Denise Rifai s-a prezentat vineri seară la sediul Direcției Naționale Anticorupție, după ce numele său a fost asociat dosarului în care este cercetat și Ciprian Ciucu. Apariția jurnalistei la DNA vine la o zi după informațiile potrivit cărora aceasta ar avea calitatea de suspect în ancheta procurorilor anticorupție.

Jurnalista Denise Rifai a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție, în dosarul în care este vizat și Ciprian Ciucu.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aceasta este suspectă în dosarul DNA privind jocurile de noroc. În același dosar este cercetat și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care a fost inculpat și plasat sub control judiciar.

Anchetatorii îl suspectează pe edil că ar fi primit bani pentru campania electorală de la mai multe firme care ar fi beneficiat ulterior de autorizații de construcție.

Denise Rifai a respins joi seară informațiile potrivit cărora ar fi implicată în vreun dosar penal. Într-o scurtă declarație acordată jurnalistului România TV Victor Ciutacu, aceasta a afirmat că nu figurează în niciun dosar și că nu a formulat vreun denunț.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, i-a spus jurnalista lui Victor Ciutacu.

În același context, numele acesteia a fost asociat și cu cel al Odetei Nestor, fostă șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Întrebată despre relația pe care o are cu Odeta Nestor, Denise Rifai a declarat că „Odeta e prietena mea până la moarte”. Jurnalista a fost întrebată și dacă a fost audiată în acest dosar, însă nu a oferit niciun răspuns.

Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție.

Conform procurorilor, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București i-ar fi oferit edilului, în perioada noiembrie-decembrie 2025, „servicii de publicitate și consultanță electorală” pentru susținerea activității sale politice și electorale.

Anchetatorii susțin că beneficiile respective ar fi fost acordate în contextul relației dintre dezvoltatorii imobiliari și administrația locală, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele investigate.