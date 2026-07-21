Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat pentru marți, de la ora 12.00, o ședință de îndată a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), în care va fi discutată declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București (STB). Edilul susține că măsura este necesară pentru a evita falimentul companiei și pentru a limita impactul financiar asupra bugetului municipal.

Potrivit anunțului făcut de Ciprian Ciucu, situația financiară a STB nu mai poate fi tratată doar la nivelul companiei, ci implică și responsabilitatea Consiliului General.

„Din respect pentru aleşii bucureştenilor, voi convoca mâine, începând cu ora 12.00, o şedinţă de îndată a Consiliului General pentru a acorda un mandat expres Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) a STB şi pentru a formula o recomandare către Consiliul de Administraţie privind declanşarea procedurii de insolvenţă”, a arătat primarul Capitalei.

Edilul a atras atenția că nu își dorește intrarea companiei în insolvență, însă consideră că aceasta este singura opțiune care poate împiedica agravarea situației financiare.

„Mulţi politicieni evită chiar şi să rostească acest cuvânt. Însă am ajuns la concluzia că este singura măsură responsabilă prin care putem salva compania de la faliment, proteja salariile angajaţilor şi opri acumularea unor penalităţi tot mai mari, precum şi ieşirea din contracte incorecte şi lipsite de logică economică”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a atras atenția că situația financiară a companiei de transport afectează în mod direct bugetul Capitalei.

„Pentru a înţelege dimensiunea dezastrului, costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile şi penalităţile aferente, depăşeşte 80% din bugetul anual al Primăriei Municipiului Bucureşti”, a continuat el.

În ședința de marți urmează să fie stabilit mandatul pe care reprezentanții Municipalității îl vor avea în Adunarea Generală a Acționarilor STB, precum și recomandarea oficială adresată Consiliului de Administrație privind declanșarea procedurii de insolvență.