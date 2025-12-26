Moartea misterioasă a lui Rob Reiner și a soției sale, explicată în documente oficiale. Detalii noi din anchetă

Au apărut informații suplimentare privind circumstanțele în care regizorul și actorul american Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au murit pe 14 decembrie în locuința lor din Brentwood, Los Angeles.

Documentele oficiale – certificatele de deces – și evoluțiile din procesul penal au fost relatate de publicații internaționale și oferă o imagine detaliată a incidentului.

Ultimele certificate de deces emise de Departamentul de Sănătate Publică al Comitatului Los Angeles confirmă că Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și Michele Singer Reiner, de 70 de ani, au murit pe 14 decembrie 2025, în urma unor „leziuni multiple provocate de un obiect ascuțit”, potrivit documentelor oficiale obținute în Statele Unite.

Cauza decesului este descrisă ca „multiple sharp force injuries” (leziuni multiple prin forță ascuțită), iar modul morții este indicat ca fiind „omucidere”, precizându-se că rănile au fost provocate „cu un cuțit, de către o altă persoană”.

Intervalul între momentul atacului și deces este menționat ca fiind de „câteva minute”. Orele la care au fost găsiți corpurile sunt 15:45 pentru Rob Reiner și 15:46 pentru Michele Singer Reiner în aceeași zi.

Certificatele indică și faptul că cei doi au fost ulterior incinerați, cu mențiuni precum „incinerare/ reședință”, însă nu există confirmare oficială a faptului că incinerarea s-a produs efectiv. Rămășițele au fost preluate de familia Reiner după eliberarea acestora de către autorități.

După apariția certificatelor de deces și detaliilor oficiale, doi dintre copiii lui Rob și Michele Reiner — Jake și Romy Reiner — au transmis un comunicat de presă în care mulțumesc publicului pentru sprijinul primit în aceste zile.

În declarație, aceștia au precizat că „sunt recunoscători pentru dragostea și sprijinul pe care le-au primit” și au anunțat că vor transmite ulterior informații despre slujba comemorativă în onoarea părinților lor.

Publicațiile internaționale au relatat că Romy Reiner a fost cea care a descoperit corpurile părinților în locuința din Brentwood și a anunțat autoritățile. Alte surse media susțin că paramedici și polițiști au răspuns apelului 911 în după-amiaza zilei de 14 decembrie, găsind cuplul fără viață la adresa unde locuiau.

Nick Reiner, fiul cuplului, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat în aceeași zi în apropiere de Exposition Park din Los Angeles și ulterior acuzat de două capete de acuzare pentru omor de gradul întâi în legătură cu moartea părinților săi.

Procurorii au inclus în capetele de acuzare circumstanțe speciale legate de multiple omoruri și utilizarea unei arme periculoase — un cuțit. moneycontrol.com

Potrivit documentelor și relatărilor din presa americană, Nick Reiner și-a făcut prima apariție în instanță pe 17 decembrie, purtând o vestă de prevenire a sinuciderii și fiind de acord — printr-un scurt „da, onorată instanță” — să-și amâne pledoaria într-o audiere preliminară ulterioară programată pentru 7 ianuarie 2026. În această primă apariție, el nu a pledat vinovat sau nevinovat.

Procurorii americani nu au anunțat încă dacă vor solicita pedeapsa capitală sau vor urmări în schimb o condamnare la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Nick Reiner este deocamdată reținut fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Investigația penală continuă, iar autoritățile din Los Angeles County Medical Examiner și Departamentul de Sănătate Publică au definitivat documentele oficiale legate de cauzele și modul morții.

Analiza lor presupune examinarea clară a leziunilor și a momentului în care victimele au suferit atacul fatal, în timp ce ancheta criminalistică continuă sub supravegherea procuraturii și a poliției.

Publicațiile internaționale urmăresc în continuare cazul și evoluțiile din procesul penal, inclusiv audierea programată pentru începutul lunii ianuarie 2026, care ar putea aduce noi detalii procedurale în ceea ce privește acuzațiile și strategia de apărare în fața instanței.