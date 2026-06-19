Tarifele pentru la metrou vor rămâne neschimbate începând cu data de 1 iulie și nu vor suferi modificări nici în perioada următoare. Decizia de ultim moment vine în urma anulării oficiale a ordinului de ministru care prevedea o majorare substanțială a prețului biletului de la 5 lei la 7 lei, conform precizărilor făcute vineri de către ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, într-o conferință de presă.

Hotărârea de a stopa creșterea prețurilor are la bază o serie de probleme administrative și financiare profunde descoperite recent la nivelul companiei naționale care gestionează rețeaua de metrou. Oficialul de la conducerea ministerului de resort a explicat contextul în care s-a produs această intervenție de urgență, dar și măsurile stricte adoptate în ultimele zile pentru a proteja bugetul cetățenilor, în loc să acopere pierderile din buzunarele călătorilor.

„Am suspendat două luni această creştere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute şi de la 1 iulie, adică peste câteva zile, dacă nu se ia nicio măsură, fără a se face vreo acţiune, tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de control. Din raportul preliminar care mi-a fost adus, lucrurile stau foarte prost în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici la metrou.

Am dat o dispoziţie Consiliului de Administraţie de a recupera banii care sunt la prima mână şi anume penalităţile de întârziere pe care diverse companii le au de plătit Metrorex. Sunt de zeci de milioane de euro. Se desfăşoară aceste acţiuni, însă nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat, motiv pentru care am decis anularea creşterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile”, a mai spus demnitarul.

Pe lângă anularea imediată a creșterii de tarif, structura de decizie a fost modificată din temelii, astfel încât o eventuală scumpire ulterioară să devină mult mai greu de implementat de către viitoarele conduceri ale ministerului.

Radu Miruță a subliniat că în cazul în care alt ministru care va veni la conducerea instituției va dori să majoreze acest tarif, "va avea un drum mult mai lung de făcut". Scenariul unor amânări succesive de pe o lună pe alta a fost eliminat definitiv prin securizarea ambelor paliere decizionale.

„Nu se mai pune problema amânării încă o lună, încă o lună şi am închis definitiv acest subiect. Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare. Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni şi să crească preţul la metroul fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părţi, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia CA luată şi schimbat doar ordinul de ministru. S-a schimbat şi decizia CA şi ordinul de ministru. Am pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou”, a transmis şeful interimar de la Transporturi.