lui Caragiale, cine i-a spus lui Jean-Michel Jarre de melodia sacadată a cântecului câmpului magnetic al Pământului, cu 40 de ani înainte de înregistrarea ei? După cum, cine i-a spus lui Eminescu de relativitatea spațiului, vă mai amintiți de frumoasa poezie ”La Steaua”:

La steaua care-a răsărit E-o cale-atât de lungă, Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă.

Poate de mult s-a stins în drum În depărtări albastre, Iar raza ei abia acum Luci vederii noastre,

Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie: Era pe când nu s-a zărit, Azi o vedem, şi nu e.

Bun, eu cred că Eminescu a auzit despre viteza luminii la cursurile de filozofie pe care le urmărea la Viena. Dar…

Părerea mea este că poețiilor, compozitorilor, artiștilor, în general, le-a dat Dumnezeu un al șaselea simț, simțul artistic, care produce paradoxuri temporal-spațiale. Un fel de magie empatică în masă. Altfel, cum milioane și miliarde de oameni se pot extazia în fața unui tablou, sau ascultă tot timpul, în loop, aceiași melodie? Bună întrebare!

O să răspund la alte întrebări, la întrebările domniilor voastre, trebuie să rezolv corespondența, sunt în urmă cu trei zile. Însă noaptea este tânără, o cana de ceai Darjeeling aburește lângă mine, așa că am speranța că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 21 noiembrie 2024

BERBEC Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturaj, sau din famile. Astăzi evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine în hârtii sau în foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozavă! Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale, sau familiale.

TAUR Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni! Astăzi, joi, ziua lui Jupiter, evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat. Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber.

GEMENI Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Ceva neprevăzut. Însă, domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Nu eşti prea vesel astăzi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai fără să faci ceva, să nu laşi furtunoasele gânduri să te cuprindă şi să te conducă - pâna seara iţi vei reveni. Cu Mercur, patronul tău cosmic, bine aspectat ai parte de o veste bună care te poate ajuta în viitor să câştigi mai mulţi bani.

RAC Ziua de azi este favorabilă pentru finalizarea unor proiecte profesionale sau personale. Trebuie să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai. Dar trebuie să-ţi faci un plan, o strategie, pentru Numele Lui Dumnezeu ! Nu mai aştepta să trecă timpul, nu te mai mulţumi cu puţin. Începe chiar de astăzi, cu pricepere și cinste.

LEU Conjunctura iţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti, prin mobil, din presa, sau reţele sociale pot să clarifice problema. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar duşmanii sunt plecati. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă.

FECIOARĂ Astăzi trebuie să te ocupi de treburile administrative, facturi, bănci - toată catastrofa, vorba lui Zorba Grecul! Din fericire, relaţiile în cuplu merg bine şi ai ajutor în acţiunile tale. Program plăcut pe seară, poate la un film nou. Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat.

BALANŢĂ Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales evită excesul de minciuni, bârfe și mahalagisme! Nu pierde timpul! Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Dar, neapărat, neapărat, fă mai multă mişcare!

SCORPION Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astazi armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apă şi pamânt. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar, atenţie, în dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra! Trebuie, astăzi, să-ţi cauţi cu grijă cuvintele!

SĂGETĂTOR Eşti prea direct, prea vrei totul, astăzi! Mai multă diplomaţie, fă doar câte un pas, aplică tehnica "feliilor de salam", concentrează-te pe un singur lucru, acţiune şi apoi treci la altceva! Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi așa poți fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai!

CAPRICORN Dimineaţa poţi întâlni nişte obstacole. Nu te descuraja, nu mormăi că numai ţie ţi se întâmplă! Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuiala... Cu obstacole, sau fără, daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu - este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este, totuşi, o veste bună!

VĂRSĂTOR Nu lăsa problemele şi dorinţele să te depăşească. Rezolvă, fă ceea ce poţi, iar dacă este chiar imposibil... uită! Nu-ţi face planuri să construieşti piramide, pentru că nu eşti faraon! O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău! Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare pe care o meriţi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gaseşti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apă şi o carte buna! Aşa că te poţi duce în vizită la un prieten. Astăzi nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situaţii, deoarece atuul pe care te bazezi deseori, intuiţia şi inspiraţia, nu te ajută prea mult.

PEŞTI Astăzi te concentrezi cu dificultate. Eşti obosit şi toamna mohorâtă nu te ajută deloc. Trebuie să te relaxezi şi să vezi un film, o comedie, care să-ţi redea tonusul şi ritmul obişnuit! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, nu îţi trebuie mulţi bani, ci doar mult bun gust. Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor dusmanilor stiuti si nestiuti. Astazi trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni gen blana ursului din pădure - pe care apoi o sa le regreţi!