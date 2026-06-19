Primarul din Alba Iulia a fost reclamat la DNA. Acuzațiile care i se aduc

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat vineri că Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia a depus o plângere penală la DNA pe numele său. Informația apare în contextul în care transportul public local este blocat de mai multe zile, după ce angajații companiei au întrerupt activitatea din cauza salariilor și tichetelor de masă neplătite.

Primarul Alba Iuliei a transmis că administrația locală a fost notificată oficial în legătură cu plângerea formulată de operatorul de transport.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, edilul a afirmat că este dispus să ofere explicații și documente oricărei instituții care va solicita clarificări privind contractul de transport public dintre municipalitate și companie.

Primarul a afirmat că verificările unei instituții independente vor clarifica toate aspectele legate de contractul de transport public și de modul în care acesta a fost semnat și implementat.

Gabriel Pleșa susține că actuala situație este consecința modului în care a fost gestionat contractul de transport public local. Acesta consideră că responsabilitatea aparține conducerii STP și reprezentanților AIDA-TL, instituții care aveau obligația de a urmări aplicarea corectă a contractului.

Totodată, edilul a anunțat că administrația locală lucrează la înființarea unei companii de transport aflate sub controlul direct al Primăriei Alba Iulia. Potrivit acestuia, noua structură ar urma să funcționeze cu costuri mai reduse și să elimine situațiile care au generat actualul conflict.

Primarul a declarat că nu va ceda presiunilor exercitate de operatorul de transport și că interesul principal rămâne asigurarea unui serviciu public funcțional pentru locuitorii orașului.

Gabriel Pleșa a anunțat vineri și că a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba. În plus, acesta și-a exprimat îndoielile cu privire la caracterul spontan al protestului și a cerut reluarea transportului public începând de luni, cel puțin pe o parte dintre traseele prevăzute în contract.

În prezent, transportul public local este blocat complet în Alba Iulia, după ce angajații STP au încetat activitatea din cauza restanțelor salariale și a tichetelor de masă neachitate de peste două luni.

Sunt menținute doar cursele care asigură legătura dintre municipiu și cele 12 localități membre ale Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.

Potrivit reprezentanților STP Alba Iulia, municipalitatea ar avea datorii totale care depășesc 14 milioane de lei. Compania susține că aproximativ 9 milioane de lei reprezintă prestații aferente anului 2025, aflate în litigiu la Tribunalul Alba, iar alte peste 5 milioane de lei sunt aferente serviciilor prestate în anul 2026.

Operatorul afirmă că toate sumele restante reprezintă compensații pentru servicii efectuate și recepționate, iar lipsa încasării acestora timp de doi ani consecutivi a generat actualele dificultăți financiare.Potrivit companiei, această situație a dus la imposibilitatea plății salariilor către angajați.

De cealaltă parte, Primăria Alba Iulia susține că și-a respectat obligațiile financiare care se încadrează în limitele aprobate prin bugetul local pentru serviciul de transport public.

Administrația locală consideră că plata salariilor restante reprezintă o problemă care ține exclusiv de relația dintre operatorul de transport și propriii angajați.